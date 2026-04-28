Описание Фото Ответы на вопросы Прогулка на верблюде по долинам Каппадокии — это шанс увидеть регион глазами древних путешественников.



В мягком свете вы проедете через скалистые пейзажи, услышите легенды о караванах и сделаете яркие снимки. Всё включено: трансфер, сопровождение и даже турецкий чай в конце. Восточная сказка начинается с первого шага верблюда.

Екатерина Ваш гид в Каппадокии Групповая экскурсия €55 за человека 🇷🇺 русский Язык проведения 2 часа 1-15 человек

Описание экскурсии Откройте Каппадокию с новой стороны — со спины верблюда, как это делали путники на древних караванных маршрутах. Вас заберут из отеля и доставят на ферму, где пройдёт короткий инструктаж: вы узнаете, как правильно сидеть в седле и взаимодействовать с животным. После этого начнётся неспешное путешествие по живописным долинам в мягком свете утра или заката. Вы пройдёте по тропам через Долину Роз и Долину Любви — места с удивительными ландшафтами и причудливыми скалами розовых и золотистых оттенков. По пути будут остановки для фото и рассказов о старинных караванных путях. Финал маршрута — закат над Красной долиной: одно из самых запоминающихся зрелищ региона. После возвращения на ферму вас угостят турецким чаем и дадут немного времени пообщаться с животными. Всё организовано — остаётся только наслаждаться атмосферой. Важная информация: Не рекомендуется беременным и людям с проблемами опорно-двигательного аппарата.

