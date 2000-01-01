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Хорошие фотографии Каппадокии в высоком разрешении
Фотографии города Каппадокии (Турция) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Каппадокия
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Долина Пашабаг
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Музей под открытым небом Гёреме
Монастырь Селиме
Закат над Долиной роз
Дерево сглаза
Голубиная долина
Coffeedocia
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Сафари на квадроциклах в Каппадокии
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Монастырь Селеме
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Ортахисар
Аванос
Учисар
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Гёреме
Каппадокия покрытая снегом
Лучшее время для посещения Каппадокии
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