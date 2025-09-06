Круиз
Генуэзская бухта: круиз на яхте
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: Ежедневно в 8:00, точное время выезда зависит от отеля туриста (сообщается после бронирования).
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
$35 за человека
Круиз
Пиратское приключение в Кемере
Бухты, купание в море, обед и пенная вечеринка - в увлекательном круизе вдоль побережья
Начало: У вашего отеля
«Во время круиза мы сделаем несколько остановок»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
2 ноя в 08:30
€38 за человека
-
9%
Круиз
Вечерний пиратский круиз в Кемере (всё включено)
Поплавать в чистом море, потанцевать и повеселиться, поужинать и насладиться закатом
Начало: У вашего отеля
«Путешествие пройдёт на четырёхпалубной пиратской яхте Gonster — самой большой в Кемере»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Завтра в 15:00
4 ноя в 15:00
€40
€44 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААгастасия6 сентября 2025Отличная экскурсия. Море впечатлений и красивых фотографий. Посетили два острова с бирюзовой водой и чистым песком. Каменистая местность создаёт потрясающий
- ВВиталий13 августа 2025Экскурсия оправдала ожидания. Море и правда очень красивое, прозрачное, теплое и по мальдивски очаровательное.
- ИИван8 августа 2025За свою цену,тур хороший,организатор ответственный, быстро отвечает 👌
- ААлександр1 августа 2025Отличная экскурсия
- NNadezhda1 августа 2025Интересная прогулка на яхте. Если хотите посмотреть и покупаться в красивом море, то стоит ее посетить. Кормили вкусно, давали на
- ААнастасия30 июля 2025Экскурсия прекрасная, всё, как заявлено. Накупались, налюбовались красотой. Единственное - транспорт немного подвёл, на пути в ту сторону было очень жарко, практически не работал кондиционер. Обратно было уже нормально, так как вечер.
- ААверина30 июля 2025Поездка хорошая! Не утомительно, примерно на полдня, народу не много, было три остановки с изумительными видами, купались вдоволь:) накормили вкусно!
- ЕЕвгений22 июля 2025Большое количество людей на пляжах,но всем хватает места и искупаться и пофотографироваться. На лодке места хватает всем,вкусно покормили,напоили чаем. Виды очень красивые. Спасибо!
- ЮЮлия14 июля 2025Всё понравилось. Спасибо
- ИИрина27 июня 2025Прекрасная поездка, очень красивые виды, скалы море красивое! Хороший обед. Мы остались очень довольны.
- ТТатьяна17 июня 2025Приятная прогулка. Так как окрестности обьездили на разных экскурсия, здесь было что-то новое. Времени достаточно поплавать, обед, чай. Ехать недалеко, можно для разнообразия.
- ЛЛилиана8 октября 2024Очень хорошая организация. В сравнении с экскурсией 2 дня назад с другой компанией, хорошо организована безопасность на яхте. Рыбка вкусная.
