Полетать на воздушном шаре в Каппадокии, увидеть горные красоты Гёреме, посетить Замок 🏰 Ухисар, поцеловаться в Долине любви, загадать желание у Дерева сглаза, покататься на квадроциклах, сделать невероятные фото на закате и фоне воздушных шаров, за всем этим отправляйтесь в турецкую Каппадокию, на экскурсию ⛳ или сразу в отель 🏨 на весь отдых

Сказочная Каппадокия

Каппадокия – стала популярным местом для путешествий в последние годы. Для многих возможность увидеть голубое небо, наполненное разноцветными воздушными шарами, и проснуться от вида таинственных волшебных дымоходов – это первая причина, по которой они отправляются в Турцию.

Данная область Турции обладает почти неземной, потусторонней красотой. Её ландшафт сформировался в результате эрозии и древних извержений вулканов. Толстый пепел затвердевал в скальных образованиях, которые затем формировались под воздействием разрушающего ветра и воды. Так появился сказочный пейзаж из шишек, столбов, грибов и дымоходов, который ежегодно собирает миллионы людей со всего мира!

Конечно же, человеческие руки также проделали здесь невероятную работу и создали сеть пещер и туннелей ручной работы. Вы только представьте, что люди превратили эти мягкие каменные породы в дома, культовые сооружения, хранилища. Они фактически создали целые города глубоко под землей, которые были связаны различными туннельными комплексами.

Для многих из вас данная область превысит все предыдущие природные и искусственные достопримечательности Турции. Скоро вы поймёте, что эта живописность, точно не от мира сего. Этот регион огромен. Большинство не в курсе, что «Каппадокия» – это не маленький город, а район в Центральной Турции, который включает в себя несколько городов.

В данной статье ХорошоТАМ расскажет о том, чем можно заняться и что посмотреть в Каппадокии, и о том, чего вы можете ожидать от пребывания здесь.

Где находится Каппадокия на карте

Каппадокия – исторический регион и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенный в Центральной Турции. В данную местность входит часть земель Невшехир, Кайсери, Аксарай и город Нигде.

Где находится Каппадокия на карте мира

Когда ехать в Каппадокию

Лучшее время для посещения Каппадокии Каппадокия покрытая снегом

«Высокий сезон» в Каппадокии длится с мая по сентябрь, так как в это время погода самая лучшая. Однако с учетом этого следует ожидать небольшого роста цен и наплыва туристов.

Самое лучшее время в Каппадокии приходится на середину весны (конец марта/апрель) и октябрь. Вы по-прежнему сможете наслаждаться хорошей погодой, но с меньшим количеством туристов и меньшими затратами.

Важно отметить, что при плохой погоде полёты на воздушном шаре могут отменить. Расписание полётов на воздушных шарах фактически контролируется турецкими военно-воздушными силами, которые каждый день решают, подходят ли погодные условия для полета. Этого просто не избежать. Так что, если ваша поездка совпадает с сильными ветрами или плохой погодой, полёты на воздушном шаре могут быть отменены или перенесены. Аннулирование более распространено в осенние и зимние месяцы.

Зимний сезон, это тоже вполне привлекательное время для отдыха. Поверьте, покрытая снегом Каппадокия, выглядит потрясающе.

Лучшие города для пребывания в Каппадокии

Гёреме Ургюп Учисар Аванос Ортахисар

В область Каппадокия входит достаточно много городов и поселений, но основная масса путешественников останавливается в Гёреме, Ургюпе, Учхисаре, Ортахисаре и Аваносе. ХорошоТАМ подготовили краткое описание этих мест, чтобы у вас сложилось хоть какое-то представление о том, чего ожидать.

Гёреме

Гёреме – самое известное место для отдыха в Каппадокии. Также это самый туристический город. Хотя некоторые местные жители всё ещё населяют здесь пещерные дома, большая часть из них была преобразована в отели и рестораны.

Несмотря на популярность среди туристов, ничто не может отвлекать от очаровательных пейзажей сказочных дымоходов, разбросанных по всей Гёреме. Поскольку воздушные шары и региональные туры начинаются в Гёреме, данное место идеально подходит для полёта на воздушном шаре.

Центр города изобилует множеством ресторанов, супермаркетов и магазинов. Это делает его очень удобной базой для маршрута по Каппадокии.

