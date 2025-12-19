Эта программа для тех, кто хочет дополнить магию Каппадокии активным отдыхом на одном из самых современных курортов Турции. Всего за час пути вы попадёте в настоящий зимний рай.
Катание на лыжах
Катание на лыжах
Описание экскурсии
9:00–9:30 — выезд из отелей Каппадокии
Комфортный трансфер заберёт вас от места проживания. Пока мы выезжаем из долин Каппадокии, вы сможете насладиться утренними панорамами региона.
9:30–10:30 — дорога через Кайсери и прибытие на курорт
По пути вы увидите город Кайсери — древний центр Анатолии с видами на вулкан Эрджиес.
10:30–15:00 — свободное время на Эрджиесе (≈ 5 часов)
Вас ждёт зимний день на одном из лучших горнолыжных курортов Турции:
- возможность взять уроки у профессиональных инструкторов
- аренда современного оборудования
- катание на лыжах и сноуборде
- катание на санках
- подъём на канатной дороге с панорамными видами
- перерывы в уютных кафе
- прогулки и фото на белоснежных склонах
13:00–14:00 — время для обеда
Вы можете перекусить в ресторане Kardan Adam Cafe: сэндвич, картофель фри и напиток уже включены в стоимость.
15:00–16:00 — выезд с курорта
Ориентировочное время возвращения в отель — 16:00–16:30.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на минивэне или микроавтобусе из Каппадокии в Эрджиес и обратно, обед (сэндвич с суджуком или котлетой, картофель фри, айран или чай), билет на подъёмник туда и обратно
- Отдельно по желанию оплачивается прокат горнолыжного оборудования и занятия с инструктором — по актуальному прайсу
- С вами поедет водитель из нашей команды
ежедневно в 08:45 и 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€84
|Дети до 12 лет
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45 и 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сулейман — Организатор в Каппадокии
Провёл экскурсии для 222 туристов
Меня зовут Сулейман. За профессиональный подход к работе меня часто называют Сулейманом Великолепным. После изучения русского языка в Беларуси и Украине я поселился в Каппадокии. С моей командой вы сможете полюбоваться невероятной красотой этого места и узнать больше о нём и его чудесах.
Входит в следующие категории Каппадокии
Похожие экскурсии из Каппадокии
Индивидуальная
до 10 чел.
Волшебные долины Каппадокии
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей и историй Каппадокии. Посетите самые живописные долины и замок Учхисар с персональным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€295 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На ретроавтомобиле по долинам Каппадокии
Откройте для себя Каппадокию с новой стороны! Путешествие на ретроавтомобиле по живописным долинам с профессиональным водителем
Начало: У отеля
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:00
€168 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Конная прогулка по долинам Каппадокии
Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и тишины на рассвете или закате, путешествуя верхом по знаменитым долинам Каппадокии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€86 за человека