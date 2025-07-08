М Мария Групповая конная прогулка в Чамьюве Отличная прогулка по лесу, тишина, было комфортно. Были с детьми, детей сопровождали сотрудники конюшни. Трансфер от отеля во время. Процветания организаторам конюшни.

И Ирина Прогулка на лошадях в Кемере Всё чётко и качественно. Лошадки чистые и ухоженные. Отличный маршрут по лесу. Фото в конце прогулки(естественно за отдельную плату). Рекомендую к посещению.

К Кристина Групповая конная прогулка в Чамьюве читать дальше - где ездят машины, предварительно у меня уточнили, каталась ли я на лошадях вообще, я сказала да и меня отпустили без привязки полностью управлять лошадью, спасибо опыт есть, но если вы боитесь - говорите чтобы вас сопровождали, тогда вашу лошадь привяжут к ведущей и вы просто спокойно едете в седле)) я же ехала свободно позади остальных участников, так как ездили машины, а лошадь незнакомая был страх, что лошадь встанет на дыбы, а так прогулка замечательная - очень советую))))))))))) Хорошая конная прогулка, единственное, что лес был ровно 7 минут из часа прогулки, гуляете вы по деревне, включая проезжую часть

С Светлана Групповая конная прогулка в Чамьюве Понравилось. Четко организованно все. Трансфер, сама прогулка. Для тех, кто умелый наездник, есть возможность даже погалопировать, но мы сразу сказали,что хотим только шагать, потому что ребенок 6-лет не очень уверенно ездит верхом. Все наши пожелания были учтены. Спасибо большое

Недавно мы отправились на конную прогулку в окрестностях Кемера, и это было волшебное приключение! За один читать дальше час мы успели насладиться прекрасной природой и атмосферой настоящей турецкой деревни. Маршрут проходил через живописный лес, где нас окружали густые деревья и пение птиц. По пути мы проехали сквозь маленькую деревушку, что дало нам возможность увидеть, как живут местные жители.



Особенно приятно было проезжать мимо деревьев, усыпанных различными фруктами: инжир, гранаты, оливки — настоящий фруктовый рай! Лошади были ухоженные, красивые и очень спокойные, что позволило нам полностью расслабиться и насладиться поездкой, даже если у вас нет большого опыта в верховой езде.



Организация была на высшем уровне. Трансфер был безупречным — нас забрали вовремя и доставили обратно без каких-либо проблем. Водитель был дружелюбен и профессионален, что добавило к общему положительному впечатлению от экскурсии.



Эта конная прогулка стала одним из ярких моментов нашего отпуска. Рекомендуем всем, кто хочет почувствовать гармонию с природой и получить массу положительных эмоций!

Н Надежда Групповая конная прогулка в Чамьюве читать дальше нас сопровождали. Мы были во второй половине дня, но все равно очень жарко, по маршруту тени мало, водных препятствий тоже нет, это надо учитывать чтобы не сгореть. 60 минут по жаре, шагом, для неопытных наездников - более чем достаточно. В начале в манеже проводится фотосессия- фотографии отличные, за отдельную плату. Все понравилось, но осенью или весной было бы ещё лучше) Конный тур на ранчо Берке в Кемере. Удобный трансфер прямо от гостиницы. Чистое милое ранчо, ухоженные, не строптивые лошади. Инструкторы

А Алена Групповая конная прогулка в Чамьюве читать дальше ухоженные, красивые. Нам выдали шлемы, спросили какой опыт езды, муж был первый раз, поэтому ему подобрали спокойную лошадь, гид постоянно был рядом с нами, давал инструкции, следил, чтобы все было безопасно. Маршрут прогулки очень красивый! Организация экскурсии и трансфера отличные, было очень легко забронировать и Татьяна быстро отвечала на все вопросы и информировала нас. Мы остались очень довольны. Замечательная экскурсия! Нас привезли на великолепное ранчо, очень чисто, красивая территория посреди леса, все в цветах, вид на горы. Лошади

В Владислав Прогулка на лошадях в Кемере Спасибо за экскурсию! Не смотря на то, что я катался в первый раз, уже через полчаса я ехал абсолютно сам без помощи!) Экскурсия проходит через горный лес по тропе, откуда открываются отличные виды!

С Сергей Прогулка на лошадях в Кемере Любителям экотуризма самое то. Не очень долго длится, не успеваешь устать. Животные все послушные, знают свое дело:) Спасибо за эту экскурсию.

Р Рита Прогулка на лошадях в Кемере читать дальше тут что называется сел и поехал) На велосипеде учиться кататься дольше)) Рядом был инструктор-сопровождающий. Местность очень красивая. Для любителей конных прогулок эта экскурсия будет незабываемой. Очень рекомендую! Вообще ни на что не похоже - полный восторг! Главное, раньше никогда не имела опыта эмм общения с лошадьми, а

К Ксения Прогулка на лошадях в Кемере Персонал очень внимательный и заботливый. Видно, что они очень любят животных и хорошо ухаживают за ними. Время пролетело незаметно. Рекомендую такую поездку всем.

Д Дмитрий Прогулка на лошадях в Кемере Очень понравилось. Продолжается около трех часов, плюс дорога. Животные восхитительные:))

А Анна Прогулка на лошадях в Кемере Ездили вдвоем с дочкой, она раньше никогда не видела лошадей вблизи - что поделать, дитя города. Конечно, и ребенок, и я сама были в восторге, когда увидели, насколько лошади умные, послушные и абсолютно беззлобные животные.