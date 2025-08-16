Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
Индивидуальный трансфер в Каш из аэропорта Антальи с комфортом и безопасностью. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 01:30
11 дек в 00:30
€200 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Живописные уголки Каша
Пройти по каньону, отдохнуть на великолепном пляже, полюбоваться водопадом и песчаными дюнами
Начало: У отеля
Расписание: во вторник в 09:00
16 дек в 09:00
23 дек в 09:00
€79 за человека
Водная прогулка
Каш: закат на пяти островах
Погрузитесь в атмосферу Каша, отправившись в морское путешествие по бухте Лиманази и архипелагу пяти островов. Насладитесь закатом на границе Турции и Греции
Начало: В порту Каша
Расписание: в среду и субботу в 16:30
Завтра в 16:30
13 дек в 16:30
€29 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария16 августа 2025Джазовый корабликОчень атмосферная и приятная экскурсия. Отдельное удовольствие плавать в маленьких бухточках и слушать джаз на палубе. Спасибо организаторам за проведение. Буду рекомендовать вас🥰
- ЕЕкатерина20 июля 2025Джазовый корабликОчень атмосферная прогулка на закате под джаз, на борту есть бар, где можно взять себе напитки, организаторы большие молодцы, были на связи по всем вопросам. Большое спасибо, рекомендую ☺️
Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каше
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Каше
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Кашу в декабре 2025
Сейчас в Каше в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 29 до 200. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Каше на 2025 год по теме «Необычные», 19 ⭐ отзывов, цены от €29. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль