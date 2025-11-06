Из Кемера - в голубые бухты Адрасана и Порто-Дженевиз
Погрузитесь в морское приключение из Кемера к бухтам Адрасан и Порто-Дженевиз. Яркие впечатления и отдых вдали от суеты гарантированы
Морская прогулка из Кемера открывает уникальные возможности для отдыха. Путешественники отправляются на яхте к уединённым бухтам, где вода сверкает бирюзой.
Остановки в бухтах Аксеки и Сазак предлагают идеальные условия для снорклинга,
а в Порто-Дженевиз можно насладиться целебной глиной. Программа включает посещение Фосфорной пещеры и отдых на борту. В стоимость входит обед, а для детей до 5 лет участие бесплатно. Это идеальный способ увидеть природную красоту Турции за пределами отелей
1 отзыв
6 причин купить эту прогулку
🌊 Уникальные бирюзовые бухты
🐠 Снорклинг в кристально чистой воде
🛥️ Комфортная яхта с удобствами
🌿 SPA-процедуры с целебной глиной
📸 Возможность сделать уникальные фото
🍽️ Обед включён в стоимость
Что можно увидеть
Бухта Аксеки
Бухта Сазак
Бухта Порто-Дженевиз
Пиратская бухта
Фосфорная пещера
Описание водной прогулки
Дикие бухты и морской маршрут
Вы отправитесь в плавание на уютной яхте или гулете по живописному участку побережья, куда не ведут дороги. На нашем маршруте бухты: Аксеки, Сазак, Порто-Дженевиз и Пиратская — каждая из них удивит своим цветом воды, уединением и тишиной. У вас будет достаточно времени для купания, отдыха и фото.
Целебная глина в Порто-Дженевиз
Считается, что местная натуральная глина очищает и освежает. Приглашаем устроить себе приятную SPA-процедуру в дикой природе.
Подводный мир для снорклинга
На остановках, особенно в бухтах Аксеки и Корсан, вода идеально прозрачная. Прихватите маску с трубкой — здесь часто встречаются морские звёзды, рыбки и другие обитатели. А если повезёт — поплаваете с черепахой.
Фосфорная пещера
Если море будет спокойным, яхта зайдёт в маленькую прибрежную пещеру. Это короткая, но необычная остановка завершит маршрут.
Примерный тайминг экскурсии:
7:30–8:30 — сбор путешественников и трансфер из отелей Кемера 9:30 — прибытие в порт Адрасан, посадка на яхту 10:00 — отплытие и начало маршрута 10:30 — первая остановка: бухта Аксеки (купание, фото, отдых) 11:15 — вторая остановка: бухта Сазак (плавание, релакс) 12:15 — третья остановка: бухта Порто-Дженевиз (глина, обед на борту, купание) 13:45 — четвёртая остановка: Пиратская бухта (снорклинг, фото, при хорошей погоде — Фосфорная пещера) 16:00 — возвращение в порт Адрасан 16:30–18:00 — обратный трансфер в отели
Организационные детали
Трансфер проходит на автобусе или минивэне с кондиционером
Морское путешествие — на деревянной яхте или гулете с открытой палубой, шезлонгами, тентом и туалетом. Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности, для каждого пассажира предусмотрен спасжилет
Обед (рыба/курица на гриле, рис/макароны, салат, сезонные фрукты и чай) входит в стоимость. Напитки и снеки — за доплату
Дети до 5 лет могут принять участие в поездке без отдельного места на яхте
На корабле с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
Стандартный
€55
Дети 6-12 лет
€30
Дети до 5 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 139 туристов
Меня зовут Ильгар, и я — человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет я живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а
изнутри. Я лично подбираю лучшие экскурсии, живописные маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов.
Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям.
Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески.
Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!
Отзывы и рейтинг
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
6 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась. Да, корабль немного уставший, но за такие деньги посетить три красивые бухты плюс обед?) кто жалуется, что большую часть времени всех собирают по гостиницам- можно взять индивидуальную экскурсию. Ребята сопровождающие молодцы, все было позитивно и легко.