Типичным для людей, которые едут в Каппадокию, будет то, что все они стремятся остановиться в пещерном отеле с видом на город Гёреме. Мы выбрали для вас лучшие из них, где, мы уверены, вы не только прекрасно проведете время, но и сможете сделать красивые фотографии и оставить воспоминания на всю жизнь.

Mithra Cave Hotel – расположен на одном из верхних уровней в Гёреме и предлагает захватывающий вид на всю долину. Это отель, который мы на 100% рекомендуем. Владелец очень приятный, и у него есть несколько симпатичных собак, которые гуляют по территории.

– расположен на одном из верхних уровней в Гёреме и предлагает захватывающий вид на всю долину. Это отель, который мы на 100% рекомендуем. Владелец очень приятный, и у него есть несколько симпатичных собак, которые гуляют по территории. Sultan Cave Suites – наверное, самый фотографируемый отель в Каппадокии. Известен тем, что приглашает влиятельных лиц со всего мира. Sultan Cave Suites расположен под отелем Mithra Cave Hotel.

– наверное, самый фотографируемый отель в Каппадокии. Известен тем, что приглашает влиятельных лиц со всего мира. Sultan Cave Suites расположен под отелем Mithra Cave Hotel. Local Cave House Hotel – известен своим бассейном, который может пригодиться в жаркую погоду.

– известен своим бассейном, который может пригодиться в жаркую погоду. Museum Hotel – потрясающий отель Relais & Chateaux сам по себе является шедевром и его определенно стоит посетить. В случае, если вы хотите побаловать себя роскошью, то это лучший вариант.

– потрясающий отель Relais & Chateaux сам по себе является шедевром и его определенно стоит посетить. В случае, если вы хотите побаловать себя роскошью, то это лучший вариант. Natureland Cave Hotel – отличный отель, несмотря на то, что находится он немного в сторонке от общей группы отелей в городе. Здесь тихо и спокойно, а путь до центра города и ресторанов займёт не более 10 минут. Почти все постояльцы данного отеля довольны, о чём говорит его рейтинг 9,3 на Booking.com.

Ургюп

Если любите больше роскоши во время отдыха, и вам важно центральное расположение, но не среди толп туристов, тогда выбирайте Ургюп во время своего маршрута по Каппадокии. Этот город расположился на вершине холма.

Изысканное место очаровывает невероятными видами на регион и может похвастаться множеством роскошных бутик-отелей. Кроме того, здесь находится несколько элитных ресторанов и ночных клубов.

Учисар

Учисар относительно тихий по сравнению с шумным Гёреме. Он знаменит своим одноименным замком. В городе есть ряд бюджетных и комфортабельных бутик-отелей, и лишь несколько небольших ресторанов.

Учисар – отличный вариант для тех, кто мечтает скрыться от толпы. Отсюда также легко отправиться в поход по Голубиной долине.

Аванос

Аванос – город на берегу реки Кызылырмак, специализируется на производстве гончарных изделий.

Хотя Аванос не так известен, как Ургуп, Гёреме или Учхисар, но зато тут найдётся ряд хороших отелей, кафе и множество магазинов.

Красная глина, которую добывают из местных рек отлично подходит для традиционных бытовых керамических изделий, а также промышленных применений, таких как производство строительных блоков и черепицы.

У вас есть возможность увидеть, как делают гончарные изделия, и даже записаться на уроки гончарного дела и сделать их самостоятельно.

Ортахисар

Ортахисар не входит в маршруты большинства путешественников по Каппадокии. Тем не менее, этот сельский городок совершенно очарователен и обладает более «местной» атмосферой. Если вы хотите сойти с проторенных дорог Каппадокии и получить более аутентичный опыт, тогда рабочий сельскохозяйственный городок Ортахисар – идеальный выбор. Это наименее туристическое из всех поселений Каппадокии.

Чем заняться в Каппадокии

Поднимитесь в небо на воздушном шаре

Полёт на воздушном шаре над Каппадокией

Безусловно, полёт на воздушном шаре над фантастическим ландшафтом – самое грандиозное, что можно совершить в Каппадокии. В мире не так много мест, где можно это сделать лучше, чем здесь.

Это недешевое удовольствие, но иногда нужно просто забыть о деньгах. И это именно тот случай. Заказать полёт на воздушном шаре можно у многочисленных туристических компаний. Обычно полёт длится чуть больше одного часа.

