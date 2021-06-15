Конная прогулка — это идеальная программа для тех, кто хочет провести день активно и подружиться с лошадьми, известными как одни из самых благородных животных в мире.
Вы сможете насладиться природой Турции верхом на лошади, чистым воздухом, сладким бризом и одновременно весело провести время со своими близкими.
Вы сможете насладиться природой Турции верхом на лошади, чистым воздухом, сладким бризом и одновременно весело провести время со своими близкими.
Описание экскурсииВас ожидает: Когда мы прибудем на место встречи, наши лицензированные инструкторы проведут подробный инструктаж по верховой езде и нашему маршруту. И как только вам подберут лошадь, подходящую для вашего веса и роста, вы будете готовы к приключениям! Мы будем кататься в предгорьях Таврских гор, проезжая по лесным массивам. Наш инструктор будет сопровождать нас во время прогулки, чтобы вы чувствовали себя в полной безопасности и умиротворении. После катания наши водители отвезут вас по отелям. На память от нашей двухчасовой поездки у нас останутся невероятные эмоции и десятки прекрасных фотографий! Важно: Возрастное ограничение: от 6 и выше Конные прогулки проводятся под наблюдением команды из конного клуба.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от и до отеля
- Страховка
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Любые напитки во время экскурсии
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Спасибо огромное за экскурсию! Всё прошло отлично! Безумно понравилось, такая природа обалденная! Много что увидили, Впечатлений, и фото масса!
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Е
Чудесные лошадки! Вежливый персонал, все объяснят и покажут. Прогулка в комфортном месте, красивые виды, фотографируют бесплатно
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К
Добрый вечер, спасибо вам огромное! Дети были в восторге от поездки! получили массу положительных эмоций и впечатлений!
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М
От экскурсии на лошадках мы в восторге, все на высшем уровне!
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А
Вернулись с экскурсии. Всё отлично! Спасибо.
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О
Замечательно все!
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