Конная прогулка в Кемере

Откройте для себя красоту природы во время увлекательной прогулки на лошадях.

Спокойная атмосфера, свежий воздух и общение с этими благородными животными подарят вам настоящее удовольствие. Прекрасный способ провести время на свежем воздухе и зарядиться энергией!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Увлекательная прогулка верхом Мы организуем для вас трансфер от отеля до места начала конной прогулки. На месте вас встретят заботливые инструкторы, помогут выбрать лошадь, которая станет вашим верным спутником, и расскажут о маршруте. После этого каждому подберут лошадь, подходящую по росту и весу, чтобы прогулка была комфортной и приятной. И вот вы уже в пути. Верхом на лошадях мы отправимся в путешествие по живописным тропам у подножия Таврских гор, наслаждаясь тенью лесов и свежестью горного воздуха. Рядом всегда будет инструктор, который поможет вам чувствовать себя уверенно и спокойно на протяжении всей прогулки. Когда наше небольшое приключение подойдет к концу, водители отвезут вас обратно в отель. Эта поездка подарит вам массу ярких эмоций и красивые фотографии на память! Важная информация:
  • Конные прогулки разрешены с 6 лет. Дети 6-8 лет могут быть только в одном седле со взрослыми.
  • Максимальный вес, разрешённый для прогулки верхом, 100-110 кг.

Что включено
  • Трансфер
  • Услуги инструктора
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Конные прогулки разрешены с 6 лет. Дети 6-8 лет могут быть только в одном седле со взрослыми
  • Максимальный вес, разрешённый для прогулки верхом, 100-110 кг
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

А
Александр
26 окт 2025
Отличная прогулка - ничего лишенного, никого не надо ждать.
Приехали (всего 3 человека), провели инструктаж, показали как ездить на лошади - сначала по кругу, чтобы научится управлять. Потом около 30-40 минут по красивому лесу