Исследуйте основные достопримечательности Каппадокии во время «Красного тура»

Замок Ухисар Музей под открытым небом Гёреме Долина любви Керамика Аваноса Долина Пашабаг Три красавицы

Посещая Каппадокию в туристический сезон, у вас скорее всего не будет возможности арендовать автомобиль, поэтому рекомендуем участие в региональных турах – это эффективный способ исследовать местность. В Каппадокии много туристических компаний, но все они предлагают два основных стандартных тура: Красный тур (также называемый Туром по Северной Каппадокии) и Зелёный тур (Тур по Южной Каппадокии) .

Примите во внимание, что это однодневные туры, и поэтому они едва касаются богатой истории и геологии этого обширного региона. Однако, вы много нового узнаете у опытных гидов (а вам ещё есть что узнать, поверьте нам), и к тому же вам не придется искать транспорт и еду.

Так вот, Красный тур также называется туром по Северной Каппадокии, и, как следует из названия, тур охватывает туристические достопримечательности к северу от Гёреме.

Маршрут:

Замок Учхисар : расположился на самой высокой точке региона, впечатляющий дымоход фей раньше использовался как замок.

: расположился на самой высокой точке региона, впечатляющий дымоход фей раньше использовался как замок. Музей под открытым небом Гёреме : громадный монастырский комплекс и самая знаменитая достопримечательность Каппадокии.

: громадный монастырский комплекс и самая знаменитая достопримечательность Каппадокии. Долина любви : потрясающий панорамный вид на сказочные дымоходы и красную долину. Вопреки распространенному мнению, название этого места произошло не от фаллической формы дымоходов. Со слов многих гидов, предание гласит, что здесь когда-то встречались влюбленные, вдали от неодобрительных взглядов и строгих родственников.

: потрясающий панорамный вид на сказочные дымоходы и красную долину. Вопреки распространенному мнению, название этого места произошло не от фаллической формы дымоходов. Со слов многих гидов, предание гласит, что здесь когда-то встречались влюбленные, вдали от неодобрительных взглядов и строгих родственников. Демонстрация керамики Аваноса: очень впечатляющее керамическое искусство этого региона.

очень впечатляющее керамическое искусство этого региона. Долина Пашабаг : можно сказать лучшая часть Красного тура. В этой долине вы увидите разные этапы формирования «дымохода фей». И это совершенно потрясающе.

: можно сказать лучшая часть Красного тура. В этой долине вы увидите разные этапы формирования «дымохода фей». И это совершенно потрясающе. Долина Деврент : местные жители называют её Долиной воображения, здесь можно найти скальные образования, напоминающие верблюдов, пингвинов и даже шляпу Наполеона).

: местные жители называют её Долиной воображения, здесь можно найти скальные образования, напоминающие верблюдов, пингвинов и даже шляпу Наполеона). Три красавицы: три прекрасных сказочных дымохода, которые являются символами Каппадокии, несомненно, их больше всего фотографируют. Возможно, вы уже видели их в журналах, в презентациях отелей или на открытках.

Длительность тура 7-8 часов, в группе не более 18 человек.

Имейте ввиду, что остановки могут немного отличаться у разных турагенств, поэтому стоит обязательно ознакомиться с деталями тура перед покупкой.

Исследуете Каппадокию во время «Зелёного тура»

Потрясающий вид на Гёреме с панорамной точки Изделия из оникса Подземный город Деринкую Монастырь Селеме Долина Ихлара

Зелёный тур также называют туром по Южной Каппадокии. Тур охватывает туристические достопримечательности к югу от Гёреме.

Маршрут включает:

Панорама Гёреме : прекрасное место с волшебным видом на бесчисленные сказочные дымоходы.

: прекрасное место с волшебным видом на бесчисленные сказочные дымоходы. Фабрика ониксов : здесь для вас продемонстрируют огранку и полировку этого полудрагоценного камня.

: здесь для вас продемонстрируют огранку и полировку этого полудрагоценного камня. Подземный город Деринкую : подземный город, построенный ранними христианами для защиты общины от нападений.

: подземный город, построенный ранними христианами для защиты общины от нападений. Долина Ихлара : 40 минут ходьбы по долине вдоль реки Мелендиз. Эта долина известна множеством пещерных церквей.

: 40 минут ходьбы по долине вдоль реки Мелендиз. Эта долина известна множеством пещерных церквей. Монастырь Селеме : самый большой собор в Каппадокии, высеченный в скале.

