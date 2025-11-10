Откройте для себя Каппадокию через призму ностальгии, путешествуя на ретро-автомобиле по этому волшебному краю.
Вдохните свежий воздух, наслаждаясь видами на рассвете или закате, и позвольте себе ощутить чарующую атмосферу старинных автомобилей.
Превратите поездку в незабываемое приключение, дополнив её пакетом фотосессий, чтобы навсегда запечатлеть моменты, полные элегантности и красоты.
Описание фото-прогулки
Незабываемый день Погрузитесь в мир старинных автомобилей и незабываемых пейзажей с эксклюзивным туром по Каппадокии. Вас ждет не только знакомство с удивительными природными красотами региона, но и шанс путешествовать в стиле, в сопровождении прекрасно отреставрированных классических автомобилей, которые подарят вам потрясающие впечатления. Прокатитесь по живописным долинам, скальным образованиям и панорамным площадкам, наслаждаясь всеми чудесами этого уникального региона. Все это на комфортабельных классических автомобилях, которые становятся неотъемлемой частью путешествия, наполняя его атмосферой ретро-стиля и романтики. Варианты:
- 1 час днем: За короткое время откройте для себя самые значимые достопримечательности Каппадокии.
- 2 часа днем: Более подробное исследование региона, погружение в его уникальную атмосферу.
- Закатный тур (1 час): Насладитесь волшебными моментами, когда солнце садится за горизонтом, окутывая Каппадокию в тёплые тона.
Тур на рассвете (1 час): Начните свой день с удивительных видов, когда Каппадокия пробуждается, а первый свет наполняет долины. Комфорт и изысканность На протяжении всего путешествия будет множество живописных мест, где стоит остановиться и сделать фотографии. Для тех, кто хочет добавить изысканности в свою фотосессию, мы предлагаем специальные пакеты с элегантной одеждой. Цены варьируются в зависимости от продолжительности тура и выбранных услуг. По окончании бронирования уточните подробности о возможных нарядах для фотосессий и их стоимости. Этот тур по Каппадокии на ретро-автомобилях — идеальный способ увидеть этот удивительный регион с комфортом, создавая воспоминания, которые останутся с вами надолго. Важная информация:.
- Недоступно для инвалидных колясок.
- Разрешены служебные животные.
- Доступны детские сиденья.
Ежедневно в 9:00 (время можно обговаривать индивидуально).
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Прогулка на ретро-автомобиле
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 (время можно обговаривать индивидуально).
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
