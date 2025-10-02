Мои заказы

Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Кемера

Отправьтесь в морское приключение на остров Сулуада, известный как турецкие Мальдивы. Белоснежные пляжи и кристально чистая вода ждут вас
Путешествие на остров Сулуада - это возможность провести день на белоснежных пляжах с кристально чистой водой.

Вас ждут живописные бухты, уникальные скальные образования и спокойная атмосфера вдали от шумных туристических маршрутов.
Экскурсия начинается в порту Адрасана, откуда лодка отправляется к острову. В пути открываются потрясающие виды на скалистые берега и бирюзовую гладь Средиземного моря. На острове можно купаться, загорать и делать потрясающие фотографии

4.4
21 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🏝️ Белоснежные пляжи и кристально чистая вода
  • 📸 Потрясающие виды и уникальные фотографии
  • 🛥️ Увлекательное морское путешествие
  • 🌊 Идеальные условия для купания и снорклинга
  • 🗺️ Спокойная атмосфера вдали от толп туристов
Что можно увидеть

  • Сулуада
  • Средиземное море

Описание водной прогулки

Мальдивы Адрасана: путешествие на остров Сулуада Отправьтесь в увлекательное морское путешествие на остров Сулуада — один из самых живописных островов Турции, известный как турецкие Мальдивы. Уникальное сочетание белоснежных пляжей, лазурной воды и нетронутой природы делает это место идеальным для отдыха и незабываемых впечатлений. Что вас ждет? Путешествие начинается с порта Адрасана, откуда лодка отправляется к острову Сулуада. В пути откроются потрясающие виды на скалистые берега, укромные бухты и бирюзовую гладь Средиземного моря. Остров имеет вулканическое происхождение и отличается красноватыми скалами, обрывающимися прямо в воду. На острове расположены два уединенных пляжа: южный — Suluada Kumsal, протяженностью 150 метров, с мягким песком и плавным заходом в воду, и северо-западный, окруженный скалами, со светлым песком и мелким гравием. Морская вода здесь настолько прозрачна, что позволяет увидеть дно даже на глубине 20 метров. Во время экскурсии предусмотрены остановки для купания в самых живописных местах, а также возможность исследовать остров, сделать потрясающие фотографии и насладиться уникальной атмосферой. Почему стоит посетить остров Сулуада?
  • Кристально чистая вода и белоснежные пляжи, сравнимые с Мальдивами.
  • Живописные бухты, идеальные для купания и снорклинга.
  • Уникальные скальные образования и подводные пейзажи.
Спокойная атмосфера вдали от шумных туристических маршрутов. Экскурсия на остров Сулуада в Адрасане — это возможность увидеть одну из самых красивых природных достопримечательностей Турции и провести день в настоящем райском уголке. Важная информация:.
  • Это морская экскурсия, она не предусматривает сопровождение экскурсоводом. На гулете присутствует капитан и сотрудники, которые говорят на английском и русском языках. Они курируют группу по питанию, таймингу и помогают, если возникнут проблемы.
  • В целях безопасности приносить с собой на гулет еду и алкогольные напитки запрещено. Гости могут с собой взять только небольшую бутылку воды.
  • Внезапно изменившаяся погода и ветер могут повлиять на прогулку на корабле.
  • Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает капитан, ориентируясь по местности.
  • Детям до 5 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках).
  • При бронировании экскурсии указывайте, пожалуйста, актуальный номер для связи по Whats.
  • App (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами.
  • Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi.

08:00 — 09:00 трансфер в регионе Кемер. Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Побережье Адрасана - скалы, зелень и бирюзовые бухты
  • Остров Сулуада - вулканический ландшафт и белоснежные пляжи
  • Южный пляж Suluada Kumsal - мягкий песок и плавный заход
  • Северо-западный пляж - треугольный берег, скалы и валуны
  • Скальные гроты - причудливые формы и игра света
  • Проходы между скалами - узкие морские коридоры
  • Подводный мир - видимость до 20 метров
  • Голубая бухта - бирюзовая вода и купание
  • Дикие пляжи - уединенные места у моря
  • Панорамные виды - идеальные кадры природы
Что включено
  • Трансфер от и до вашего места проживания / места встречи
  • Обед (рыба/курица, рис, салат)
  • Чай и фрукты на остановке «Freshwater Spring»
  • Страховой полис на время экскурсии
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Фото и видео
  • Персональный обед детям до 5 лет без отдельного билета (по желанию) - 5 USD
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завершение: Доставим обратно к месту проживания / месту встречи
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
  • Это морская экскурсия, она не предусматривает сопровождение экскурсоводом. На гулете присутствует капитан и сотрудники, которые говорят на английском и русском языках. Они курируют группу по питанию, таймингу и помогают, если возникнут проблемы
  • В целях безопасности приносить с собой на гулет еду и алкогольные напитки запрещено. Гости могут с собой взять только небольшую бутылку воды
  • Внезапно изменившаяся погода и ветер могут повлиять на прогулку на корабле
  • Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает капитан, ориентируясь по местности
  • Детям до 5 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках)
  • При бронировании экскурсии указывайте, пожалуйста, актуальный номер для связи по WhatsApp (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами
  • Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
4
3
2
2
2
1
S
Schwarz
2 окт 2025
А
Анна
23 сен 2025
Хорошая экскурсия, но есть нюансы.
Экскурсия оставила неоднозначные впечатления. С одной стороны, организация была на хорошем уровне: нас вовремя забрали из отеля, а поездка проходила в комфортабельном автобусе с кондиционером. Однако
ожидания от программы, озвученной гидом, не совсем совпали с реальностью.
Девушка-гид кратко рассказала план, но, например, количество и тип остановок не полностью соответствовали описанию. По факту первая остановка с купанием была в бухте, после нее обед. Обед понравился, на выбор курица/рыба. Далее мы отправились к острову Сулуада. Должно было быть две остановки с разных сторон острова, но была только одна и мы не ожидали, что там будет настолько много народу, из-за кораблей буквально яблоку негде упасть. После острова подплыли к пещере и в завершении была одна остановка в открытом море для купания.
На один раз отлично:)

