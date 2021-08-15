Полезная информация о Каппадокии
Что нужно знать о Каппадокии: 🌇 лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 41 экскурсия
Местное время в Каппадокии
11:2008
15 августа 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Каппадокия
|По-английски
|Cappadocia
|Статья о городе
|Статья о Каппадокии
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
Подробная статья
О Каппадокии 2021 – полетать на шаре и заселиться в отель, чтобы увидеть больше
Полетать на воздушном шаре в Каппадокии, увидеть горные красоты Гёреме, посетить Замок Ухисар, поцеловаться в Долине любви, загадать желание у Дерева сглаза, покататься на квадроциклах, сделать невероятные фото на закате и фоне воздушных шаров, за всем этим отправляйтесь в турецкую Каппадокию, на экскурсию или сразу в отель на весь отдых
Популярные экскурсии в Каппадокии
5
1 отзыв
€
125
за чел.
Каппадокия само по себе уникальное место - музей под открытым небом
4.9
9 отзывов
€
7
за чел.
Доехать с комфортом на 18-местном микроавтобусе
€
120
за чел.
Каппадокия славится своими сюрреалистическими пейзажами
5
10 отзывов
€
188
за всё
Спуститься в подземный город, посетить скальные монастыри и погулять по кварталу гончаров
€
85
за чел.
Каппадокия - это регион в центральной части в Турции