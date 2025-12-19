Эта программа для тех, кто хочет дополнить магию Каппадокии активным отдыхом на одном из самых современных курортов Турции. Всего за час пути вы попадёте в настоящий зимний рай.Катание на лыжах

и сноуборде, санки, прогулки по белоснежным склонам и подъём на канатной дороге — всё это ждёт вас здесь. Комфортный трансфер, обед и подъёмник уже входят в стоимость, чтобы вы максимально насладились этим днём.

Описание экскурсии

9:00–9:30 — выезд из отелей Каппадокии

Комфортный трансфер заберёт вас от места проживания. Пока мы выезжаем из долин Каппадокии, вы сможете насладиться утренними панорамами региона.

9:30–10:30 — дорога через Кайсери и прибытие на курорт

По пути вы увидите город Кайсери — древний центр Анатолии с видами на вулкан Эрджиес.

10:30–15:00 — свободное время на Эрджиесе (≈ 5 часов)

Вас ждёт зимний день на одном из лучших горнолыжных курортов Турции:

возможность взять уроки у профессиональных инструкторов

аренда современного оборудования

катание на лыжах и сноуборде

катание на санках

подъём на канатной дороге с панорамными видами

перерывы в уютных кафе

прогулки и фото на белоснежных склонах

13:00–14:00 — время для обеда

Вы можете перекусить в ресторане Kardan Adam Cafe: сэндвич, картофель фри и напиток уже включены в стоимость.

15:00–16:00 — выезд с курорта

Ориентировочное время возвращения в отель — 16:00–16:30.

Организационные детали