Всё о Каппадокии

Полезная информация о Каппадокии

Что нужно знать о Каппадокии: 🌇 лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 41 экскурсия
Местное время в Каппадокии
11:2008
15 августа 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаКаппадокия
По-английскиCappadocia
Статья о городеСтатья о Каппадокии
Часовой поясEurope/Moscow

Подробная статья

Каппадокия
О Каппадокии 2021 – полетать на шаре и заселиться в отель, чтобы увидеть больше
Полетать на воздушном шаре в Каппадокии, увидеть горные красоты Гёреме, посетить Замок Ухисар, поцеловаться в Долине любви, загадать желание у Дерева сглаза, покататься на квадроциклах, сделать невероятные фото на закате и фоне воздушных шаров, за всем этим отправляйтесь в турецкую Каппадокию, на экскурсию или сразу в отель на весь отдых

Популярные экскурсии в Каппадокии

Каппадокия: полет на воздушном шаре в Турции
Каппадокия: полет на воздушном шаре в Турции
5
1 отзыв
125
за чел.
Каппадокия само по себе уникальное место - музей под открытым небом
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
Групповой трансфер из аэропортов Кайсери и Невшехира к отелям Каппадокии
4.9
9 отзывов
7
за чел.
Доехать с комфортом на 18-местном микроавтобусе
Полёт на воздушном шаре
Полёт на воздушном шаре
120
за чел.
Каппадокия славится своими сюрреалистическими пейзажами
Все краски Каппадокии
Все краски Каппадокии
5
10 отзывов
188
за всё
Спуститься в подземный город, посетить скальные монастыри и погулять по кварталу гончаров
Основные достопримечательности Каппадокии с личным гидом
Основные достопримечательности Каппадокии с личным гидом
85
за чел.
Каппадокия - это регион в центральной части в Турции
Все экскурсии Каппадокии

Фотографии

Где находится Каппадокия на карте мира
Безопасно ли в Каппадокии?
Аренда авто лучший способ передвижения пл региону
Поистине, земля сказочных лошадей 😍
Аэропорт в Невшехире
Сказочная Каппадокия
Аэропорт Кайсери
Поднимитесь на одну из многочисленных террас, чтобы посмотреть на восход солнца
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