Приготовьтесь к острым ощущениям среди ландшафтов Каппадокии! Вас ждёт драйвовое сафари на квадроциклах — по легендарным долинам, скальным образованиям и открытым пространствам.
Вместе с нами вы исследуете скрытые тропы и панорамные точки обзора, до которых не добирается большинство туристов.
Вместе с нами вы исследуете скрытые тропы и панорамные точки обзора, до которых не добирается большинство туристов.
Описание экскурсии
- Заберём вас из отеля.
- Проведём инструктаж по управлению квадроциклом — у нас в арсенале мощные машины Yuki, Kuba, CF.
- Вместе с профессиональным инструктором вы отправитесь в долины Каппадокии. Будете наслаждаться ездой и останавливаться в самых живописных точках для фото.
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер, инструктаж, аренда квадроциклов, защитная каска.
- Вы проведёте в долинах 2 ч, не считая времени на переезды.
- Цена указана за один квадроцикл. На нём могут разместиться два человека.
- Возраст участников 18+.
- С вами будет инструктор из нашей команды.
ежедневно в 17:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из вашего отеля в Каппадокии
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джейхун — Организатор в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 146 туристов
Я живу в Каппадокии с 2005 года. Представляю агентство. Мы проводим экскурсии по достопримечательностям в Каппадокии. Также организуем полёты на воздушных шарах и прогулки на квадроциклах и лошадях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ездила на закате, маршрут простой, безопасный, свозили в 3 долины, в каждой долине остановка 10-15 минут на осмотр. Выдают каску, налокотники и наколенники, Квадроциклы живые, хоть и потрёпанные. Сопровождающий на группу из 5 квадроциклов был один, очень внимательный, постоянно контролировал группу. Ехали очень безопасно. Фотографии из долин
Джейхун
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв. Спасибо что выбрали нашу компанию 🙏🏻
Вам был полезен этот отзыв?
Я
все прошло замечательно, забрали из отеля в назначенное время, отвезли на стоянку с квадроциклами, надели защиту и шлемы, организованно отправились по маршруту, останавливались для фото в красивых местах, мы были единственные русские, гид подходил к нам индивидуально и с помощью переводчика рассказывал в каком месте мы находимся! все отлично организованно!
Джейхун
Ответ организатора:
Я очень рад что вам понравилось. 😊 Спасибо что выбрали нашу компанию
Вам был полезен этот отзыв?
С
Все прекрасно, забрали от отеля, выдали шлемы с защитными очками. Было три видовых остановки по 10 минут и очень красивый довольно длинный маршрут. Потом вернули в отель.
Джейхун
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв.
Я очень рад что вам понравилось 😊
Я очень рад что вам понравилось 😊
Вам был полезен этот отзыв?
С
Отличная экскурсия, приятный гид, завораживающие пейзажи. Рекомендую всем к посещению
Джейхун
Ответ организатора:
Я рад что вам понравилось 😊 Спасибо за отзыв
Вам был полезен этот отзыв?
В
Классная поездка, очень понравилась, рекомендую всем 🔥👍
Джейхун
Ответ организатора:
Спасибо большое ☺️ Я очен рад что вам понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии на «Сафари на квадроциклах по долинам Каппадокии»
Индивидуальная
до 4 чел.
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Завтра в 04:00
30 мая в 04:00
€168 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Каппадокия - на квадроциклах за закатом
Ощутить драйв, полюбоваться чудесами природы и проводить солнце в Красной долине
Начало: У вашего отеля в Каппадокии
Расписание: ежедневно в 16:00
30 мая в 16:00
31 мая в 16:00
€50 за человека
-
25%
Индивидуальная
Джип-сафари на рассвете: долины Каппадокии и полёт воздушных шаров
Начало: Ваш отель
Завтра в 05:00
30 мая в 05:00
€57
€76 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Пикник в долине Каппадокии на закате
Проведите вечер в окружении красивых ландшафтов Каппадокии. Насладитесь вкусными блюдами и атмосферой гармонии вдали от суеты
Завтра в 17:00
30 мая в 17:00
€270 за всё до 2 чел.
€45 за человека