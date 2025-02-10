Откройте для себя мистическую Каппадокию: исследуйте подземные города, живописные долины и древние монастыри, и насладитесь уникальными вкусами в этом незабываемом туре!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Откройте для себя Каппадокию
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по таинственной и великолепной Каппадокии! Этот тур подарит вам возможность исследовать подземные города, которые хранят в себе многовековую историю, а также насладиться красотой Илара Долины, известной своими живописными пейзажами.
Что вас ждет в этом путешествии?
- Погружение в уникальную атмосферу подземных городов, где история встречается с современностью.
- Исследование природных чудес, созданных веками.
- Знакомство с богатым культурным наследием региона, которое оставило свой след на протяжении тысячелетий.
Незабываемые впечатления
Каппадокия — это не просто место, это целый мир, наполненный загадками и удивительными открытиями. Каждый уголок этого региона рассказывает свою историю, и вы сможете стать частью этой удивительной сказки.
Погрузитесь в мистическую атмосферу Каппадокии и создайте воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь!
Время начала тура зависит от местоположения вашего отеля. Это может быть 09:30, 09:45 и 10:00 соответственно. После бронирования мы сообщим вам точное время, в которое Вас заберут из отеля.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама Эсентепе (панорама Гереме)
- Долина Голубей
- Мастерская по Ониксу и Зултаниту
- Подземный город
- Долина Ихлара (Обед у реки и прогулка)
- Монастырь Селиме
- Дегустация уникального фисташкового кофе и тыквенных семечек Каппадокии
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Питание
- Плата за вход и билеты
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напиток на обед
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала тура зависит от местоположения вашего отеля. Это может быть 09:30, 09:45 и 10:00 соответственно. После бронирования мы сообщим вам точное время, в которое Вас заберут из отеля.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии из Каппадокии
скидка
20%
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Южная и северная Каппадокия за 1 день
Посетите уникальные места Каппадокии за один день: Долина любви, замок Учисар, подземный город Каймаклы, Долина голубей, каньон Ихлара и монастырь Селиме
Начало: Гореме
Завтра в 09:30
25 ноя в 09:30
350€280 за всё до 10 чел.
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Зелёный тур по Каппадокии
Изучить пещеры города Деринкую и монастыря Селиме, пройтись вдоль реки и насладиться пейзажем долин
Начало: В Гёреме
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
24 ноя в 09:30
€75 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Волшебные долины Каппадокии: индивидуальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
€295 за всё до 10 чел.