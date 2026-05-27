Изюминка Каппадокии — полёты на воздушных шарах. Каждое утро небо заполняется баллонами всех цветов, парящими над живописными долинами. Приглашаем ощутить эти волшебные моменты на себе и полюбоваться невероятным ландшафтом. Это станет одним из самых ярких впечатлений в вашей жизни!
Описание экскурсии
- Встреча у отеля и трансфер в пункт регистрации.
- Выдача пропусков, регистрация.
- Завтрак в формате шведского стола: фрукты, хлопья, крекеры, пирожные и напитки.
- Трансфер на стартовую площадку (в 5:45, 10 мин).
- Наблюдение за процессом надувания шаров.
- Инструктаж по технике безопасности.
- Полёт. Воздушный шар поднимается на высоту до 1000 метров и около часа парит над живописной долиной Гёреме.
- Празднование с шампанским и тортом после приземления, выдача сертификатов о полёте. Вы сможете сфотографироваться рядом с корзиной и пообщаться с пилотом.
Организационные детали
- Длительность полёта — 50-60 мин.
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды.
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€242
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вурал — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша компания основана в 2017 году. Мы стремимся предоставлять услуги, основанные на качестве, международных стандартах и долгосрочных деловых отношениях. Обладаем глубокой экспертизой — у нас более 20 лет опыта в сфере
