1 чел.
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Групповая
3 часа
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Зарядиться эмоциями от верховой езды и насладиться прибрежными пейзажами недалеко от Кемера
Начало: В вашем отеле
«Наши сотрудники расскажут о самом комплексе и наших лошадях, подскажут, как общаться с животными»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Групповая
9 часов
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
«А после сафари сможете расслабиться и отдохнуть на базе нацпарка на берегу реки: посетить надувной аквапарк, зиплайн или рыбалку»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
€56 за человека
Групповая
6 часов
Дайвинг в Кемере: подводное приключение в Средиземном море
Устали от пляжного отдыха? Присоединяйтесь к нашей экскурсии и погрузитесь в мир подводных приключений в Кемере
Начало: Кемер
Расписание: Ежедневно. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $25 за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия Морская Рыбалка в Кемере: незабываемый день на яхте
Приключение Морская Рыбалка в Кемере ждет! Отправимся на открытое море, где рыбалка сочетается с купанием в чистой воде
Начало: Ваш отель
«Морская Рыбалка в Кемере Разукрасьте ваш отдых в Кемере»
Расписание: Какие дни: Каждый день. Время поездки 7:00 – 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$60 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия: Пикник-рыбалка в долине Улупынар с обедом
Любите спокойный отдых на природе? Тогда отправляйтесь на пикник-рыбалку в живописную долину Улупынар. Вас ждут рыбалка, обед и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Инструктаж по рыбалке и выдача удочек»
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия снорклинг и дайвинг из Кемера: встреча с морскими чудесами
Проведите день среди морских чудес, исследуя подводный мир Средиземного моря во время снорклинга и дайвинга
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
Групповая
10 часов
Каньон Кёпрюлю 5 в 1
Начало: Ваш отель
«Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы Маленький Каньон и два Древних Моста Римской Эпохи Багги Сафари Рыбалка, зиплайн, надувной аквапарк»
Расписание: Вторник, пятница в 7:15
11 июня в 07:15
14 июня в 07:15
$60 за человека
Групповая
6 часов
Плавание с дельфинами в Кемере - встреча мечты и реальности
Встреча с дельфинами - это не просто экскурсия, это волшебство, доступное каждому в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Завтра в 10:15
10 июня в 10:15
$110 за человека
Групповая
1 час
Прогулка на лошадях в Кемере: эмоции и красота природы
Прогулка на лошадях в Кемере: уникальный шанс насладиться природой, не требуется опыт верховой езды. Ждем вас каждый день
Начало: Ваш отель
«Прогулка на лошадях • Проводится ежедневно в лесной зоне и на тропах у подножия Таврских гор»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $45 за человека
Групповая
4 часа
Экскурсия в Океанариум Анталии из Кемера: Подводное путешествие
Вас ждет захватывающее путешествие в подводный мир Океанариума Анталии. Уникальные морские существа и растения уже ждут вас
Начало: Кемер
Расписание: Ежедневно в 10:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$60 за человека
Групповая
10 часов
Улётное приключение на лодке MonsterJet
Начало: Ваш отель
«Jet мчится по воде, используя свои почти 3000 лошадиных сил, ваш адреналин увеличивается с каждым узлом»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 7:00
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
$130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна27 мая 2024Нам с мужем очень понравилась команда инструкторов дайверов -драйверов! Профессиональные, весёлые, активные, говорят на разных языках. Даже если ты не
- DDenys26 мая 2024Эмоции не описать, нужно пробовать. Инструкторы хорошие, все покажут. Кормил рыбок под водой, первый раз было страшновато но во второй раз уже как у себя дома)
- ГГаяз25 мая 2024Было всё супер. Ребята всё показывают, объясняют, 👍🏽👍🏽👍🏽🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺Я ДОВОЛЕН. НАСТОЯЩИЙ ДАЙВИНГ. ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ САЙТ. МОЖНО ОПЛАТИТЬ СБЕРБАНК картой МИР.
- ССВЕТЛАНА2 декабря 2023Здравствуйте! Хочу оставить отзыв об экскурсии: Суперкомбо. Ездила с дочерью 24 октября 23г. из Кемера. Забирали нас рано в 6:45
- ВВладислав24 июля 2023Спасибо за экскурсию! Не смотря на то, что я катался в первый раз, уже через полчаса я ехал абсолютно сам без помощи!) Экскурсия проходит через горный лес по тропе, откуда открываются отличные виды!
- ИИННА15 июня 2023Очень большой корабль, очень много народа (человек 50-60), долго всех собирали с отелей и ждали на корабле. Два погружения по 10 минут, остальное время ждёшь свою очередь. Инструктора молодцы, особенно Анастасия:)
- ССвета27 мая 2023это просто лучшая экскурсия! очень насыщенная. каньон Тазы - увидеть и умереть от восторга! рафтинг, багги - все на высшем уровне) кормили вкусно. команда супер ♥️
- ААнастасия7 июля 2022Всё отлично. Покормили скатов и рыбок, ребёнок счастлив. Спасибо.
- РРуслан13 июня 2022Получили массу удовольствия. Придём на следующий год. Привет из Германии!
- ММихаил11 июня 2022Добрый день! В июле отдыхали с супругой в Кемере! всем отстались довольные!!!! Все организованно чётко, русскоговорящий гид. Всем советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Животные»
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