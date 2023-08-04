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С Станислав Потрясающий опыт, определенно стоящий короткого сна. Встреча была точно в назначенное время, мы добрались до места взлета вовремя, чтобы увидеть, как они готовят воздушный шар. Наш воздушный шар поднялся в воздух одним из первых, а пилот был очень приятным и умелым. Посадка прошла абсолютно гладко! всем рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Ксения Это был потрясающий опыт полета на воздушных шарах. Очень рекомендую! Наш пилот Басак был великолепен! Вид с воздушного шара завораживающий, услышали всю информацию о местах, над которыми пролетали. Полет безопасный и плавный. Это действительно нельзя пропустить, находясь в Каппадокии! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Тася Мы получили незабываемые впечатления!! Нас забрали вовремя, все было хорошо организовано. Я боюсь высоты, и поездка была более плавной, чем полет на самолете. Команда была веселой и рассказывала нам о том что мы видели. Это был один из лучших рассветов. Советую этот тур всем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мира Это было незабываемо. Все было прекрасно организовано, транспорт по графику. Красивый полет с подъемами и спусками в долины с потрясающими видами! Дружелюбный персонал, отличная организация!!! Ничего не пошло не так, все идеально!!! Огромное спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Вера Один из самых невероятных опытов, которые я пережила в жизни. Все было идеально, команда очень профессиональная. Полет был потрясающим. Компания все время связывалась со мной, сообщала время посадки, спрашивала, как полет и т. д. Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет