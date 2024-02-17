Оценить великолепие долин на рассвете и насладиться видом поднимающихся в небо шаров
Каппадокия — это уникальный пейзаж и чудесная природа! Вы полюбуетесь её красотами и сфотографируете лучшие виды в лучах утреннего солнца. Побываете в Розовой долине, цвета камней которой кажутся невозможными. Понаблюдаете за своими чувствами в долине Любви. И рассмотрите сказочные места скальной деревни Чавушин.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Розовая долина, получившая своё название благодаря розовому цвету скал и камней. На рассвете они смотрятся особенно великолепно! А ещё в долине есть пещерные церкви и дома.
- Долина Любви. Считается, что это яркое место глубоко влияет на людей, заставляя испытывать их сильные эмоции.
- Чавушин — маленькая деревня с богатым прошлым. Она очаровывает природной красотой и старинными скальными постройками.
Организационные детали
- С вами будет англоговорящий сопровождающий. Это поездка без гида и экскурсии.
- Поездка проходит на комфортабельных джипах.
- Если воздушные шары не будут летать в день поездки из-за погодных условий, мы всё равно можем отправиться в путешествие, чтобы полюбоваться пейзажами.
ежедневно в 06:30 и 07:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:30 и 07:15Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурат — ваша команда гидов в Каппадокии
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мурат, я родился в Каппадокии, жил в России и Украине, чтобы изучать русский язык. После окончания школы я вернулся в Каппадокию и проучился ещё 2 года, получил лицензию профессионального гида-историка Министерства культуры и туризма Турции. И с 2017 года провожу разнообразные экскурсии по всей Каппадокии. Я представляю команду лицензированных гидов в Каппадокии с историческим образованием. С радостью покажем вам местные чудеса природы и архитектуры и расскажем о них самое интересное.
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