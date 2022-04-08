Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Верховая Езда в Кемере

Наша программа – Верховая езда в Кемере – идеальная программа для тех, кто хочет провести спокойный день и подружиться с лошадьми, известными как одни из самых благородных животных в мире. Вы сможете насладиться сочетанием сине-зеленого цветов верхом на лошади, чистым воздухом, большим количеством кислорода, сладким бризом, новыми друзьями и одновременно весело провести время со своими близкими.

Если вы хотите, давайте дадим общую информацию о нашей программе без замедления. И давайте поближе познакомимся с этой прекрасной программой, которая входит в число самых расслабляющих туров в Кемере.

Встреча и Обучение Верховой Езде в Кемере

Когда, мы прибудем на место встречи, наши профессиональные и лицензированные инструкторы встретят вас с улыбкой на лице. После краткой информации о себе они дадут информацию о верховой езда в Кемере. После этого вы получите подробную информацию об оборудовании, и маршрут по которому нужно двигаться.

Также, если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы сможете их задать.

Как только вам подберут лошадь, подходящую для вашего веса и роста, вы будете готовы к приключениям!

Программа Верховая Езда в Кемере

Верховая езда в Кемере официально стартует, когда мы покинем зону сбора группой гонщиков! Сворачиваем наш маршрут в горы Таурус, чтобы соприкоснуться с природой.

Мы проведем спокойное время в предгорьях Таврских гор, проезжая по лесным массивам. Наш инструктор будет сопровождать нас во время прогулки в пышной зеленой пелене цветов, чтобы вы чувствовали себя в полной безопасности и умиротворении.

В конце нашей двухчасовой поездки нас ждет блестящий день, десятки прекрасных фотографий и море веселья. Затем мы попрощаемся с нашими друзьями и, конечно же, с нашими тренерами, и завершим этот незабываемый день. Когда наша экскурсия закончится, мы отправимся в ваш отель на нашем автомобиле, который будет ждать вас. Наша программа успешно завершится, когда мы приедем в ваш отель.

ПрисоеДиняйтесь к Нам!

Если вам понравилось содержание нашей программы Верховая езда в Кемере, вы можете забронировать место онлайн или связаться с нами для получения дополнительной информации. Вы также можете связаться с нами в любое время, чтобы получить дополнительную информацию об этом и других однодневных турах в Кемере.

Подготовьтесь заранее

Место и время встречи

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи – McDonalds рядом с древними воротами Адриана.

Важная информация

Максимальный вес для гонщиков: максимум 100 – 110 кг

Возрастное ограничение: от 6 и выше

Конные прогулки проводятся под наблюдением команды из конного клуба.