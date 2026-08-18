Каппадокия впечатляет не только полётами на воздушных шарах, но и неповторимыми ландшафтами, которые хочется исследовать с земли. На квадроциклах мы прокатимся по долинам региона со знаменитыми каменными грибами. По пути сделаем остановки для отдыха и фотографий и обсудим, как миллионы лет назад сформировались эти необычные пейзажи.

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Описание экскурсии

Долина Любви. Рассмотрим необычные скальные образования и сделаем фото с панорамных площадок.

Грибная долина. Проедем среди знаменитых каменных грибов, созданных природой, и обсудим, как появились эти причудливые формы.

Красная и Розовая долины. Исследуем живописные каньоны, которые особенно красивы на рассвете и закате, когда скалы приобретают насыщенные красные и розовые оттенки.

Долина Мечей. Проедем по одной из самых атмосферных долин региона с узкими тропами и острыми скальными вершинами, напоминающими фантастические декорации.

Организационные детали