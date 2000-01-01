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Хорошие фотографии Каппадокии в высоком разрешении

Фотографии города Каппадокии (Турция) — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами и природой города Каппадокия
Где находится Каппадокия на карте мира
Где находится Каппадокия на карте мира
Безопасно ли в Каппадокии?
Безопасно ли в Каппадокии?
Аренда авто лучший способ передвижения пл региону
Аренда авто лучший способ передвижения пл региону
Поистине, земля сказочных лошадей 😍
Поистине, земля сказочных лошадей 😍
Аэропорт в Невшехире
Аэропорт в Невшехире
Сказочная Каппадокия
Сказочная Каппадокия
Аэропорт Кайсери
Аэропорт Кайсери
Поднимитесь на одну из многочисленных террас, чтобы посмотреть на восход солнца
Поднимитесь на одну из многочисленных террас, чтобы посмотреть на восход солнца
Деринкую
Деринкую
Долина Пашабаг
Долина Пашабаг
Магазин ковров Galeri Ikham
Магазин ковров Galeri Ikham
Музей под открытым небом Гёреме
Музей под открытым небом Гёреме
Монастырь Селиме
Монастырь Селиме
Закат над Долиной роз
Закат над Долиной роз
Дерево сглаза
Дерево сглаза
Голубиная долина
Голубиная долина
Coffeedocia
Coffeedocia
Omurca Art Cave
Omurca Art Cave
Ресторан «Dibek»
Ресторан «Dibek»
«Назар-бёрек»
«Назар-бёрек»
Знакомство с местной культурой во время «Турецкой ночи»
Знакомство с местной культурой во время «Турецкой ночи»
Танец живота
Танец живота
Сафари на квадроциклах в Каппадокии
Сафари на квадроциклах в Каппадокии
Конный тур по Каппадокии
Конный тур по Каппадокии
Долина Ихлара
Долина Ихлара
Монастырь Селеме
Монастырь Селеме
Подземный город Деринкую
Подземный город Деринкую
Изделия из оникса
Изделия из оникса
Потрясающий вид на Гёреме с панорамной точки
Потрясающий вид на Гёреме с панорамной точки
Три красавицы
Три красавицы
Долина Пашабаг
Долина Пашабаг
Керамика Аваноса
Керамика Аваноса
Долина любви
Долина любви
Музей под открытым небом Гёреме
Музей под открытым небом Гёреме
Замок Ухисар
Замок Ухисар
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией
Полёт на воздушном шаре над Каппадокией
Ортахисар
Ортахисар
Аванос
Аванос
Учисар
Учисар
Ургюп
Ургюп
Гёреме
Гёреме
Каппадокия покрытая снегом
Каппадокия покрытая снегом
Лучшее время для посещения Каппадокии
Лучшее время для посещения Каппадокии
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