: самый большой собор в Каппадокии, высеченный в скале. Голубиная долина: панорамная площадка с видом на долину с тысячами голубиных домиков, высеченных в скалах долины.

Как и в Красном туре, остановки могут немного отличаться между турагенствами, проверяйте всё заранее. Длится данный тур примерно также 7-8 часов.

Совершите конное сафари по красивым долинам Каппадокии

Конный тур по Каппадокии

Каппадокия переводится как «земля прекрасных лошадей», так что может быть лучше для изучения этого лунного ландшафта, чем верхом на лошади?

В долинах Каппадокии есть прекрасные тропы для катания на лошадях. Долины Кылычлар, Любви, Мескендир, Красная Яма, Земи и Голубей, Пашабаги, деревня Чавушин – это одни из маршрутов верховой езды Каппадокии, где можно насладиться как природными красотами, так и невероятными дымоходами фей. Конные туры могут длится от 1 часа до 2, 3, 4 часов. Чем больше продолжительность тура, тем больше интересных мест можно увидеть.

Конные туры – это яркое сафари и ознакомительные туры, где не требуется профессиональных навыков верховой езды. Удобная обувь и верхняя одежда в соответствии с сезонными условиями – это те главные моменты, которые обеспечат вам комфорт во время конного тура.

Познакомьтесь с Каппадокией катаясь на квадроцикле

Сафари на квадроциклах в Каппадокии

Если верховая езда это не про вас, есть более динамичная альтернатива – исследовать регион на квадроциклах. Осмотреть «красную зону» возможно совершая тур на квадроциклах. Более того, можно попросить гида пройти через различные дымоходы фей и потусторонние долины, существующие в области Гёреме.

Длится данное мероприятие около 2-3 часов.

Забронируйте тур «Турецкая ночь»

Танец живота Знакомство с местной культурой во время «Турецкой ночи»

Оказавшись в Каппадокии, сложно не заметить множество отелей и турфирм, рекламирующих «турецкую ночь». По сути, это ужин, на котором подаются традиционные турецкие блюда, а также проходят различные шоу и представления, чтобы познакомить вас с турецкой культурой.

Вихревые дервиши и танцы живота – это лишь малая часть, которую можно ожидать. Честно говоря, это дороговато и туристично. Однако, если это ваше первое путешествуете по Турции, это может стать хорошим знакомством с культурой.

Длительность мероприятия около 2-3 часов.

Отведайте блюда местной кухни

«Назар-бёрек» Ресторан «Dibek» Omurca Art Cave Coffeedocia

Если бы нам пришлось назвать одну из наших любимых кухонь, то турецкая кухня попала бы в пятерку лучших. Кухня Турции представляет собой сплав среднеазиатской, ближневосточной, восточноевропейской, армянской и балканской кухонь.

И мы говорим не только об их рахат-лукуме. Мы хотели бы, чтобы вы попробовали некоторые из наших любимых блюд: долма с начинкой, баклажаны и обязательно попробуйте мезе. Это набор закусок, которым можно поделиться со всем столом.

Если в качестве остановки вы выбрали Гёреме, рекомендуем вам следующие рестораны и кафе:

Dibek : местный ресторан, где подают очень вкусный гончарный шашлык, не упустите возможности его попробовать.

: местный ресторан, где подают очень вкусный гончарный шашлык, не упустите возможности его попробовать. «Назар-бёрек» : в этом кафе можно попробовать национальную турецкую кухню, такие блюда как гезлеме, бёрек и т.д. Бёрек, в честь которого назван ресторан, относится к семейству пирогов приготовленного из теста фило (или юфка), достаточно популярного в турецкой кухне.

: в этом кафе можно попробовать национальную турецкую кухню, такие блюда как гезлеме, бёрек и т.д. Бёрек, в честь которого назван ресторан, относится к семейству пирогов приготовленного из теста фило (или юфка), достаточно популярного в турецкой кухне. Omurca Art Cave : замечательное кафе, где можно просто расслабиться, вкушая домашнюю еду с бокалом вина.

: замечательное кафе, где можно просто расслабиться, вкушая домашнюю еду с бокалом вина. Coffeedocia – хорошее место для завтраков, здесь вы найдёте большой выбор десертов.

