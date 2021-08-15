О Каппадокии 2021 – полетать на шаре и заселиться в отель, чтобы увидеть больше

Полетать на воздушном шаре в Каппадокии, увидеть горные красоты Гёреме, посетить Замок Ухисар, поцеловаться в Долине любви, загадать желание у Дерева сглаза, покататься на квадроциклах, сделать невероятные фото на закате и фоне воздушных шаров, за всем этим отправляйтесь в турецкую Каппадокию, на экскурсию или сразу в отель на весь отдых