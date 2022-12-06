Приглашаем на уникальную прогулку по Каппадокии, где вас ждут захватывающие виды и древние скальные монастыри. Долины Любви, Учхисар и Голубей, а также Красная и Розовая долины откроют перед вами свои тайны. Это приключение для тех, кто готов к активному отдыху и хочет насладиться красотой природы вдали от туристических маршрутов. Путешествие завершится на обзорной площадке с бокалом каппадокийского вина

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дух приключений

С первых минут вы почувствуете себя первооткрывателями «страны прекрасных лошадей». Я покажу вам настоящую Каппадокию: знаковые долины без толп туристов, скрытые скальные монастыри и укромные панорамные точки. Вы насладитесь тишиной и сделаете идеальные фото. Все секреты этой земли откроются любопытным и выносливым путешественникам!

Лучшее из каппадокийских ландшафтов

Картины, которые вы увидите, природа рисовала «с помощью» вулканической лавы, воды и времени. Мы начнем с Долины голубей с жилищами этих птиц, пройдем в сторону города-крепости Учхисар и по Долине любви. В самом древнем поселении Каппадокии, Чавушине, отдохнем за обедом в ресторане и полюбуемся панорамами. Следом по плану путь по Красной и Розовой долинам, скальные церкви и долина Мескендир, лежащая в каньоне. Закат встретим на обзорной площадке недалеко от Ортахисара, наслаждаясь терпким каппадокийским вином.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые ведут активный образ жизни, любят природу и готовы к 8-часовой пешей прогулке и нахождению на открытом солнце.

Организационные детали