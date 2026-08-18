Каппадокия впечатляет не только полётами на воздушных шарах, но и неповторимыми ландшафтами, которые хочется исследовать с земли. На квадроциклах мы прокатимся по долинам региона со знаменитыми каменными грибами.
По пути сделаем остановки для отдыха и фотографий и обсудим, как миллионы лет назад сформировались эти необычные пейзажи.
По пути сделаем остановки для отдыха и фотографий и обсудим, как миллионы лет назад сформировались эти необычные пейзажи.
Описание экскурсии
Долина Любви. Рассмотрим необычные скальные образования и сделаем фото с панорамных площадок.
Грибная долина. Проедем среди знаменитых каменных грибов, созданных природой, и обсудим, как появились эти причудливые формы.
Красная и Розовая долины. Исследуем живописные каньоны, которые особенно красивы на рассвете и закате, когда скалы приобретают насыщенные красные и розовые оттенки.
Долина Мечей. Проедем по одной из самых атмосферных долин региона с узкими тропами и острыми скальными вершинами, напоминающими фантастические декорации.
Организационные детали
- В стоимость включено:
— Трансфер из отеля и обратно
— Шлем для каждого участника
— Аренда квадроцикла
- Один квадроцикл рассчитан на 2 человек
- Управлять квадроциклом могут участники старше 18 лет. Дети от 10 лет могут поехать в качестве пассажиров
- Водительские права не требуются. Специальная подготовка не нужна — перед началом поездки проводится инструктаж
- Маршрут и продолжительность могут незначительно измениться в зависимости от погодных условий и требований безопасности
- С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€28
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммет — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я работаю в туристической сфере Каппадокии уже 5 лет, накопив богатый и разносторонний опыт. Свой путь я начал в отеле, где в течение 2 лет постигал основы туристической индустрии. Затем
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