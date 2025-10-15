Путешествие к Генуэзскому порту - это возможность насладиться красотой Средиземного моря.
Участники посетят бухты Сазак и Пастушью, искупаются у Фосфорной пещеры, где вода сверкает волшебным светом. На борту яхты предложат обед из традиционных турецких блюд. Это идеальный выбор для любителей природы и морского отдыха. Присоединяйтесь к круизу и получите незабываемые впечатления
6 причин купить этот билет на круиз
- 🌊 Живописные бухты
- 🍽️ Обед на борту
- 🧖♀️ Целебные грязи
- 🌞 Купание в море
- 🌲 Сосновые леса
- 🧭 Фосфорная пещера
Что можно увидеть
- Генуэзский порт
- Фосфорная пещера
- Бухта Сазак
- Пастушья бухта
Описание круизаПогрузитесь в атмосферу средиземноморской сказки на увлекательной морской экскурсии к Генуэзскому порту — одному из самых живописных уголков Турции. В ходе путешествия вы посетите великолепные бухты Сазак и Пастушью, искупаетесь у загадочной Фосфорной пещеры, где вода играет волшебным светом, и насладитесь кристально чистой водой Генуэзского порта, окружённого скалами и сосновыми лесами. Интересно, что Генуэзская бухта также славится своими целебными грязями. Утверждается, что эта грязь очень полезна для организма и хороша для омоложения кожи. На борту лодки вам предложат вкусный обед из традиционных блюд турецкой кухни, который сделает ваш отдых ещё более приятным. По пути будут дополнительные остановки для купания, чтобы вы могли максимально насладиться тёплым Средиземным морем. Это путешествие идеально подходит для любителей природы и морского отдыха. Генуэзский порт подарит вам незабываемые впечатления, покой и красоту, которую вы будете вспоминать с теплотой в душе. Присоединяйтесь к этой экскурсии и откройте для себя магию Средиземного моря! Важная информация:
- Экскурсия длится с 10:00 до 16:00 (6 часов). Время пребывания в каждой бухте 40 минут. Полное время экскурсии, включая трансфер из региона Кемер и обратно, составляет примерно 10 часов.
- С собой нужно взять: купальник, полотенце, солнцезащитный крем, головной убор для защиты от солнца, камеру для фотографий, наличные деньги в долларах, евро или турецких лирах для оплаты дополнительных расходов (напитки, мороженое, сувениры или оплата тура на месте).
- Рекомендуем: забронировать места заранее, так как количество участников ограничено; убедиться, что вы комфортно переносите морские прогулки, и взять с собой средства от укачивания при необходимости.
Ежедневно в 8:00, точное время выезда зависит от отеля туриста (сообщается после бронирования).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из отеля
- Прогулка на яхте
- Страховка
- Обед (рыба, макароны, салаты, фрукты, послеобеденный чай).
Что не входит в цену
- Напитки (включая безалкогольные и алкогольные)
- Личные расходы (например, мороженое или сувениры)
- Оплата за тур на месте (если не оплачено заранее).
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00, точное время выезда зависит от отеля туриста (сообщается после бронирования).
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
15 окт 2025
Все понравилось
В
Владимир
15 окт 2025
Очень понравилось всей семье. Наплавались, нанырялись, сделали красивые фото. Вкусно кормят рыбой или курицей на выбор с макаронами и салатом. На десерт был арбуз.
Есть за отдельную плату напитки на борту.
С собой очень рекомендую взять маску, чистое и красивое море.
Только учитывайте, что ехать из Кемера примерно минут 40 и еще водитель делает остановку в кафе на пол-пути минут на 10-15.
N
Nadezhda
1 авг 2025
Интересная прогулка на яхте. Если хотите посмотреть и покупаться в красивом море, то стоит ее посетить. Кормили вкусно, давали на выбор куриную котлету или пожаренную рыбу. Рыба была бомбическая.
Долгий трансфер
А
Аверина
30 июл 2025
Поездка хорошая! Не утомительно, примерно на полдня, народу не много, было три остановки с изумительными видами, купались вдоволь:) накормили вкусно!
Э
Эля
29 июн 2025
И
Ирина
27 июн 2025
Прекрасная поездка, очень красивые виды, скалы море красивое! Хороший обед. Мы остались очень довольны.
Т
Татьяна
17 июн 2025
Приятная прогулка. Так как окрестности обьездили на разных экскурсия, здесь было что-то новое. Времени достаточно поплавать, обед, чай. Ехать недалеко, можно для разнообразия.
