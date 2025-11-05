Вы увидите четыре самых красивых места в окрестностях Каша всего за один день. Полюбуетесь лазурной водой и белоснежным песком. Пройдёте через каньон Саклыкент, чьи величественные скалы напоминают пейзажи Аризоны. Окунётесь в кристально чистую воду водопада Гизликент и погуляете по бескрайним песчаным просторам, где время словно остановилось.

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Капуташ — один из самых живописных пляжей Турции с бирюзовой водой и золотистым песком. Вы искупаетесь, отдохнёте и пофотографируетесь.

Саклыкент — величественный каньон сформировался десятки тысяч лет назад. Вы пройдёте между нависающих скал и окунётесь в прохладную воду.

Гизликент. Вы побываете в атмосферном месте среди густой зелени — будто в тропиках Азии. И постоите под освежающими струями водопада.

Обед. Заглянем в небольшой ресторанчик — вы попробуете традиционные лепёшки гёзлеме с разными начинками и чай по-турецки.

Дюны Патары. Вы увидите четырёхметровые песчаные дюны, прогуляетесь по ним. И конечно, сделаете яркие снимки заката.

Организационные детали