А
Анжелика
10 сен 2025
Чудесная морская прогулка с возможностью плавать у островов. Вкусный обед-брали рыбу дораду на гриле. Дорога до порта не утомительно, минут 40. Нам все понравилось. Спасибо команде.
А
Анна
6 сен 2025
Ну что могу сказать… представляла я по другому этот остров, думала проведем там несколько часов, фото красивые будут, в итоге это был ужас. . в ряд стояли кораблей 10, не
меньше, на каждом корабле минимум 40-50 человек, они там на голове друг у друга сидели, ни то что фотографировались!! Так что кто хочет красивые фото- это точно не сюда! А кто хочет поплавать 45 минут в голубой воде- то да, экскурсия подойдет

А
Анна
5 сен 2025
2 часа мы добирались до Андрасана, собирали всех по пути из Кемера, очень долго. Сначала было 2 остановки с разных сторон острова, плотно стояли корабли, плавать особо негде, людей полно.
затем 5 минут постояли не у плачущей пещеры (как заявлено) а у маленького грота, затем очередь на обед. Заявленная остановка у источника пресной воды не была осуществлена, причин не назвали. затем остановились в небольшой бухте попрыгали с корабля и домой.

Л
Лилия
3 сен 2025
Экскурсия понравилась, увидели много красивых мест, насладились вдоволь купанием и морской прогулкой! На острове вода действительно как на Мальдивах, цвет нереальный! Обед тоже вкусный был!
Ю
Юлия
29 авг 2025
По организованности все четко,обед вкусный.
Локации красивые,но такое огромное количество народа,все у берега друг друга толкают. Если хорошо плаваете можно отплыть подальше,тогда норм.

Спасательных жилетов не видела,не знаю предоставляют или нет. в баре цены не маленькие,коктейль примерно 13 евро….
К
Ксения
15 авг 2025
Прекрасная экскурсия по красивым островам.
Все было как заявлено
Из отеля забрали, на корабле покатали, в море искупали, накормили и в отель вернули
Рекомендую!
V
Vezhnina
11 авг 2025
К
Ксения
11 авг 2025
S
Svetlana
28 июл 2025
На один раз. Нормис)
А
Артем
23 июл 2025
К самой экскурсии вопросов нет, нам показали все, что обещали и мы остались довольны, но организация разочаровала. Второй раз ездили от данного агенства, оба раза трансфер пришел с опозданием в
25 минут, при этом организатор просит находится возле въезда в отель у шлагбаума, т е. на улице в жаре. Автобус был комфортабельный, водитель Доганчик приветливый, но кондиционер практически не морозил, в дневное время по пути домой было очень душно. Приехали на стоянку метров за 800 от порта, что тоже доставило дискомфорт на обратном пути после плавания когда на улице было +40.
Плавали на Гулете "Korol Junior", в принципе все понравилось, команда говорила на русском языке, была музыка на обеих палубах, обед скромный, при этом обратил внимание, что тем кто стоял первее в очереди накладывали большие порции, тем кто пошли за обедом позже визуально давали меньше. Также у гулеты короткий мостик и чтобы взойти на судно приходиться идти по воде, при выходе с гулеты это доставляет неудобство потому что деревянных дорожек в порту нет и ты идёшь по песку с мокрой обувью и ногами.
Вроде мелкие недостатки, но они сформировали общее мнение, это 3 балла.

Н
Надежда
19 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, прекрасные виды, свежий воздух и лазурная вода!
Делали 4 остановки, на каждую давали достаточно времени, чтобы сделать фото и вдоволь накупаться, для тех, кто не умеет плавать или неуверенно держится на воде, выдавали жилеты. Обед был очень вкусный, на выбор давали рыбу или курицу. Спасибо за экскурсию!
Л
Любовь
16 июл 2025
Экскурсия замечательная, эти эмоции бессцены! Штат Галеты работал профессионально. Спасибо, за экскурсию.
В
Валентина
12 июл 2025

Входит в следующие категории Кемера

