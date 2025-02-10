Южная части Каппадокии c подземном городом и долиной Ихлара

Откройте для себя мистическую Каппадокию: исследуйте подземные города, живописные долины и древние монастыри, и насладитесь уникальными вкусами в этом незабываемом туре!
Южная части Каппадокии c подземном городом и долиной Ихлара
Южная части Каппадокии c подземном городом и долиной Ихлара
Южная части Каппадокии c подземном городом и долиной Ихлара
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Откройте для себя Каппадокию

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по таинственной и великолепной Каппадокии! Этот тур подарит вам возможность исследовать подземные города, которые хранят в себе многовековую историю, а также насладиться красотой Илара Долины, известной своими живописными пейзажами.

Что вас ждет в этом путешествии?

  • Погружение в уникальную атмосферу подземных городов, где история встречается с современностью.
  • Исследование природных чудес, созданных веками.
  • Знакомство с богатым культурным наследием региона, которое оставило свой след на протяжении тысячелетий.

Незабываемые впечатления

Каппадокия — это не просто место, это целый мир, наполненный загадками и удивительными открытиями. Каждый уголок этого региона рассказывает свою историю, и вы сможете стать частью этой удивительной сказки.

Погрузитесь в мистическую атмосферу Каппадокии и создайте воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь!

Время начала тура зависит от местоположения вашего отеля. Это может быть 09:30, 09:45 и 10:00 соответственно. После бронирования мы сообщим вам точное время, в которое Вас заберут из отеля.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Панорама Эсентепе (панорама Гереме)
  • Долина Голубей
  • Мастерская по Ониксу и Зултаниту
  • Подземный город
  • Долина Ихлара (Обед у реки и прогулка)
  • Монастырь Селиме
  • Дегустация уникального фисташкового кофе и тыквенных семечек Каппадокии
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Питание
  • Плата за вход и билеты
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Напиток на обед
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала тура зависит от местоположения вашего отеля. Это может быть 09:30, 09:45 и 10:00 соответственно. После бронирования мы сообщим вам точное время, в которое Вас заберут из отеля.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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