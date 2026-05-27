Полёт на воздушном шаре над Каппадокией

Насладиться уникальным опытом и пейзажами Гёреме с высоты
Изюминка Каппадокии — полёты на воздушных шарах. Каждое утро небо заполняется баллонами всех цветов, парящими над живописными долинами. Приглашаем ощутить эти волшебные моменты на себе и полюбоваться невероятным ландшафтом. Это станет одним из самых ярких впечатлений в вашей жизни!
Описание экскурсии

  • Встреча у отеля и трансфер в пункт регистрации.
  • Выдача пропусков, регистрация.
  • Завтрак в формате шведского стола: фрукты, хлопья, крекеры, пирожные и напитки.
  • Трансфер на стартовую площадку (в 5:45, 10 мин).
  • Наблюдение за процессом надувания шаров.
  • Инструктаж по технике безопасности.
  • Полёт. Воздушный шар поднимается на высоту до 1000 метров и около часа парит над живописной долиной Гёреме.
  • Празднование с шампанским и тортом после приземления, выдача сертификатов о полёте. Вы сможете сфотографироваться рядом с корзиной и пообщаться с пилотом.

Организационные детали

  • Длительность полёта — 50-60 мин.
  • С вами будет один из сопровождающих нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€242
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вурал
Вурал — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша компания основана в 2017 году. Мы стремимся предоставлять услуги, основанные на качестве, международных стандартах и долгосрочных деловых отношениях. Обладаем глубокой экспертизой — у нас более 20 лет опыта в сфере
гостеприимства и более 10 лет в сфере MICE и DMC. Являемся членами Ассоциации туристических агентств Турции, наши штаб-квартиры находятся в Ургюпе, Невшехире и других местах по всему региону Каппадокии. Мы верим в особое отношение к каждому и предоставляем индивидуальное обслуживание, чтобы отдых наших гостей прошёл гладко. Более 20 наших динамичных, аналитических и инновационных профессиональных сотрудников предлагают креативные услуги, превосходящие все ожидания.

Входит в следующие категории Каппадокии

