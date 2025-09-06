Мои заказы

Круизы и туры по воде в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы» в Кемере, цены от $35, скидки до 9%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Генуэзская бухта: круиз на яхте из Кемера
На яхте
6 часов
7 отзывов
Круиз
Генуэзская бухта: круиз на яхте
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: Ежедневно в 8:00, точное время выезда зависит от отеля туриста (сообщается после бронирования).
Завтра в 08:00
2 ноя в 08:00
$35 за человека
Пиратское приключение в Кемере
Музыкальные теплоходы
7 часов
Круиз
Пиратское приключение в Кемере
Бухты, купание в море, обед и пенная вечеринка - в увлекательном круизе вдоль побережья
Начало: У вашего отеля
«Во время круиза мы сделаем несколько остановок»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
2 ноя в 08:30
€38 за человека
Вечерний пиратский круиз в Кемере (всё включено)
Музыкальные теплоходы
5.5 часов
-
9%
Круиз
Вечерний пиратский круиз в Кемере (всё включено)
Поплавать в чистом море, потанцевать и повеселиться, поужинать и насладиться закатом
Начало: У вашего отеля
«Путешествие пройдёт на четырёхпалубной пиратской яхте Gonster — самой большой в Кемере»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Завтра в 15:00
4 ноя в 15:00
€40€44 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Агастасия
    6 сентября 2025
    Закат на острове Сулуада: круиз на яхте из Кемера
    Отличная экскурсия. Море впечатлений и красивых фотографий. Посетили два острова с бирюзовой водой и чистым песком. Каменистая местность создаёт потрясающий
    читать дальше

    пейзаж. Подплывали к пещере для создания красивых фоточек)
    С организацией экскурсии все в порядке. Забрали с отеля и вернули потом на место) На борту нас кормили.
    Единственный момент, не пугайтесь когда вас оставят возле какого-то кафе на трассе без объяснения причин и уедут😄 нас оставили, как позже оказалась, для того, чтобы собрать в одном месте всех туристов и собрать деньги за экскурсию. Не понятно почему сразу не привезли к порту.
    Отличная команда на яхте. Все такие зажигалки. Плыли на закате под музыку и с танцами.
    В общем об экскурсии остались очень приятные воспоминания.

  • В
    Виталий
    13 августа 2025
    Закат на острове Сулуада: круиз на яхте из Кемера
    Экскурсия оправдала ожидания. Море и правда очень красивое, прозрачное, теплое и по мальдивски очаровательное.
  • И
    Иван
    8 августа 2025
    Закат на острове Сулуада: круиз на яхте из Кемера
    За свою цену,тур хороший,организатор ответственный, быстро отвечает 👌
  • А
    Александр
    1 августа 2025
    Закат на острове Сулуада: круиз на яхте из Кемера
    Отличная экскурсия
  • N
    Nadezhda
    1 августа 2025
    Генуэзская бухта: круиз на яхте из Кемера
    Интересная прогулка на яхте. Если хотите посмотреть и покупаться в красивом море, то стоит ее посетить. Кормили вкусно, давали на
    читать дальше

    выбор куриную котлету или пожаренную рыбу. Рыба была бомбическая.
    Долгий трансфер 1,5 часа до бухты ехать, соответственно и обратно столько же.
    Море красивое, вид на горы еще лучше.
    3 бухты для купания: первая- час, вторая - час, третья- полчаса. Накупаться и сгореть на солнце времени хватает, поэтому берите СПФ.
    Рекомендую взять с собой от отеля ланч-бокс, остановка на завтрак будет, но народу там много.

  • А
    Анастасия
    30 июля 2025
    Закат на острове Сулуада: круиз на яхте из Кемера
    Экскурсия прекрасная, всё, как заявлено. Накупались, налюбовались красотой. Единственное - транспорт немного подвёл, на пути в ту сторону было очень жарко, практически не работал кондиционер. Обратно было уже нормально, так как вечер.
  • А
    Аверина
    30 июля 2025
    Генуэзская бухта: круиз на яхте из Кемера
    Поездка хорошая! Не утомительно, примерно на полдня, народу не много, было три остановки с изумительными видами, купались вдоволь:) накормили вкусно!
  • Е
    Евгений
    22 июля 2025
    Закат на острове Сулуада: круиз на яхте из Кемера
    Большое количество людей на пляжах,но всем хватает места и искупаться и пофотографироваться. На лодке места хватает всем,вкусно покормили,напоили чаем. Виды очень красивые. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    14 июля 2025
    Закат на острове Сулуада: круиз на яхте из Кемера
    Всё понравилось. Спасибо
  • И
    Ирина
    27 июня 2025
    Генуэзская бухта: круиз на яхте из Кемера
    Прекрасная поездка, очень красивые виды, скалы море красивое! Хороший обед. Мы остались очень довольны.
  • Т
    Татьяна
    17 июня 2025
    Генуэзская бухта: круиз на яхте из Кемера
    Приятная прогулка. Так как окрестности обьездили на разных экскурсия, здесь было что-то новое. Времени достаточно поплавать, обед, чай. Ехать недалеко, можно для разнообразия.
  • Л
    Лилиана
    8 октября 2024
    Закат на острове Сулуада: круиз на яхте из Кемера
    Очень хорошая организация. В сравнении с экскурсией 2 дня назад с другой компанией, хорошо организована безопасность на яхте. Рыбка вкусная.
    читать дальше

    Досада. Сам остров, закат, купание в ночи, заезжание в пещеры,- просто волшебно. Потом нас встретил водитель и проводил до автобуса. Не поняла только, почему путь не освещен. Кстати, кондиционер работал хорошо. Опять же, по сравнению с предыдущей поездкой, которую покупали а улице. Отдельное спасибо вотсапп поддержке. Всегда отвечали сразу и понятно. Желаю удачи компании.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Круизы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Генуэзская бухта: круиз на яхте из Кемера
  2. Пиратское приключение в Кемере
  3. Вечерний пиратский круиз в Кемере (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Памуккале
  2. Олимпос
  3. Старый город
  4. Демре
  5. Мира
  6. Каньоны Кепрюлю
  7. The land of legends
  8. Гора Тахталы
  9. Набережная
  10. Иераполис
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в октябре 2025
Сейчас в Кемере в категории "Круизы" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 40 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Заказывайте круизы и водные туры из Кемера с гидом в 2025 году по доступной цене. Профессиональные гиды и организаторы помогут вам получить незабываемые впечатления и получить максимум от вашего путешествия