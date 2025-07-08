Мини-группа
до 10 чел.
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Погрузитесь в атмосферу природы и спокойствия, выбрав конную прогулку по лесу или пляжу. Подходит для всех возрастов и уровней подготовки
Начало: В вашем отеле
«Наши сотрудники расскажут о самом комплексе и наших лошадях, подскажут, как общаться с животными»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Групповая
до 20 чел.
Прогулка на лошадях в Кемере
Добавьте ярких впечатлений в ваш отдых с конной прогулкой по живописным тропам Кемера. Подходит для всех, даже новичков
Начало: Ваш отель
«Прогулка на лошадях Откройте для себя нетронутую природу предгорий Таврских гор в сопровождении великолепных лошадей»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
$45 за человека
-
10%
Групповая
до 25 чел.
Конная прогулка в Кемере
Начало: Ваш отель
«На месте вас встретят заботливые инструкторы, помогут выбрать лошадь, которая станет вашим верным спутником, и расскажут о маршруте»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$36
$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария8 июля 2025Отличная прогулка по лесу, тишина, было комфортно. Были с детьми, детей сопровождали сотрудники конюшни. Трансфер от отеля во время. Процветания организаторам конюшни.
- ИИрина29 апреля 2025Всё чётко и качественно. Лошадки чистые и ухоженные. Отличный маршрут по лесу. Фото в конце прогулки(естественно за отдельную плату). Рекомендую к посещению.
- ККристина20 сентября 2024Хорошая конная прогулка, единственное, что лес был ровно 7 минут из часа прогулки, гуляете вы по деревне, включая проезжую часть
- ССветлана17 августа 2024Понравилось. Четко организованно все. Трансфер, сама прогулка. Для тех, кто умелый наездник, есть возможность даже погалопировать, но мы сразу сказали,что хотим только шагать, потому что ребенок 6-лет не очень уверенно ездит верхом. Все наши пожелания были учтены. Спасибо большое
- DDaniel4 августа 2024Незабываемая конная прогулка из Кемера!
Недавно мы отправились на конную прогулку в окрестностях Кемера, и это было волшебное приключение! За один
- ННадежда13 июля 2024Конный тур на ранчо Берке в Кемере. Удобный трансфер прямо от гостиницы. Чистое милое ранчо, ухоженные, не строптивые лошади. Инструкторы
- ААлена23 мая 2024Замечательная экскурсия! Нас привезли на великолепное ранчо, очень чисто, красивая территория посреди леса, все в цветах, вид на горы. Лошади
- ВВладислав24 июля 2023Спасибо за экскурсию! Не смотря на то, что я катался в первый раз, уже через полчаса я ехал абсолютно сам без помощи!) Экскурсия проходит через горный лес по тропе, откуда открываются отличные виды!
- ССергей9 мая 2022Любителям экотуризма самое то. Не очень долго длится, не успеваешь устать. Животные все послушные, знают свое дело:) Спасибо за эту экскурсию.
- ССергей9 мая 2022Любителям экотуризма самое то. Не очень долго длится, не успеваешь устать. Животные все послушные, знают свое дело:) Спасибо за эту экскурсию.
- РРита8 мая 2022Вообще ни на что не похоже - полный восторг! Главное, раньше никогда не имела опыта эмм общения с лошадьми, а
- ККсения7 мая 2022Персонал очень внимательный и заботливый. Видно, что они очень любят животных и хорошо ухаживают за ними. Время пролетело незаметно. Рекомендую такую поездку всем.
- ДДмитрий6 мая 2022Очень понравилось. Продолжается около трех часов, плюс дорога. Животные восхитительные:))
- ААнна5 мая 2022Ездили вдвоем с дочкой, она раньше никогда не видела лошадей вблизи - что поделать, дитя города. Конечно, и ребенок, и я сама были в восторге, когда увидели, насколько лошади умные, послушные и абсолютно беззлобные животные.
- ССерафим4 мая 2022Все было классно, спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Конные прогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в октябре 2025
Сейчас в Кемере в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 45 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Кемере. Максимально сближение с природой Кемера, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2025