Посетите Голубиную долину

Голубиная долина Дерево сглаза

Голубиная долина, также известная как долина Гюверджинлик, находится в 10 минутах езды от Гёреме и считается одной из самых популярных долин Каппадокии. Почти у каждого тура по Каппадокии есть здесь остановка, так что пропустить её практически не возможно.

Наверху находится знаменитая панорама Гёреме, луноподобный пейзаж простирается под вашими ногами, и все, что остаётся делать, это трепетать перед тем, как здесь работает мать-природа. Эти интересные формы, которые можно найти вокруг всей Каппадокии, являются результатом сотен лет эрозии.

Здесь также находится знаменитое дерево сглаза, так что не пропустите его 🧿

Полюбуйтесь закатом в Долине роз

Закат над Долиной роз

Это одно из красивейших мест в Каппадокии. Наблюдать за закатом над Долиной роз – это абсолютно волшебное занятие, которое нельзя пропустить.

Если у вас нет арендованного автомобиля, проще всего добраться на такси (заранее позаботьтесь об обратной дороге, можете договориться с вашим таксистом, чтобы он приехал за вами в назначенное время). Это очень популярное место, чтобы посмотреть на закат, поэтому, будьте готовы к тому, что одиночества вам не видать ни на секунду: здесь будут туристы и местные жители, будет играть музыка, все будут ждать, пока солнце не спрячется за долиной.

Но что делает Долину роз такой особенной, не только невероятные скальные образования. Здесь минералы в песчанике имеют розовый оттенок, который хорошо виден в течение дня. Но лучшее время, чтобы увидеть его во всей красе – закат. Вот почему Долина роз – так популярна во время заката.

Посетите монастырь Селиме

Монастырь Селиме

Монастырь Селиме, также известный как монастырь Каледиби, является самым большим монастырем Каппадокии, высеченным в скале.

Он был вырезан вручную монахами в XIII веке, и помимо церкви в нём также есть жилые помещения для монахов, большая кухня и конюшни для животных. Стены когда-то были украшены фресками, от которых осталось очень мало, но сегодня это прекрасное место, которое стоит увидеть и исследовать.

С вершины монастыря Селиме открывается захватывающий вид на долину Ихлара, каньон длиной 15 км и глубиной 150 м. В долине находится около 50 высеченных в скале церквей и множество высеченных в скале зданий. У вас есть возможность зайти в каждую комнату пещеры, чтобы лично увидеть богатую историю.

Кстати посещение этого места, входит в Зеленый тур (о нем, мы упоминали выше).

Прогуляйтесь по музею под открытым небом Гёреме

Музей под открытым небом Гёреме

Музей под открытым небом Гёреме – одно из самых популярных и исторических мест в Каппадокии. Музей расположен довольно близко к центру города Гёреме, который находится всего в 15 минутах ходьбы.

Старайтесь избегать этого места в выходные дни, потому что оно будет кишить не только туристами, но и местными жителями.

У вас есть возможность полюбоваться и посетить более 10 пещерных церквей, при входе вы получите аудиогид, который можно взять с собой. В котором подробно рассказывается об истории Каппадокии и о том, как возникли такие места.

Несмотря на большие толпы, рекомендуем его к посещению, так как именно здесь есть возможность больше узнать о богатой культуре и истории этого места.

Посетите самый известный магазин ковров в Каппадокии

Магазин ковров Galeri Ikham

В центре Гёреме расположен один из самых известных магазинов ковров в мире.

Galeri Ikham также является одним из самых впечатляющих магазинов ковров, который вы когда-либо увидите за всю свою жизнь. Баснословное количество ковров и наволочек, внимательно осмотритесь вокруг, мы на сто процентов уверены, что вы найдете здесь свой идеальный турецкий сувенир.

Многие туристы посещают этот магазин исключительно с целью сфотографироваться. Если это ваша единственная цель, обязательно спросите владельца магазина, разрешает ли он это сделать. Можно проявить уважение и купить какую-нибудь безделушку, взамен на интересные снимки.

Посетите долину Пашабаг

Долина Пашабаг

Если хотите увидеть лучшие сказочные дымоходы и пещерные жилища, то долина Пашабаг – это то, что вам нужно.

Старайтесь посещать долину в будний день, а не в выходные. Мы уверены, что вы обязательно захотите однажды вернуться в Каппадокию и посетить это место ещё раз.

