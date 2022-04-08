Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Верховая езда в Кемере

Верховая езда в Кемере
Верховая езда в Кемере
Верховая езда в Кемере
Верховая езда в Кемере
Верховая езда в Кемере
Верховая езда в Кемере
Верховая езда в Кемере

Верховая Езда в Кемере

Наша программа – Верховая езда в Кемере – идеальная программа для тех, кто хочет провести спокойный день и подружиться с лошадьми, известными как одни из самых благородных животных в мире. Вы сможете насладиться сочетанием сине-зеленого цветов верхом на лошади, чистым воздухом, большим количеством кислорода, сладким бризом, новыми друзьями и одновременно весело провести время со своими близкими.
Если вы хотите, давайте дадим общую информацию о нашей программе без замедления. И давайте поближе познакомимся с этой прекрасной программой, которая входит в число самых расслабляющих туров в Кемере.
Встреча и Обучение Верховой Езде в Кемере
Когда, мы прибудем на место встречи, наши профессиональные и лицензированные инструкторы встретят вас с улыбкой на лице. После краткой информации о себе они дадут информацию о верховой езда в Кемере. После этого вы получите подробную информацию об оборудовании, и маршрут по которому нужно двигаться.
Также, если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы сможете их задать.
Как только вам подберут лошадь, подходящую для вашего веса и роста, вы будете готовы к приключениям!

Программа Верховая Езда в Кемере

Верховая езда в Кемере официально стартует, когда мы покинем зону сбора группой гонщиков! Сворачиваем наш маршрут в горы Таурус, чтобы соприкоснуться с природой.
Мы проведем спокойное время в предгорьях Таврских гор, проезжая по лесным массивам. Наш инструктор будет сопровождать нас во время прогулки в пышной зеленой пелене цветов, чтобы вы чувствовали себя в полной безопасности и умиротворении.
В конце нашей двухчасовой поездки нас ждет блестящий день, десятки прекрасных фотографий и море веселья. Затем мы попрощаемся с нашими друзьями и, конечно же, с нашими тренерами, и завершим этот незабываемый день. Когда наша экскурсия закончится, мы отправимся в ваш отель на нашем автомобиле, который будет ждать вас. Наша программа успешно завершится, когда мы приедем в ваш отель.

ПрисоеДиняйтесь к Нам!

Если вам понравилось содержание нашей программы Верховая езда в Кемере, вы можете забронировать место онлайн или связаться с нами для получения дополнительной информации. Вы также можете связаться с нами в любое время, чтобы получить дополнительную информацию об этом и других однодневных турах в Кемере.
Подготовьтесь заранее

Место и время встречи

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи – McDonalds рядом с древними воротами Адриана.
Важная информация
Максимальный вес для гонщиков: максимум 100 – 110 кг
Возрастное ограничение: от 6 и выше
Конные прогулки проводятся под наблюдением команды из конного клуба.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от и до отеля
  • Страховка
  • Услуга гида
Что не входит
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
  • Любые напитки во время экскурсии
Место начала и завершения?
Кемер
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

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