Готовы к приключению? Откройте для себя Каппадокию, где скрытые долины и скальные монастыри ждут вас. Пейзажи, которые запомнятся навсегда
Приглашаем на уникальную прогулку по Каппадокии, где вас ждут захватывающие виды и древние скальные монастыри. Долины Любви, Учхисар и Голубей, а также Красная и Розовая долины откроют перед вами свои тайны.
Это приключение для тех, кто готов к активному отдыху и хочет насладиться красотой природы вдали от туристических маршрутов. Путешествие завершится на обзорной площадке с бокалом каппадокийского вина
С первых минут вы почувствуете себя первооткрывателями «страны прекрасных лошадей». Я покажу вам настоящую Каппадокию: знаковые долины без толп туристов, скрытые скальные монастыри и укромные панорамные точки. Вы насладитесь тишиной и сделаете идеальные фото. Все секреты этой земли откроются любопытным и выносливым путешественникам!
Лучшее из каппадокийских ландшафтов
Картины, которые вы увидите, природа рисовала «с помощью» вулканической лавы, воды и времени. Мы начнем с Долины голубей с жилищами этих птиц, пройдем в сторону города-крепости Учхисар и по Долине любви. В самом древнем поселении Каппадокии, Чавушине, отдохнем за обедом в ресторане и полюбуемся панорамами. Следом по плану путь по Красной и Розовой долинам, скальные церкви и долина Мескендир, лежащая в каньоне. Закат встретим на обзорной площадке недалеко от Ортахисара, наслаждаясь терпким каппадокийским вином.
Кому подойдет прогулка
Путешественникам, которые ведут активный образ жизни, любят природу и готовы к 8-часовой пешей прогулке и нахождению на открытом солнце.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Старт в Гёреме. Если вы остановились в Ургюпе или Учхисаре, то мы заберем вас из отеля и доставим в Гёреме (без дополнительной оплаты).
Это пешеходная экскурсия. Но после прохождения маршрута мы отвезем вас в отель.
В стоимость включено: обед в ресторане (кроме напитков), вино на закате и трансфер в отель
Удобная обувь обязательна. Возьмите с собой головной убор и солнцезащитный крем.
Программа может незначительно меняться из-за погоды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Гёреме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмет и Марина — ваша команда гидов в Каппадокии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провели экскурсии для 5464 туристов
Мы — лицензированные гиды с искренней увлечённостью своей работой, любовью к региону и уважением к его истории. Если вы активны и любознательны, будем рады показать вам Каппадокию.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Очень понравилось все! Во время забрали трансфером из отеля, доставили к месту началу похода. Ахмед рассказал наш план похода и мы тронулись в путь. Ахмед много рассказывал по пути из читать дальшеуменьшить
истории этого края, о том что почему и как. По образованию он археолог, а по жизни путешественник с огромной картой тех мест что он посетил в Турции и в мире. Темп движения был очень комфортный. Виды, которые перед нами открывались были невероятной красоты. Ахмед отвечал на все наши вопросы, фотографировал нашу группу, шутил и был с нами очень приветлив. Позволил нам провести фотосессию, которая конечно же нас выбила чуть из плана, и Ахмед ловко организовал трансфер на небольшой отрезок пути, что позволило вернуться к намеченному графику. Ведь нам надо было успеть на закате оказаться на самом красивом месте этого маршрута. На финише Ахмед организовал нам пикник: для нас был накрыт стол с закусками и напитками. Пока были в походе, сказали Ахмеду что хотим попасть на дервешей, в тот же вечер нам было это организовано, а после шоу Ахмед доставил нас в местный ресторан с хорошим сервисом и приятными ценами. Мы были в Гёреме 4 дня. И брали и другие экскурсии за это время. Но сказать честно - поход с Ахмедом было лучшее из того что у нас там было из экскурсионного обслуживания.
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Н
Николай
Excellent trekking with an excellent partner! i've decided to celebrate my birthday by exploring Cappadocia and this excursion has met all my expectations. First of all, Akhmet is very educated and experienced читать дальшеуменьшить
guide, you can choose any topic you are interested in and receive plenty of information from him: history, geology, archeology, linguistics … Relaxed and peaceful pace helps you to admire the surroundings. Organization is also thought out well: you will not be tired, hungry or bored. Would definitely recommend.
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Екатерина
Чудесная прогулка)) Погода ожидалась дождливая, поэтому, организаторы чуть скорректировали маршрут. И все получилось идеально! В солнечную часть дня мы успели посетить самые интересные и красивые долины. Пикник был великолепен! Все закуски и вино были бесподобными! Нас было 6 человек и все остались довольными)) Под вечер начался дождь и град, но к этому времени мы уже ехали в отель.
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О
Ольга
Это великолепная экскурсия! Всем-всем-всем обязательно надо ее посетить. Увидеть все красоты долин Каппадокии изнутри - это потрясающе. 17 км по пешеходным тропам в компании замечательного гида Ахмета. Ахмет невероятно интеллигентный, читать дальшеуменьшить
образованный, увлечённый своим делом человек. Да, иногда непросто карабкаться в гору неподготовленным туристам, но увиденное того стоит. По пути мы встретили местного жителя, торгующего свежевыжатыми соками. Вкусно пообедали. Зашли в гости к местному жителю, живущему в одиночестве в пещере. Он охраняет древний христианский храм с отлично сохранившимися фресками. Нам предложили немного отдохнуть и выпить горячего глинтвейна. А в конце трудного и увлекательного пути нас ждал закат с бокалом вина и закусками. Это была лучшая экскурсия в моей жизни! Незабываемо! Спасибо, Ахмет!
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Е
Елена
Брали несколько экскурсий - Красный тур, Зелёный и пешеходную прогулку. Все очень понравились! Если ездить самим, не получится составить полной картины. Показали такие места, до которых сам не догадаешься и читать дальшеуменьшить
дойти. Узнали очень много интересного из истории этих мест и вообще из истории). Гиды очень любезные и заботливые, учитывают все пожелания, очень пунктуальны. Пикник на закате был великолепен! Фотосессию нам организовали в кратчайшие сроки!
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Н
Нина
Были с семьей на экскурсии у Ахмета. Все было прекрасно, гид приехал заранее, машина минивэн Mercedes Viano, как и было обещано. Весь день провели в дороге, от одной достопримечательности к другой, но даже дети не заметили как пролетело время. Также организовал для нас полёт на шаре. Спасибо огромное Ахмету, могу смело рекомендовать.
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