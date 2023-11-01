Зарядиться эмоциями от верховой езды и насладиться прибрежными пейзажами недалеко от Кемера
Всего 9 км от Кемера — и вот вы уже на нашем гостеприимном конном ранчо.
Вы заглянете на конюшню, услышите о том, как обращаться с лошадьми, а затем на коне отправитесь осматривать окрестности и любоваться природой.
Выбирайте один из вариантов: утренняя прогулка в хвойном лесу или променад по пляжу на закате, с возможностью искупаться вместе с лошадьми.
Вы заглянете на конюшню, услышите о том, как обращаться с лошадьми, а затем на коне отправитесь осматривать окрестности и любоваться природой.
Выбирайте один из вариантов: утренняя прогулка в хвойном лесу или променад по пляжу на закате, с возможностью искупаться вместе с лошадьми.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Знакомство с лошадьми. Сперва вы пройдёте инструктаж и услышите о технике безопасности. Наши сотрудники расскажут о самом комплексе и наших лошадях, подскажут, как общаться с животными. Затем вы получите необходимую амуницию — и можно выходить на прогулку! Дети до 8 лет должны находиться в одном седле с взрослыми, а юные путешественники постарше уже могут проверить свои навыки верховой езды.
Конная прогулка. У вас будет от 1 до 2 часов, чтобы вдоволь насладиться катанием — на всем маршруте сопровождать вас будет инструктор по верховой езде. Маршрут пролегает по хвойному лесу или морскому побережью — какой бы вариант вы не выбрали, мы гарантируем море эмоций от езды, а ещё отличные фотографии!
Организационные детали
- Прогулки проходят в период наименьшей активности солнца: утренние и послеобеденные часы
- Мы организуем трансфер из отелей Кемера и окрестных городов (от Бельдиби до Текирова) при условии, что вы приедете компанией от 2 человек
- Варианты маршрутов: поездка по лесу (60 минут или 120 минут) или катание на пляже (90 минут)
ежедневно в 09:00 и 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Кемере
Провела экскурсии для 27 туристов
В туризме с 1992 года. Всё, что касается организации активных экскурсий — это к нам. Пешеходные, активные, культурные, авиа-экскурсии и сафари по бездорожью. Движение — это жизнь, даже если вы на отдыхе!
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