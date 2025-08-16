Мои заказы

Необычные экскурсии по Кашу

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Каше, цены от €29. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
На машине
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
Индивидуальный трансфер в Каш из аэропорта Антальи с комфортом и безопасностью. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 01:30
11 дек в 00:30
€200 за всё до 10 чел.
Живописные уголки Каша
На машине
8 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Живописные уголки Каша
Пройти по каньону, отдохнуть на великолепном пляже, полюбоваться водопадом и песчаными дюнами
Начало: У отеля
Расписание: во вторник в 09:00
16 дек в 09:00
23 дек в 09:00
€79 за человека
Каш: закат на пяти островах
На катере
2 часа
5 отзывов
Водная прогулка
Каш: закат на пяти островах
Погрузитесь в атмосферу Каша, отправившись в морское путешествие по бухте Лиманази и архипелагу пяти островов. Насладитесь закатом на границе Турции и Греции
Начало: В порту Каша
Расписание: в среду и субботу в 16:30
Завтра в 16:30
13 дек в 16:30
€29 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    16 августа 2025
    Джазовый кораблик
    Очень атмосферная и приятная экскурсия. Отдельное удовольствие плавать в маленьких бухточках и слушать джаз на палубе. Спасибо организаторам за проведение. Буду рекомендовать вас🥰
  • Е
    Екатерина
    20 июля 2025
    Джазовый кораблик
    Очень атмосферная прогулка на закате под джаз, на борту есть бар, где можно взять себе напитки, организаторы большие молодцы, были на связи по всем вопросам. Большое спасибо, рекомендую ☺️
