Мои заказы

Из Кемера - в голубые бухты Адрасана и Порто-Дженевиз

Погрузитесь в морское приключение из Кемера к бухтам Адрасан и Порто-Дженевиз. Яркие впечатления и отдых вдали от суеты гарантированы
Морская прогулка из Кемера открывает уникальные возможности для отдыха. Путешественники отправляются на яхте к уединённым бухтам, где вода сверкает бирюзой.

Остановки в бухтах Аксеки и Сазак предлагают идеальные условия для снорклинга,
читать дальше

а в Порто-Дженевиз можно насладиться целебной глиной. Программа включает посещение Фосфорной пещеры и отдых на борту. В стоимость входит обед, а для детей до 5 лет участие бесплатно. Это идеальный способ увидеть природную красоту Турции за пределами отелей

5
1 отзыв

6 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальные бирюзовые бухты
  • 🐠 Снорклинг в кристально чистой воде
  • 🛥️ Комфортная яхта с удобствами
  • 🌿 SPA-процедуры с целебной глиной
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🍽️ Обед включён в стоимость
Из Кемера - в голубые бухты Адрасана и Порто-Дженевиз© Ильгар
Из Кемера - в голубые бухты Адрасана и Порто-Дженевиз© Ильгар
Из Кемера - в голубые бухты Адрасана и Порто-Дженевиз© Ильгар

Что можно увидеть

  • Бухта Аксеки
  • Бухта Сазак
  • Бухта Порто-Дженевиз
  • Пиратская бухта
  • Фосфорная пещера

Описание водной прогулки

Дикие бухты и морской маршрут

Вы отправитесь в плавание на уютной яхте или гулете по живописному участку побережья, куда не ведут дороги. На нашем маршруте бухты: Аксеки, Сазак, Порто-Дженевиз и Пиратская — каждая из них удивит своим цветом воды, уединением и тишиной. У вас будет достаточно времени для купания, отдыха и фото.

Целебная глина в Порто-Дженевиз

Считается, что местная натуральная глина очищает и освежает. Приглашаем устроить себе приятную SPA-процедуру в дикой природе.

Подводный мир для снорклинга

На остановках, особенно в бухтах Аксеки и Корсан, вода идеально прозрачная. Прихватите маску с трубкой — здесь часто встречаются морские звёзды, рыбки и другие обитатели. А если повезёт — поплаваете с черепахой.

Фосфорная пещера

Если море будет спокойным, яхта зайдёт в маленькую прибрежную пещеру. Это короткая, но необычная остановка завершит маршрут.

Примерный тайминг экскурсии:

7:30–8:30 — сбор путешественников и трансфер из отелей Кемера
9:30 — прибытие в порт Адрасан, посадка на яхту
10:00 — отплытие и начало маршрута
10:30 — первая остановка: бухта Аксеки (купание, фото, отдых)
11:15 — вторая остановка: бухта Сазак (плавание, релакс)
12:15 — третья остановка: бухта Порто-Дженевиз (глина, обед на борту, купание)
13:45 — четвёртая остановка: Пиратская бухта (снорклинг, фото, при хорошей погоде — Фосфорная пещера)
16:00 — возвращение в порт Адрасан
16:30–18:00 — обратный трансфер в отели

Организационные детали

  • Трансфер проходит на автобусе или минивэне с кондиционером
  • Морское путешествие — на деревянной яхте или гулете с открытой палубой, шезлонгами, тентом и туалетом. Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности, для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
  • Обед (рыба/курица на гриле, рис/макароны, салат, сезонные фрукты и чай) входит в стоимость. Напитки и снеки — за доплату
  • Дети до 5 лет могут принять участие в поездке без отдельного места на яхте
  • На корабле с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный€55
Дети 6-12 лет€30
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 139 туристов
Меня зовут Ильгар, и я — человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет я живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а
читать дальше

изнутри. Я лично подбираю лучшие экскурсии, живописные маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Мария
Мария
6 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Да, корабль немного уставший, но за такие деньги посетить три красивые бухты плюс обед?) кто жалуется, что большую часть времени всех собирают по гостиницам- можно взять индивидуальную экскурсию. Ребята сопровождающие молодцы, все было позитивно и легко.
Экскурсия очень понравилась. Да, корабль немного уставший, но за такие деньги посетить три красивые бухты плюсЭкскурсия очень понравилась. Да, корабль немного уставший, но за такие деньги посетить три красивые бухты плюсЭкскурсия очень понравилась. Да, корабль немного уставший, но за такие деньги посетить три красивые бухты плюс

Входит в следующие категории Кемера

Похожие экскурсии из Кемера

Путешествие на пиратской яхте из Кемера
На яхте
5 часов
-
25%
57 отзывов
Водная прогулка
Путешествие на пиратской яхте из Кемера
Захватывающее морское приключение на пиратской яхте! Живописные бухты, пенная вечеринка и обед ждут вас. Почувствуйте себя настоящим пиратом
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:30
1 мар в 09:30
2 мар в 09:30
$15$20 за человека
Индивидуальная прогулка на яхте в Кемере
На яхте
5 часов
-
10%
6 отзывов
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на яхте в Кемере
Погрузитесь в атмосферу Средиземноморья на яхте. Купание в бирюзовых бухтах и исторические руины - всё это ждёт вас на маршруте
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно (время уточняйте у гида)
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
$720$800 за всё до 8 чел.
Морская прогулка на пиратской яхте
На яхте
5 часов
-
21%
111 отзывов
Водная прогулка
Морская прогулка на пиратской яхте
Почувствуйте свободу на пиратской яхте, наслаждаясь чистыми водами и захватывающими видами. Отличный выбор для семейного отдыха
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
2 мая в 09:30
3 мая в 09:30
$15$19 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кемере