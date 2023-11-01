Всего 9 км от Кемера — и вот вы уже на нашем гостеприимном конном ранчо. Вы заглянете на конюшню, услышите о том, как обращаться с лошадьми, а затем на коне отправитесь осматривать окрестности и любоваться природой. Выбирайте один из вариантов: утренняя прогулка в хвойном лесу или променад по пляжу на закате, с возможностью искупаться вместе с лошадьми.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с лошадьми. Сперва вы пройдёте инструктаж и услышите о технике безопасности. Наши сотрудники расскажут о самом комплексе и наших лошадях, подскажут, как общаться с животными. Затем вы получите необходимую амуницию — и можно выходить на прогулку! Дети до 8 лет должны находиться в одном седле с взрослыми, а юные путешественники постарше уже могут проверить свои навыки верховой езды.

Конная прогулка. У вас будет от 1 до 2 часов, чтобы вдоволь насладиться катанием — на всем маршруте сопровождать вас будет инструктор по верховой езде. Маршрут пролегает по хвойному лесу или морскому побережью — какой бы вариант вы не выбрали, мы гарантируем море эмоций от езды, а ещё отличные фотографии!

Организационные детали