Встретьте рассвет в одном из самых красивых мест планеты — удивительная Каппадокия раскинется перед вами как на ладони.
Полюбуйтесь вулканическими скальными образованиями вблизи, рассмотрите уникальные скалы и пещеры региона. Не забудьте сфотографировать свой шар и десятки других поблизости — фото получатся невероятные!
Полюбуйтесь вулканическими скальными образованиями вблизи, рассмотрите уникальные скалы и пещеры региона. Не забудьте сфотографировать свой шар и десятки других поблизости — фото получатся невероятные!
Ближайшие даты:
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Поднимитесь в небо на ярком воздушном шаре над Каппадокией! Восхититесь захватывающими видами и полюбуйтесь восходом солнца, а также не забудьте сделать запоминающиеся фотографии прямо из корзины.
- Выехав из отеля ранним утром, вы прибудете на место до рассвета. Здесь вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и познакомитесь с командой.
Подождите, пока воздушный шар поднимется на высоту от 500 до 1000 метров над землей, а затем плавно полетит над долинами и живописными скальными образованиями, которые можно увидеть только с неба. Не забудьте сфотографировать свой шар и десятки других поблизости — фото получатся невероятные!
Внимание! Возьмите с собой одежду по погоде.
Важно:
- Данный тур не подходит для детей младше 6 лет, беременных женщин, людей с заболеваниями сердца и людям с ограниченными возможностями передвижения.
- Трансфер от отеля начинается за час до вылета. Время бронирования, которое вы увидите в момент покупки, будет зависеть от расположения вашего отеля и времени года.
См. расписание
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Напитки и закуски
- Полет на воздушном шаре
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. расписаниеЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
- Важная информация
- Данный тур не подходит для детей в возрасте до 6 лет
- Беременных женщин
- Людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 45 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Василий
25 авг 2023
Потрясающий опыт, персонал дружелюбный, а пилот очень знающий и веселый.
В
Вера
25 авг 2023
Один из самых невероятных опытов, которые я пережила в жизни. Все было идеально, команда очень профессиональная. Полет был потрясающим. Компания все время связывалась со мной, сообщала время посадки, спрашивала, как полет и т. д. Рекомендую!
С
Соня
23 авг 2023
Дороговато, но один раз в жизни можно себе позволить. Впечатления невероятные!
И
Ира
22 авг 2023
Прекрасный опыт, хорошая компания, все пунктуально и профессионально. Без сомнения, полностью рекомендую!
Е
Евгения
19 авг 2023
Один из тех моментов, которые никогда не забудешь. Очень впечатлил не только подъем на воздушном шаре, но и количество воздушных шаров в небе: больше сотни, восход солнца, окрестности незабываемые!
В
Влада
18 авг 2023
Отличный полет, все было идеально, как описано. Единственное, цена немного кусается, но в сезон другого ожидать не приходится.
У
Ульяна
15 авг 2023
Волшебное занятие, вставали очень рано, чтобы увидеть восход солнца, но оно того стоит. Полет длился около часа, настолько понравилось,что мы с удовольствием остались бы в воздухе подольше. транспорт, гид, все было организовано.
Г
Галина
15 авг 2023
Хороший опыт. отлично организованный и управляемый полет. Дружелюбный пилот и экипаж. Все работало гладко и по плану.
К
Ксения
13 авг 2023
Это был потрясающий опыт полета на воздушных шарах. Очень рекомендую! Наш пилот Басак был великолепен! Вид с воздушного шара завораживающий, услышали всю информацию о местах, над которыми пролетали. Полет безопасный и плавный. Это действительно нельзя пропустить, находясь в Каппадокии!
М
Макарчук
9 авг 2023
Это был волшебный момент! Наш полет прошел идеально, пилот отлично летал и много шутил. Определенно рекомендую это всем, кто посещает Каппадокию!
Л
Лариса
9 авг 2023
Было здорово. Самый лучший опыт в жизни! Мы действительно наслаждались. Видели другие воздушные шары с более коротким полетом. Наш был лучшим 👌!
Э
Эля
8 авг 2023
Это было потрясающе! Нам очень понравилось, сложно представить лучший способ завершить наше путешествие!
М
Миша
5 авг 2023
Это было невероятно, рекомендую на 100%. Вся команда очень дружелюбная и очень профессиональная, мы чувствовали себя очень комфортно и безопасно на протяжении всего полета.
С
Станислав
4 авг 2023
Потрясающий опыт, определенно стоящий короткого сна. Встреча была точно в назначенное время, мы добрались до места взлета вовремя, чтобы увидеть, как они готовят воздушный шар. Наш воздушный шар поднялся в воздух одним из первых, а пилот был очень приятным и умелым. Посадка прошла абсолютно гладко! всем рекомендую!
О
Оля
4 авг 2023
Мы абсолютно довольны! Все организовано хорошо и четко, чувствовали себя в полной безопасности. Это стоило того!
Ещё 30 отзывов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Каппадокии
Групповые
Необычные
Обзорные
На воздушном шаре
Каппадокия
Выездные
Похожие туры из Каппадокии
Групповая
1 час
Полёт мечты над Каппадокией
Восхититься пейзажами и встретить рассвет в корзине воздушного шара (на 28, 20 или 16 чел.)
у вашего отеля в Каппадокии
29 окт
30 окт
31 окт
1 ноя
182€164 за человека
Групповая
1 час
Каппадокия: рассвет на воздушном шаре
Насладиться с высоты фантастическими пейзажами и получить незабываемый опыт
у вашего отеля в Каппадокии
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
€157 за человека
Групповая
1 час
Полёт на воздушном шаре в Каппадокии: долины Соганлы и Чат
Встретить рассвет и увидеть скальные церкви с высоты в группе до 16, 20 или 28 человек
у вашего отеля
29 окт
30 окт
31 окт
1 ноя
€207 за человека