Что вас ожидает:

Поднимитесь в небо на ярком воздушном шаре над Каппадокией! Восхититесь захватывающими видами и полюбуйтесь восходом солнца, а также не забудьте сделать запоминающиеся фотографии прямо из корзины.

Выехав из отеля ранним утром, вы прибудете на место до рассвета. Здесь вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и познакомитесь с командой.

Подождите, пока воздушный шар поднимется на высоту от 500 до 1000 метров над землей, а затем плавно полетит над долинами и живописными скальными образованиями, которые можно увидеть только с неба. Не забудьте сфотографировать свой шар и десятки других поблизости — фото получатся невероятные!

Внимание! Возьмите с собой одежду по погоде.

Важно: