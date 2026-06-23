Полёт на воздушном шаре — это главная активность в Каппадокии и опыт, который меняет представление о красоте.
В утренней тишине вы подниметесь в небо, чтобы увидеть, как первые лучи солнца окрашивают вулканические скалы в золотые оттенки.
В утренней тишине вы подниметесь в небо, чтобы увидеть, как первые лучи солнца окрашивают вулканические скалы в золотые оттенки.
Описание экскурсии
Подготовка и взлёт
Ваше утро начнётся с комфортного трансфера к месту старта. Пока профессиональная команда готовит огромный купол к полёту, вы насладитесь лёгким завтраком и горячим чаем. Наблюдение за тем, как шары медленно наполняются воздухом и оживают в сумерках, — особая магия этого дня.
Час в небе над долинами
В течение 60 минут вы будете плавно парить над Гёреме и знаменитыми «каминами фей». Ветер сам выберет ваш маршрут, то пронося корзину над самыми верхушками причудливых скал, то поднимая на высоту, откуда открывается панорама всей Каппадокии.
Классический финал
После мягкого приземления вас ждёт изящная церемония — обязательный атрибут воздухоплавателей. Вы получите памятные сертификаты и отметите успешный полёт, после чего мы доставим вас обратно в отель.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, полёт (около 60 мин), страховка, лёгкий завтрак и сертификат
- Полёты зависят от погоды: если вылет отменят из-за ветра, мы предложим перенос на следующий день или полный возврат
- Ограничения: полёт не разрешён детям до 6 лет и беременным женщинам
- С вами будет один из сопровождающих из нашей команды
ежедневно в 04:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€230
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зия — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 102 туристов
Мы — локальное туристическое агентство в Каппадокии с большим опытом работы с индивидуальными путешественниками и небольшими группами. Наша команда организует такие активности, как прогулки на лошадях, ATV/квадро-туры, а также полёты на
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Мы с семьёй в восторге! все на высшем уровне, цены самые низкие, а организация топ! спасибо
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T
Это было одно из самых незабываемых приключений в моей жизни!!! Я очень боюсь высоты и поэтому очень волновалась перед полетом. Но ребята очень круто и профессионально все организовали. Все было исполнено ими, как заявлено в программе.
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Какой же это восторг! Сбылась мечта🥰🥰🥰Отличная организация! Была бронь на день позже, но организотор предложил поменять на день раньше, так как портилась погода и мы бы не полетали! огромное спасибо!
+2
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А
Шары великолепны. Не слушайте гида, который вас уговаривает на удобный для него день. Смотрите сами погоду и выбирайте.
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