читать дальше

пейзаж. Подплывали к пещере для создания красивых фоточек)

С организацией экскурсии все в порядке. Забрали с отеля и вернули потом на место) На борту нас кормили.

Единственный момент, не пугайтесь когда вас оставят возле какого-то кафе на трассе без объяснения причин и уедут😄 нас оставили, как позже оказалась, для того, чтобы собрать в одном месте всех туристов и собрать деньги за экскурсию. Не понятно почему сразу не привезли к порту.

Отличная команда на яхте. Все такие зажигалки. Плыли на закате под музыку и с танцами.

В общем об экскурсии остались очень приятные воспоминания.