Сафари и дикая природа в Каппадокии

Найдено 3 экскурсии в категории «Сафари» в Каппадокии, цены от €58, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Групповая
2 часа
2 отзыва
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
6858 за человека
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Групповая
2 часа
8 отзывов
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар, Каппадокия: впечатляющее приключение
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей во время джип-сафари по Ортахисару, сердцу Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
6858 за человека
Сафари-тур на джипах в Каппадокии
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
2 часа
Захватывающий сафари-тур на джипах по живописной Каппадокии
Погрузитесь в мир приключений с джип-сафари в Каппадокии. Вас ждут незабываемые пейзажи, впечатляющие долины и уникальные впечатления
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Джип-сафари — это захватывающее путешествие по бездорожью по самым сокровенным маршрутам Каппадокии»
Расписание: каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
    Мы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальной и в нашем случае очень веселой! Нас было 6 человек и все остались очень довольными)) Однозначно рекомендую!
    Мы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальнойМы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальной
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
    Впечатление не однозначное. мне достался "джип" очень древний, скрипел, пыхтел, боялась, что по дороге он развалится на запчасти. Места для посещения
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    очень красивые, интересные, т. к. не предусмотрено на данной экскурсии никакой информации, но мне все же хотелось бы хотя бы кратко было узнать - про это место. Но организатору стоит обратить внимание на транспортные средства,.

  • Е
    Екатерина
    4 мая 2024
    Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
    Очень атмосферная поездка по Каппадокии! И на джипе погоняли, и виды красивые посмотрели, и получили кучу классных фото и видео.
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    Водитель возит по интересным красивым местам и профессионально фотографирует и подсказывает, как сделать классные кадры! Увидите места, куда сложно добраться пешком, прокатитесь с ветерком и получите классные впечатления и фотки, рекомендую! Организатор также очень внимательный и всегда на связи, что очень приятно и важно!

    Очень атмосферная поездка по Каппадокии! И на джипе погоняли, и виды красивые посмотрели, и получили кучуОчень атмосферная поездка по Каппадокии! И на джипе погоняли, и виды красивые посмотрели, и получили кучуОчень атмосферная поездка по Каппадокии! И на джипе погоняли, и виды красивые посмотрели, и получили кучу
  • А
    Александра
    2 мая 2024
    Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар
    Ездили семьей, понравились места, которые нам показали, водитель вообще супер - и экстрим был с ездой по красивым местам, и много фоток помог сделать, дал полазить внутри комнат в скале. Рекомендую!
    Ездили семьей, понравились места, которые нам показали, водитель вообще супер - и экстрим был с ездойЕздили семьей, понравились места, которые нам показали, водитель вообще супер - и экстрим был с ездой
  • А
    Анна
    8 марта 2024
    Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
    Очень живое и интересное путешествие. Мурат влюблён в Каппадокию и заряжает этой влюблённость всех вокруг.

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Сафари»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 58 до 100 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Цены на сафари в Каппадокии, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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