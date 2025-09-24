Водная прогулка
Лучший выборКаш: закат на пяти островах
Погрузитесь в атмосферу Каша, отправившись в морское путешествие по бухте Лиманази и архипелагу пяти островов. Насладитесь закатом на границе Турции и Греции
Начало: В порту Каша
Расписание: в среду и субботу в 18:00
Завтра в 18:00
27 сен в 18:00
€29 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Живописные уголки Каша
Пройти по каньону, отдохнуть на великолепном пляже, полюбоваться водопадом и песчаными дюнами
Начало: У отеля
Расписание: во вторник в 09:00
25 сен в 10:00
30 сен в 09:00
€79 за человека
Водная прогулка
Лодочная прогулка по бухтам Кековы с барбекю
Проведите незабываемый день на воде, наслаждаясь руинами Кековы и барбекю на борту. Возможность увидеть черепах и дельфинов добавит впечатлений
Начало: В центре города
Расписание: в пятницу в 09:30
26 сен в 09:30
3 окт в 09:30
€80 за человека
