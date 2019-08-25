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Пешком исследовать инопланетные долины с опытным гидом-проводником

Ахмет
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Ахмет – представитель гидов
Приготовьтесь прошагать много километров — только так можно увидеть нетронутую красоту Каппадокии.

Те места, куда не ездят автомобили и тем более туристические автобусы.

Вас покорят причудливые скалы, столбы и пещеры в долинах Любви, Учхисар, Голубей, Красной и других.

Вы прикоснетесь к древности, полюбуетесь закатом и полюбите этот край.
От 165 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 15 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 16 человек
Встреча в Гёреме
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение!
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение!

Что вас ожидает

Дух приключений
С первых минут вы почувствуете себя первооткрывателями «страны прекрасных лошадей». Я покажу вам настоящую Каппадокию: знаковые долины без толп туристов, скрытые скальные монастыри и укромные панорамные точки. Вы насладитесь тишиной и сделаете идеальные фото. Все секреты этой земли откроются любопытным и выносливым путешественникам!

Лучшее из каппадокийских ландшафтов
Картины, которые вы увидите, природа рисовала «с помощью» вулканической лавы, воды и времени. Мы начнем с Долины голубей с жилищами этих птиц, пройдем в сторону города-крепости Учхисар и по Долине любви. В самом древнем поселении Каппадокии, Чавушине, отдохнем за обедом в ресторане и полюбуемся панорамами. Следом по плану путь по Красной и Розовой долинам, скальные церкви и долина Мескендир, лежащая в каньоне. Закат встретим на обзорной площадке недалеко от Ортахисара, наслаждаясь терпким каппадокийским вином.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые ведут активный образ жизни, любят природу и готовы к 8-часовой пешей прогулке и нахождению на открытом солнце.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия. Но после прохождения маршрута мы отвезем вас в отель.
  • В стоимость включено: обед в ресторане (кроме напитков), вино на закате и трансфер в отель.
  • Старт в Гёреме. Если вы остановились в Ургюпе или Учхисаре, то мы заберем вас из отеля и доставим в Гёреме (без дополнительной оплаты).
  • Удобная обувь обязательна. Возьмите с собой головной убор и солнцезащитный крем.
  • Программа может незначительно меняться из-за погоды.
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение!
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение!
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение!
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение!
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение!
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение!
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение!
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение!
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение!
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение!
Первозданная Каппадокия: прогулка-приключение!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Гёреме.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ахмет
Ахмет
Добрый день! Меня зовут Ахмет. С 2000-го года, окончив университет, провожу культурно-познавательные экскурсии и спортивные туры. Я сертифицированный инструктор по активному отдыху и лицензированный гид-историк. Владею русским, английским, немецким и французским языками. Последние 3 года в компании гидов-единомышленников провожу комплексные туры, посвященные наследию Римской империи и природным достопримечательностям. Если вы активны, любознательны и заинтересованы в получении достоверной исторической информации — буду рад показать вам Каппадокию.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 августа 2019
Спасибо большое гиду Ахмету за экскурсию по Каппадокии ( выбрали Зеленый тур).Ездили с ребенком 9 лет и получили незабываемые впечатления.Несмотря на то, что экскурсия проводилась на трех языках, а мы были единственными русскоговорящими, мы не почувствовали никаких неудобств ( это был форс-мажор из-за болезни второго русскоговорящего гида).Единственным нашим огорчением было то, что нам не удалось полетать на воздушных шарах из-за погодных условий.Все остальное было четко и отлажено.Отдельное спасибо за рекомендации по посещению мест, не входящих в Зеленый тур:кафе,Парк Пашабаг, Мастерская-магазин керамики в Аваносе и др. На наш взгляд, экскурсия по подземному городу Деринкую занимает много времени, ее можно подсократить в пользу других объектов, например, посетить две-три панорамных площадки со сказочными Каппадокийскими видами.

Ахмет проводит ещё 2 экскурсии

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Красный тур по КаппадокииКрасный тур по КаппадокииКрасный тур по Каппадокии
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Исследовать фантастические пейзажи «страны прекрасных лошадей»
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Северная Каппадокия: красный маршрутСеверная Каппадокия: красный маршрутСеверная Каппадокия: красный маршрут
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