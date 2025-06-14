Мои заказы

Каш мистический: Ликийская тропа и загадочный греческий городок

Проникнуть в мир тайн и мистики и влюбиться в атмосферу уникального города
Мы совершим путешествие в загадочный мир ликийской природы.

Вы узнаете, кто такие духи, какую роль они играли в жизни древних людей, и по каким причинам древние города рядом с Кашем до сих пор не раскопаны.

А затем отправимся на прогулку по современному городу — я расскажу, куда 100 лет назад делись греки и куда каждое лето на несколько месяцев пропадают местные жители.
5
1 отзыв
Каш мистический: Ликийская тропа и загадочный греческий городок© Марина
Каш мистический: Ликийская тропа и загадочный греческий городок© Марина
Каш мистический: Ликийская тропа и загадочный греческий городок© Марина

Описание экскурсии

Сначала отправимся на Ликийскую тропу

  • Пройдём по тропе Шамана, где за 2 часа вы получите представление, что такое Ликийская тропа — и узнаете её историю и роль в древнем мире.
  • Мы посетим место силы и прикоснёмся к миру духов путём простых ритуалов.
  • Вы полюбуетесь великолепными видами и загадочными строения малоизвестной древней цивилизации.

Затем — немного отдохнём

  • Вы сможете искупаться в бухте, где морская вода смешивается с подводными пресными источниками, что придаёт ей лечебный эффект.
  • Пообедаем на пляже или в городе, где есть отличный ресторан турецкой кухни. Я научу вас, как правильно есть одно из самых лёгких и вкусных блюд.

И наконец — обзорная экскурсия по городу

  • Прогуляемся по улочкам с греческим колоритом, пройдём мимо интересных магазинчиков.
  • Полакомимся местными сладостями и мороженым, выпьем турецкий кофе или свежевыжатый сок.
  • Нам встретятся несколько гробниц и самая большая из них — четырёхэтажная гробница короля львов с древними ликийскими письменами.
  • И конечно — вы рассмотрите античный театр с незабываемым видом на город и море.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельной легковой машине Citroen C3.
  • Дополнительно оплачивается обед.
  • Я с удовольствием адаптирую маршрут под ваши возможности и интересы.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Каш Марина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Каше
Провела экскурсии для 261 туриста
Я сертифицированный переводчик, видеограф, инструктор йоги. Шаман по убеждениям, одинокая мать по факту. Сейчас живу на два города — Фетхие и Каш. Люблю путешествовать и делиться тем, чем богата — красотой вокруг, знанием и опытом внутри, любовью к каждому из посещаемых мест. Будьте готовы вернуться из любого тура со мной другим человеком. Вас ждёт день, полный открытий и приключений!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Марина
Марина
14 июн 2025
Отличная экскурсия получилась у нас. Экскурсовод Марина очень интересно и содержательно рассказывала нам про историю города Каша, про Ликийскую тропу. Показала нам свои заповедные тропы и интересные локации. Рассказала свои
читать дальше

личные истории, связанные с местами которые мы посетили. Было ценно, что она внесла дополнение в свою экскурсию по нашей просьбе и отнеслась к этому очень ответственно. Также подкупает искренность и открытость экскурсовода, которая открыта была ко всем нашим вопросам про быт и особенности проживания в Турции. Марина отвечала откровенно и это было приятно. Рекомендуем всем! Мы под большим впечатлением от знакомства с Мариной, от экскурсии
и от эмоций, которые получили. Продолжаем обмениваться друг с другом!

Отличная экскурсия получилась у нас. Экскурсовод Марина очень интересно и содержательно рассказывала нам про историю городаОтличная экскурсия получилась у нас. Экскурсовод Марина очень интересно и содержательно рассказывала нам про историю городаОтличная экскурсия получилась у нас. Экскурсовод Марина очень интересно и содержательно рассказывала нам про историю городаОтличная экскурсия получилась у нас. Экскурсовод Марина очень интересно и содержательно рассказывала нам про историю города

Входит в следующие категории Каша

Похожие экскурсии из Каша

Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
На машине
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
Индивидуальный трансфер в Каш из аэропорта Антальи с комфортом и безопасностью. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 04:30
30 ноя в 00:30
€200 за всё до 10 чел.
Лодочная прогулка по бухтам Кековы с барбекю на борту
6.5 часов
6 отзывов
Водная прогулка
Лодочная прогулка по бухтам Кековы с барбекю
Проведите незабываемый день на воде, наслаждаясь руинами Кековы и барбекю на борту. Возможность увидеть черепах и дельфинов добавит впечатлений
Начало: В центре города
Расписание: в пятницу в 09:30
5 дек в 09:30
12 дек в 09:30
€80 за человека
Из Каша - в Патару и Калкан: путешествие между прошлым и будущим
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каша - в Патару и Калкан
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Каша в Патару и Калкан, где вас ждут древние руины, песчаные пляжи и колоритные улочки
Начало: На Каш Марина
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
€299 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каше. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каше