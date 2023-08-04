Встретьте рассвет в одном из самых красивых мест планеты — удивительная Каппадокия раскинется перед вами как на ладони.
Полюбуйтесь вулканическими скальными образованиями вблизи, рассмотрите уникальные скалы и пещеры региона. Не забудьте сфотографировать свой шар и десятки других поблизости — фото получатся невероятные!
Полюбуйтесь вулканическими скальными образованиями вблизи, рассмотрите уникальные скалы и пещеры региона. Не забудьте сфотографировать свой шар и десятки других поблизости — фото получатся невероятные!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Поднимитесь в небо на ярком воздушном шаре над Каппадокией! Восхититесь захватывающими видами и полюбуйтесь восходом солнца, а также не забудьте сделать запоминающиеся фотографии прямо из корзины. Выехав из отеля ранним утром, вы прибудете на место до рассвета. Здесь вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и познакомитесь с командой. Подождите, пока воздушный шар поднимется на высоту от 500 до 1000 метров над землей, а затем плавно полетит над долинами и живописными скальными образованиями, которые можно увидеть только с неба. Не забудьте сфотографировать свой шар и десятки других поблизости — фото получатся невероятные! Внимание! Возьмите с собой одежду по погоде. Важно:
- Данный тур не подходит для детей младше 6 лет, беременных женщин, людей с заболеваниями сердца и людям с ограниченными возможностями передвижения.
- Трансфер от отеля начинается за час до вылета. Время бронирования, которое вы увидите в момент покупки, будет зависеть от расположения вашего отеля и времени года.
См. расписание
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Напитки и закуски
- Полет на воздушном шаре
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Потрясающий опыт, определенно стоящий короткого сна. Встреча была точно в назначенное время, мы добрались до места взлета вовремя, чтобы увидеть, как они готовят воздушный шар. Наш воздушный шар поднялся в воздух одним из первых, а пилот был очень приятным и умелым. Посадка прошла абсолютно гладко! всем рекомендую!
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К
Это был потрясающий опыт полета на воздушных шарах. Очень рекомендую! Наш пилот Басак был великолепен! Вид с воздушного шара завораживающий, услышали всю информацию о местах, над которыми пролетали. Полет безопасный и плавный. Это действительно нельзя пропустить, находясь в Каппадокии!
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Т
Мы получили незабываемые впечатления!! Нас забрали вовремя, все было хорошо организовано. Я боюсь высоты, и поездка была более плавной, чем полет на самолете. Команда была веселой и рассказывала нам о том что мы видели. Это был один из лучших рассветов. Советую этот тур всем!
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М
Это было незабываемо. Все было прекрасно организовано, транспорт по графику. Красивый полет с подъемами и спусками в долины с потрясающими видами! Дружелюбный персонал, отличная организация!!! Ничего не пошло не так, все идеально!!! Огромное спасибо!
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В
Один из самых невероятных опытов, которые я пережила в жизни. Все было идеально, команда очень профессиональная. Полет был потрясающим. Компания все время связывалась со мной, сообщала время посадки, спрашивала, как полет и т. д. Рекомендую!
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Р
учитывая что поспали мы всего 3 часа, это было самое чудесное утро. Быть окруженными более чем 100 воздушными шарами – это обязательное зрелище в Каппадокии. Пилоты очень приятные парни и позаботились о том, чтобы мы были в безопасности.
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