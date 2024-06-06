Экскурсии по подземельям и пещерам Каппадокии

Найдено 11 экскурсий в категории «Подземные» в Каппадокии, цены от €85, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все краски Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
156 отзывов
Экскурсия Все краски Каппадокии: от Долины Голубей до Города гончаров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Каппадокии, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: Отель путешественника
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
321 за всё до 6 чел.
Сокровища Южной Каппадокии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
25 отзывов
Сокровища Южной Каппадокии: от подземного города до долины Ихлара
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии: от древних подземных городов до византийских монастырей и живописных долин. Незабываемое приключение ждет
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
270 за всё до 2 чел.
Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
37 отзывов
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
334 за всё до 6 чел.
Южная Каппадокия: зеленый маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Захватывающий тур по Южной Каппадокии: долина Ихлара и Каймаклы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Южной Каппадокии! Прогулка по долине Ихлара, посещение подземного города Каймаклы и монастыря Селиме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
300 за всё до 4 чел.
Зеленый тур: Древнее подземелье
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
17 отзывов
Зеленый тур в Каппадокии: Древнее подземелье и каньон Ихлара
Откройте для себя тайны Южной Каппадокии в увлекательной групповой экскурсии по древним подземельям и каньонам
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
85 за человека
Завораживающая Каппадокия
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Завораживающая Каппадокия
Спуститься в подземный город, пройти по караванному пути и посетить скальную деревушку
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
300 за всё до 6 чел.
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
Самые красивые долины, подземный город, село ремесленников и сторожевая башня за 1 день
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
400 за всё до 4 чел.
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
Полюбоваться причудливыми долинами, посетить древнюю крепость и погулять по подземному городу
Начало: у вашей гостиницы
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
300 за всё до 5 чел.
Многогранная Каппадокия: синий маршрут
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Многогранная Каппадокия: путешествие по синему маршруту - история и природа
Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Начало: В отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
390 за всё до 6 чел.
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5.5 часов
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Подземный город, древние церкви, скалы и винные нотки - главное в одной поездке
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
340289 за всё до 4 чел.
Большое путешествие в сердце Каппадокии
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
7 часов
Большое путешествие в сердце Каппадокии
За один день посетить долины и церкви, старинные деревни и подземную мастерскую
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
342257 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    6 июня 2024
    Сокровища Южной Каппадокии
    Шикарная экскурсия! С самого момента бронирования Ольга всегда была на связи и отвечала на все наши вопросы. Она очень позитивный
    читать дальше

    человек, обладающий огромными знаниями по истории и археологии, не только этого региона. Очень увлекательный рассказчик, слушали ее всю экскурсию с огромным интересом и мы взрослые, и дочери подростки. Вся экскурсия была подстроена под нас и наши желания: Ольга рассказывала и советовала, что комфортнее будет посетить в соотвествии именно с нашими интересами. Ну и, конечно, комфортабельный транспорт, вода в безлимитном доступе, прекрасно организованный вкусный обед в чудесном месте — всё это не оставило нас равнодушными. Очень советую этого экскурсовода, с удовольствием посетила бы с ней еще ни одну экскурсию!

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Все краски Каппадокии
    Экскурсия прошла потрясающе, мы брали с мужем, получается индивидуальная) Гид Омер отлично и увлекательно рассказывает о Каппадокии и Турции, очень
    читать дальше

    опытный, приятный на разговоры человек, дискомфорта не испытывали ни минуты. Экскурсия насыщенная, ездили по нескольким точкам, видели много пещер, Омер много рассказал про уклад прошлой жизни, заходили вниз в сами пещеры, ходили по лабиринтам. Поднимались на смотровые площадки, много ходили по местным горам. Но при этом дикой усталости не было, все в спокойном режиме, не спеша, успевали насмотреться на красоту (а маршрут реально очень красивый!!)), пофотографироваться и послушать. Очень комфортный минивен. Посетили гончарную мастерскую, даже попробовали слепить свою сахарницу (получилось не очень, но весело))) В целом, все отлично, очень рекомендую на 1 день в Каппадокии!)

  • Н
    Николай
    2 июня 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!
  • Л
    Лилия
    29 мая 2024
    Сокровища Южной Каппадокии
    Всем благословенного дня,друзья! Ольга организовала нам экскурсию Христианские святыни Капподокии! Глубокое знание темы,лёгкая коммуникация,всегда на связи,второй день мы провели с Муратом по
    читать дальше

    рекомендации Ольги,очень довольны),кстати посмотрели фильм Лядова о КАППОДОКИИ,там есть большой сюжет с Ольгой и Муратом,всем рекомендую этих добрых людей и больших профессионалов!

  • И
    Игорь
    14 мая 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Всё супер. Гид ÖMER отличный, провёл индивидуальную экскурсию по синему маршруту, очень интересно всё рассказывал, скучно не было ни минуты, отлично разбавлял интересными рассказами моменты поездки между точками маршрута, сама экскурсия насыщенная. Однозначно рекомендую. ÖMER, спасибо огромное!
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Все краски Каппадокии
    Экскурсию заказывала индивидуальную, маршрут по очередности посещения построили исходя из погодных условий, рассказ интересный, места очень красивые, программа насыщенная позволяет за один день осмотреть много интересных мест. Советую.
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
    Очень понравилась экскурсия, удобный автомобиль, вкусный обед. Омер, один из лучших гидов, с которым мы путешествовали. Отличное чувство юмора, хороший русский язык, очень много знает и сможет ответить на любой вопрос. От всей души спасибо
  • Ю
    Юлия
    8 мая 2024
    Все краски Каппадокии
    Экскурсию «Все краски Каппадокии» проводил для нас гид Мустафа - замечательный человек и большой профессионал, бережно относящийся к истории региона. Очень комфортно и интересно провели это время с ним. Однозначно рекомендую этого гида и саму экскурсию.
  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    Зеленый тур: Древнее подземелье
    Все по программе. Всё нормально.
  • М
    Мария
    22 марта 2024
    Сокровища Южной Каппадокии
    Интересно, информативно, познавательно! Ольга - прекрасный гид, любящий и знающий Каппадокию. Еще и приятный и отзывчивый человек!

Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Подземные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каппадокии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Все краски Каппадокии
  2. Сокровища Южной Каппадокии
  3. Неизведанная Каппадокия: синий маршрут
  4. Южная Каппадокия: зеленый маршрут
  5. Зеленый тур: Древнее подземелье
Какие места ещё посмотреть в Каппадокии
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Долина Любви
  2. Самое главное
  3. Аванос
  4. Долина Голубей
  5. Деревня Учхисар
  6. Крепость Учхисар
  7. Долина монахов Пашабаг
  8. Монастыри Гёреме
  9. Парк Гёреме
  10. Крепость Ортахисар
Сколько стоит экскурсия по Каппадокии в июне 2024
Сейчас в Каппадокии в категории "Подземные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 85 до 400 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 238 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Каппадокии на 2024 год по теме «Подземные», 238 ⭐ отзывов, цены от €85. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам