Групповая конная прогулка в Чамьюве

Зарядиться эмоциями от верховой езды и насладиться прибрежными пейзажами недалеко от Кемера

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Ответы на вопросы
Всего 9 км от Кемера — и вот вы уже на нашем гостеприимном конном ранчо.

Вы заглянете на конюшню, услышите о том, как обращаться с лошадьми, а затем на коне отправитесь осматривать окрестности и любоваться природой.

Выбирайте один из вариантов: утренняя прогулка в хвойном лесу или променад по пляжу на закате, с возможностью искупаться вместе с лошадьми.
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с лошадьми. Сперва вы пройдёте инструктаж и услышите о технике безопасности. Наши сотрудники расскажут о самом комплексе и наших лошадях, подскажут, как общаться с животными. Затем вы получите необходимую амуницию — и можно выходить на прогулку! Дети до 8 лет должны находиться в одном седле с взрослыми, а юные путешественники постарше уже могут проверить свои навыки верховой езды.

Конная прогулка. У вас будет от 1 до 2 часов, чтобы вдоволь насладиться катанием — на всем маршруте сопровождать вас будет инструктор по верховой езде. Маршрут пролегает по хвойному лесу или морскому побережью — какой бы вариант вы не выбрали, мы гарантируем море эмоций от езды, а ещё отличные фотографии!

Организационные детали

  • Прогулки проходят в период наименьшей активности солнца: утренние и послеобеденные часы
  • Мы организуем трансфер из отелей Кемера и окрестных городов (от Бельдиби до Текирова) при условии, что вы приедете компанией от 2 человек
  • Варианты маршрутов: поездка по лесу (60 минут или 120 минут) или катание на пляже (90 минут)

ежедневно в 09:00 и 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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