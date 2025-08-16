На борту джазового кораблика в Каше каждый вечер превращается в уникальное музыкальное путешествие.Под звуки саксофона можно искупаться в бухте Лиманагзы, наблюдать закат за горизонтом Пяти островов и почувствовать атмосферу античных

руин. Путешествие на галете с двумя палубами и ограниченным количеством мест создает камерную и уютную атмосферу. На борту есть все необходимое для комфортного отдыха, включая русскоязычного представителя. Присоединяйтесь к этому музыкальному приключению и создайте незабываемые воспоминания

Описание водной прогулки

Бухта Лиманагзы — тишина, прозрачная вода и скалы, ловящие последние лучи солнца. Здесь мы на 30–40 минут бросим якорь, чтобы искупаться и встретить начало вечера под первые звуки саксофона.

Пять островов (Beş Adalar) — скалистые силуэты на горизонте, за которыми исчезает солнце. Закат становится золотым фоном для живого джазового сета.

Открытое море у Каша — маршрут проходит мимо античных руин, которые проглядывают сквозь воду, и маяков, ведущих домой. Само движение — уже часть спектакля, где участники плывут сквозь время и звуки.

В пути мы ничего не расскажем — просто поймаем атмосферу джаза, моря и заката.

Почему стоит подняться к нам на борт

Каждый вечер уникален: джаз — это импровизация, а закат никогда не бывает одинаковым

На выступление доступно всего 35 мест — оно проходит камерно

В открытом море часто встречаются черепахи или дельфины — и подплывают совсем близко, пока вы купаетесь под музыку

