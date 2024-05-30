1 чел.
По популярности
скидка
15%
Групповая
2 часа
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Каппадокия удивит вас своими уникальными пейзажами и природными чудесами. Побывайте в Розовой долине, Долине Любви и деревне Чавушин в лучах утреннего солнца
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 05:00
68€58 за человека
скидка
15%
Групповая
2 часа
Джип-сафари по сказочному городу Ортахисар, Каппадокия: впечатляющее приключение
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей во время джип-сафари по Ортахисару, сердцу Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
68€58 за человека
Индивидуальная
2 часа
Захватывающий сафари-тур на джипах по живописной Каппадокии
Погрузитесь в мир приключений с джип-сафари в Каппадокии. Вас ждут незабываемые пейзажи, впечатляющие долины и уникальные впечатления
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Джип-сафари — это захватывающее путешествие по бездорожью по самым сокровенным маршрутам Каппадокии»
Расписание: каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 мая 2024Мы прекрасно провели время! Классные яркие джипы. Для фото просто огонь)) Поездка была увлекательной, немного экстремальной и в нашем случае очень веселой! Нас было 6 человек и все остались очень довольными)) Однозначно рекомендую!
- ССветлана13 мая 2024Впечатление не однозначное. мне достался "джип" очень древний, скрипел, пыхтел, боялась, что по дороге он развалится на запчасти. Места для посещения
- ЕЕкатерина4 мая 2024Очень атмосферная поездка по Каппадокии! И на джипе погоняли, и виды красивые посмотрели, и получили кучу классных фото и видео.
- ААлександра2 мая 2024Ездили семьей, понравились места, которые нам показали, водитель вообще супер - и экстрим был с ездой по красивым местам, и много фоток помог сделать, дал полазить внутри комнат в скале. Рекомендую!
- ААнна8 марта 2024Очень живое и интересное путешествие. Мурат влюблён в Каппадокию и заряжает этой влюблённость всех вокруг.
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Сафари»
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