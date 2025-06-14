читать дальше

личные истории, связанные с местами которые мы посетили. Было ценно, что она внесла дополнение в свою экскурсию по нашей просьбе и отнеслась к этому очень ответственно. Также подкупает искренность и открытость экскурсовода, которая открыта была ко всем нашим вопросам про быт и особенности проживания в Турции. Марина отвечала откровенно и это было приятно. Рекомендуем всем! Мы под большим впечатлением от знакомства с Мариной, от экскурсии

и от эмоций, которые получили. Продолжаем обмениваться друг с другом!