Полёт на воздушном шаре — это главная активность в Каппадокии и опыт, который меняет представление о красоте. В утренней тишине вы подниметесь в небо, чтобы увидеть, как первые лучи солнца окрашивают вулканические скалы в золотые оттенки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Подготовка и взлёт

Ваше утро начнётся с комфортного трансфера к месту старта. Пока профессиональная команда готовит огромный купол к полёту, вы насладитесь лёгким завтраком и горячим чаем. Наблюдение за тем, как шары медленно наполняются воздухом и оживают в сумерках, — особая магия этого дня.

Час в небе над долинами

В течение 60 минут вы будете плавно парить над Гёреме и знаменитыми «каминами фей». Ветер сам выберет ваш маршрут, то пронося корзину над самыми верхушками причудливых скал, то поднимая на высоту, откуда открывается панорама всей Каппадокии.

Классический финал

После мягкого приземления вас ждёт изящная церемония — обязательный атрибут воздухоплавателей. Вы получите памятные сертификаты и отметите успешный полёт, после чего мы доставим вас обратно в отель.

Организационные детали