Исследуйте подземную деревню Деринкую

Деринкую

Много-много лет назад люди, которые здесь жили, строили подземные ходы. Посещение подземного города Деринкую включено в Зелёную экскурсию, которую можно совершить во время визита в Каппадокию.

У вас будет возможность спустится под землю до 5 уровня в этой системе пещер, в которой когда-то проживало более 20 000 человек.

Если вы страдаете клаустрофобией, то эта экскурсия скорее всего не для вас.

Наблюдайте за восходом солнца с одной из многочисленных террас Гёреме

Поднимитесь на одну из многочисленных террас, чтобы посмотреть на восход солнца

ХорошоТАМ с уверенностью может вам сказать, что одно из лучших и самых захватывающих занятий в Каппадокии – это проснуться рано, встать с кровати и отправиться на одну из террас Гёреме. Важно отметить, что эти террасы являются частью отдельных отелей. Доступ к ним запрещён, если вы там не остановились.

Многие люди этого не знают и рано утром едут в Гёреме в надежде увидеть воздушные шары на восходе солнца. Это будет невозможно, если вы не остановитесь в одном из отелей. Однако большинство отелей предлагают бесплатный вход после восхода солнца.

Воздушные шары обычно поднимаются каждое утро, но это зависит ещё от силы ветра. Иногда воздушные шары также понемногу поднимаются и после восхода солнца, так что определенно стоит остаться на некоторое время. Каппадокия – это пустынный ландшафт, поэтому по утрам здесь очень холодно. Обязательно возьмите с собой теплую одежду, чтобы не замерзнуть, пока вы ждёте подъема воздушных шаров.

Как добраться до Каппадокии

Аэропорт Кайсери Аэропорт в Невшехире Аренда авто лучший способ передвижения пл региону

Есть много способов добраться до Каппадокии в зависимости от того, где вы находитесь.

Самолётом

Ближайшие к Гёреме аэропорты находятся в Кайсери или Невшехире, стоит сказать о том, что большинство международных рейсов делают небольшую остановку в Стамбуле. Аэропорт Невшехира находится ближе всего к Гёреме, всего в 40 минутах езды. В летние месяцы Turkish Airlines выполняет ежедневные рейсы из Стамбула, Анталии и Измира.

Если вы прилетите в аэропорт Кайсери, ваша дорога до города займет около 1,5 часов.

Автобусом

Из Стамбула ходит множество ночных автобусов, которые доставят вас в Каппадокию. Хотя на то, чтобы добраться до места назначения, может потребоваться больше времени, но это гораздо более дешевый способ путешествовать.

Поездка из Стамбула займет около 10 часов и будет стоить около 100 турецких лир. Автобусы обычно удобные и чистые, с достаточным пространством и Wi-Fi на борту. При бронировании ночного автобуса обязательно посмотрите, бронируете ли вы его с остановками для отдыха или без них.

Эти автобусы высадят вас не в Гёреме, а на остановке Отогар в Невшехире, откуда 25 минут до центра города.

Если вы бронировали отель можете связаться с ним, и персонал поможет организовать для вас трансфер.

На машине

Это самый удобный способ передвижения в Турции, особенно если вы любитель автомобильных путешествий. Вы свободы и можете планировать что угодно на ходу.

От Стамбула до Каппадокии это около 728 км, а поездка занимает около 8,5 часов. По дороге вы проедете Анкару, второй по величине город Турции.

Расстояние от Памуккале до Каппадокии 650 км, что займет около 7,5 часов.

Обратите внимание, что вождение в Гёреме может быть не для слабонервных, потому что улицы очень узкие и ветреные. Советуем найти место для парковки вдоль главной дороги, а потом уже отправляться исследовать город.

Сколько дней стоит провести в Каппадокии

Поистине, земля сказочных лошадей 😍

Многие путешественники приезжают в Каппадокию с намерением просто переночевать, подняться в небо на воздушном шаре, а затем покинуть регион.

Каппадокия заслуживает гораздо больше времени. По крайней мере, подумайте о том, чтобы провести три или четыре дня в Каппадокии. Это даст вам возможность пройти живописные пешеходные тропы, открыть для себя загадочные церкви, высеченные в скалах, и исследовать подземные города.

Безопасно ли ехать в Каппадокию?

Безопасно ли в Каппадокии?

Каппадокия – очень туристическая часть Турции. Тем не менее, как и везде, где вы путешествуете, вам следует соблюдать несколько основных мер предосторожности, которые подробно описаны ниже: