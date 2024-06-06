1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Экскурсия Все краски Каппадокии: от Долины Голубей до Города гончаров
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Каппадокии, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю и красоту
Начало: Отель путешественника
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
€321 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Сокровища Южной Каппадокии: от подземного города до долины Ихлара
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии: от древних подземных городов до византийских монастырей и живописных долин. Незабываемое приключение ждет
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неизведанная Каппадокия: путешествие по синему маршруту
Проедьте по синему маршруту Каппадокии и откройте для себя уникальные пейзажи и древние памятники
Начало: Отель путешественника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€334 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Захватывающий тур по Южной Каппадокии: долина Ихлара и Каймаклы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Южной Каппадокии! Прогулка по долине Ихлара, посещение подземного города Каймаклы и монастыря Селиме
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Зеленый тур в Каппадокии: Древнее подземелье и каньон Ихлара
Откройте для себя тайны Южной Каппадокии в увлекательной групповой экскурсии по древним подземельям и каньонам
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00 утра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€85 за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Завораживающая Каппадокия
Спуститься в подземный город, пройти по караванному пути и посетить скальную деревушку
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Гранд-тур по Каппадокии: всё включено
Самые красивые долины, подземный город, село ремесленников и сторожевая башня за 1 день
Начало: У вашего отеля в Гёреме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Северная Каппадокия + подземный город Каймаклы
Полюбоваться причудливыми долинами, посетить древнюю крепость и погулять по подземному городу
Начало: у вашей гостиницы
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Многогранная Каппадокия: путешествие по синему маршруту - история и природа
Приглашаем на уникальное путешествие по синему маршруту Каппадокии, где каждый шаг открывает новую страницу истории и красоты
Начало: В отеле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€390 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5.5 часов
Самые известные места Каппадокии + дегустация вина
Подземный город, древние церкви, скалы и винные нотки - главное в одной поездке
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
340€289 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
7 часов
Большое путешествие в сердце Каппадокии
За один день посетить долины и церкви, старинные деревни и подземную мастерскую
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:30
342€257 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина6 июня 2024Шикарная экскурсия! С самого момента бронирования Ольга всегда была на связи и отвечала на все наши вопросы. Она очень позитивный
- ИИрина5 июня 2024Экскурсия прошла потрясающе, мы брали с мужем, получается индивидуальная) Гид Омер отлично и увлекательно рассказывает о Каппадокии и Турции, очень
- ННиколай2 июня 2024Супер поездка по основным достопримечательностям Каппадокии. Мустафа отличный рассказчик. Авто было комфортным. Огромное спасибо за отличный день и эмоции!
- ЛЛилия29 мая 2024Всем благословенного дня,друзья! Ольга организовала нам экскурсию Христианские святыни Капподокии! Глубокое знание темы,лёгкая коммуникация,всегда на связи,второй день мы провели с Муратом по
- ИИгорь14 мая 2024Всё супер. Гид ÖMER отличный, провёл индивидуальную экскурсию по синему маршруту, очень интересно всё рассказывал, скучно не было ни минуты, отлично разбавлял интересными рассказами моменты поездки между точками маршрута, сама экскурсия насыщенная. Однозначно рекомендую. ÖMER, спасибо огромное!
- ССветлана13 мая 2024Экскурсию заказывала индивидуальную, маршрут по очередности посещения построили исходя из погодных условий, рассказ интересный, места очень красивые, программа насыщенная позволяет за один день осмотреть много интересных мест. Советую.
- ТТатьяна11 мая 2024Очень понравилась экскурсия, удобный автомобиль, вкусный обед. Омер, один из лучших гидов, с которым мы путешествовали. Отличное чувство юмора, хороший русский язык, очень много знает и сможет ответить на любой вопрос. От всей души спасибо
- ЮЮлия8 мая 2024Экскурсию «Все краски Каппадокии» проводил для нас гид Мустафа - замечательный человек и большой профессионал, бережно относящийся к истории региона. Очень комфортно и интересно провели это время с ним. Однозначно рекомендую этого гида и саму экскурсию.
- ЕЕлена19 апреля 2024Все по программе. Всё нормально.
- ММария22 марта 2024Интересно, информативно, познавательно! Ольга - прекрасный гид, любящий и знающий Каппадокию. Еще и приятный и отзывчивый человек!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии в категории «Подземные»
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