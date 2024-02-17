Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Групповая экскурсия в Каппадокии

Оценить великолепие долин на рассвете и насладиться видом поднимающихся в небо шаров

Каппадокия — это уникальный пейзаж и чудесная природа! Вы полюбуетесь её красотами и сфотографируете лучшие виды в лучах утреннего солнца. Побываете в Розовой долине, цвета камней которой кажутся невозможными. Понаблюдаете за своими чувствами в долине Любви. И рассмотрите сказочные места скальной деревни Чавушин.
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Джип-сафари по живописной Каппадокии (в группе)
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
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фев
23
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Розовая долина, получившая своё название благодаря розовому цвету скал и камней. На рассвете они смотрятся особенно великолепно! А ещё в долине есть пещерные церкви и дома.
  • Долина Любви. Считается, что это яркое место глубоко влияет на людей, заставляя испытывать их сильные эмоции.
  • Чавушин — маленькая деревня с богатым прошлым. Она очаровывает природной красотой и старинными скальными постройками.

Организационные детали

  • С вами будет англоговорящий сопровождающий. Это поездка без гида и экскурсии.
  • Поездка проходит на комфортабельных джипах.
  • Если воздушные шары не будут летать в день поездки из-за погодных условий, мы всё равно можем отправиться в путешествие, чтобы полюбоваться пейзажами.

ежедневно в 06:30 и 07:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30 и 07:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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