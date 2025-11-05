Вы увидите четыре самых красивых места в окрестностях Каша всего за один день. Полюбуетесь лазурной водой и белоснежным песком. Пройдёте через каньон Саклыкент, чьи величественные скалы напоминают пейзажи Аризоны.
Окунётесь в кристально чистую воду водопада Гизликент и погуляете по бескрайним песчаным просторам, где время словно остановилось.
Описание экскурсии
Капуташ — один из самых живописных пляжей Турции с бирюзовой водой и золотистым песком. Вы искупаетесь, отдохнёте и пофотографируетесь.
Саклыкент — величественный каньон сформировался десятки тысяч лет назад. Вы пройдёте между нависающих скал и окунётесь в прохладную воду.
Гизликент. Вы побываете в атмосферном месте среди густой зелени — будто в тропиках Азии. И постоите под освежающими струями водопада.
Обед. Заглянем в небольшой ресторанчик — вы попробуете традиционные лепёшки гёзлеме с разными начинками и чай по-турецки.
Дюны Патары. Вы увидите четырёхметровые песчаные дюны, прогуляетесь по ним. И конечно, сделаете яркие снимки заката.
Организационные детали
- Обратите внимание: это поездка, а не экскурсия. На маршруте не предполагается исторического повествования
- Поездка пройдёт на комфортабельном Mercedes Sprinter или Mercedes Vito
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — около 100 лир за чел. и обед — около 200 лир
- Поездка подходит для детей от 12 лет
- С вами будет русскоговорящий водитель, поездка не подразумевает сопровождения гида
- Программу для вас проведу я или другой представитель нашей команды
во вторник в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€79
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Каше
Провели экскурсии для 249 туристов
Всем привет! Мы творческая команда из Петербурга, говорим по-русски и увлечены фотографией и кино. Наши экскурсии похожи на маленькие фильмы, где каждый маршрут становится ярким приключением с контрастами эмоций —Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алиса
5 ноя 2025
Экскурсия насыщена интересными локациями. Я осталась под приятным впечатлением от увиденных мест. Георгий - очень позитивный и доброжелательный проводник.
Восхитил античный город Тлосс.
Было весело, информативно, познавательно!
Благодарю организатора за положительные эмоции!
Наталья
22 окт 2025
В экскурсию входят самые красивые места вокруг Каша. Чудесный пляж Капуташ,- на мой взгляд, самый живописный в этих краях. Времени на нем хватило и пофотографировать, и накупаться вволю. Очень понравился
А
Алина
21 июл 2025
Отличная прогулочная экскурсия, которая закроет все основные и красивые места в ближайшей доступности к городу Каш. Очень много положительных эмоций, благодаря грамотно простроенному маршруту, распределению времени и насыщенности программы. Спасибо большое, все было супер!!!
А
Андреева
7 июл 2025
Добрый день! 20 июня посетили экскурсию «Живописные уголки Каша». Благодарим за прекрасно проведенный день. Получили массу впечатлений, много созерцали, посетили все атмосферные места Каша. Очень насыщенная программа - рекомендуем!
Желаем вдохновения и благодарных, интересных туристов.
Ирина
14 июн 2025
Провели с Егором целый день. Он прекрасный водитель, рассказчик и просто хороший легкий и ироничный человек. Егор провез нас по самым интересным местам в районе Каша, рассказал много интересного о
А
Анна
1 апр 2025
Маршрут хороший: все красивое вокруг Каша за один день. Мустафа - хороший водитель, приятный человек. Только все это прекрасно в сезон, когда можно купаться и не страшно ходить в ледяной воде продолжительное время. Зимой все это выглядит не так заманчиво. Рестораны в Рамадан не работают совсем.
Входит в следующие категории Каша
