Мы совершим путешествие в загадочный мир ликийской природы.
Вы узнаете, кто такие духи, какую роль они играли в жизни древних людей, и по каким причинам древние города рядом с Кашем до сих пор не раскопаны.
А затем отправимся на прогулку по современному городу — я расскажу, куда 100 лет назад делись греки и куда каждое лето на несколько месяцев пропадают местные жители.
Описание экскурсии
Сначала отправимся на Ликийскую тропу
- Пройдём по тропе Шамана, где за 2 часа вы получите представление, что такое Ликийская тропа — и узнаете её историю и роль в древнем мире.
- Мы посетим место силы и прикоснёмся к миру духов путём простых ритуалов.
- Вы полюбуетесь великолепными видами и загадочными строения малоизвестной древней цивилизации.
Затем — немного отдохнём
- Вы сможете искупаться в бухте, где морская вода смешивается с подводными пресными источниками, что придаёт ей лечебный эффект.
- Пообедаем на пляже или в городе, где есть отличный ресторан турецкой кухни. Я научу вас, как правильно есть одно из самых лёгких и вкусных блюд.
И наконец — обзорная экскурсия по городу
- Прогуляемся по улочкам с греческим колоритом, пройдём мимо интересных магазинчиков.
- Полакомимся местными сладостями и мороженым, выпьем турецкий кофе или свежевыжатый сок.
- Нам встретятся несколько гробниц и самая большая из них — четырёхэтажная гробница короля львов с древними ликийскими письменами.
- И конечно — вы рассмотрите античный театр с незабываемым видом на город и море.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельной легковой машине Citroen C3.
- Дополнительно оплачивается обед.
- Я с удовольствием адаптирую маршрут под ваши возможности и интересы.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Каш Марина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марина — ваш гид в Каше
Провела экскурсии для 261 туриста
Я сертифицированный переводчик, видеограф, инструктор йоги. Шаман по убеждениям, одинокая мать по факту. Сейчас живу на два города — Фетхие и Каш. Люблю путешествовать и делиться тем, чем богата — красотой вокруг, знанием и опытом внутри, любовью к каждому из посещаемых мест. Будьте готовы вернуться из любого тура со мной другим человеком. Вас ждёт день, полный открытий и приключений!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Марина
14 июн 2025
Отличная экскурсия получилась у нас. Экскурсовод Марина очень интересно и содержательно рассказывала нам про историю города Каша, про Ликийскую тропу. Показала нам свои заповедные тропы и интересные локации.
