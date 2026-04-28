Прогулка на верблюде по долинам Каппадокии — это шанс увидеть регион глазами древних путешественников.
В мягком свете вы проедете через скалистые пейзажи, услышите легенды о караванах и сделаете яркие снимки. Всё включено: трансфер, сопровождение и даже турецкий чай в конце. Восточная сказка начинается с первого шага верблюда.
Описание экскурсииОткройте Каппадокию с новой стороны — со спины верблюда, как это делали путники на древних караванных маршрутах. Вас заберут из отеля и доставят на ферму, где пройдёт короткий инструктаж: вы узнаете, как правильно сидеть в седле и взаимодействовать с животным. После этого начнётся неспешное путешествие по живописным долинам в мягком свете утра или заката. Вы пройдёте по тропам через Долину Роз и Долину Любви — места с удивительными ландшафтами и причудливыми скалами розовых и золотистых оттенков. По пути будут остановки для фото и рассказов о старинных караванных путях. Финал маршрута — закат над Красной долиной: одно из самых запоминающихся зрелищ региона. После возвращения на ферму вас угостят турецким чаем и дадут немного времени пообщаться с животными. Всё организовано — остаётся только наслаждаться атмосферой. Важная информация: Не рекомендуется беременным и людям с проблемами опорно-двигательного аппарата.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Роз
- Долина Любви
- Красная долина (вид на закат)
- Караванные тропы
- Ферма с верблюдами
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Прогулка на верблюде (около 1, 5 часов)
- Инструктаж перед поездкой
- Сопровождение
- Турецкий чай на ферме
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото - и видеосъёмка
Место начала и завершения?
Каппадокия
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Не рекомендуется беременным и людям с проблемами опорно-двигательного аппарата
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии на «Верблюжье сафари в Каппадокии»
Индивидуальная
до 4 чел.
Каппадокия для новичков
Обзорная экскурсия по Каппадокии для новичков: древние крепости, подземные города и уникальные пейзажи. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
30 апр в 10:00
€320 за всё до 4 чел.
-
20%
Групповая
до 15 чел.
Секреты Каппадокии
Начало: Отель, в котором вы остановились
€64
€80 за человека
-
14%
Индивидуальная
Джип-сафари по живописной Каппадокии
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
30 апр в 05:00
от €61
€71 за человека
Групповая
Сафари на джипах в Гёреме и Каппадокии на закате или рассвете
Начало: Ваш отель
€53 за человека
€55 за человека