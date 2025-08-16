На борту джазового кораблика в Каше каждый вечер превращается в уникальное музыкальное путешествие.
Под звуки саксофона можно искупаться в бухте Лиманагзы, наблюдать закат за горизонтом Пяти островов и почувствовать атмосферу античных
5 причин купить эту прогулку
- 🎷 Живая джазовая музыка на палубе
- 🌅 Уникальные закаты на Средиземном море
- 🐢 Возможность увидеть черепах и дельфинов
- 🛥️ Путешествие на комфортабельной галете
- 👥 Камерная атмосфера с ограниченным количеством мест
Что можно увидеть
- Бухта Лиманагзы
- Пять островов
- Античные руины
Описание водной прогулки
Бухта Лиманагзы — тишина, прозрачная вода и скалы, ловящие последние лучи солнца. Здесь мы на 30–40 минут бросим якорь, чтобы искупаться и встретить начало вечера под первые звуки саксофона.
Пять островов (Beş Adalar) — скалистые силуэты на горизонте, за которыми исчезает солнце. Закат становится золотым фоном для живого джазового сета.
Открытое море у Каша — маршрут проходит мимо античных руин, которые проглядывают сквозь воду, и маяков, ведущих домой. Само движение — уже часть спектакля, где участники плывут сквозь время и звуки.
В пути мы ничего не расскажем — просто поймаем атмосферу джаза, моря и заката.
Почему стоит подняться к нам на борт
- Каждый вечер уникален: джаз — это импровизация, а закат никогда не бывает одинаковым
- На выступление доступно всего 35 мест — оно проходит камерно
- В открытом море часто встречаются черепахи или дельфины — и подплывают совсем близко, пока вы купаетесь под музыку
Организационные детали
- Мы плывём на большой турецкой галете с двумя палубами: верхняя используется для концерта, на нижней есть столики
- У капитана есть все необходимые лицензии на перевозку. На борту имеются спасательные жилеты, а также пресный душ, туалет и удобное место для переодевания
- Возьмите с собой полотенце, любимые напитки и хорошее настроение — а если с настроением что-то не так, мы это быстро исправим
- С вами будет русскоязычный представитель нашей команды
в воскресенье в 18:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Центральном порту Каша
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Георгий — ваша команда гидов в Каше
Провели экскурсии для 253 туристов
Всем привет! Мы творческая команда из Петербурга, говорим по-русски и увлечены фотографией и кино. Наши экскурсии похожи на маленькие фильмы, где каждый маршрут становится ярким приключением с контрастами эмоций
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
16 авг 2025
Очень атмосферная и приятная экскурсия. Отдельное удовольствие плавать в маленьких бухточках и слушать джаз на палубе. Спасибо организаторам за проведение. Буду рекомендовать вас🥰
Е
Екатерина
20 июл 2025
Очень атмосферная прогулка на закате под джаз, на борту есть бар, где можно взять себе напитки, организаторы большие молодцы, были на связи по всем вопросам. Большое спасибо, рекомендую ☺️
