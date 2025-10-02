Мальдивы Адрасана: путешествие на остров Сулуада Отправьтесь в увлекательное морское путешествие на остров Сулуада — один из самых живописных островов Турции, известный как турецкие Мальдивы. Уникальное сочетание белоснежных пляжей, лазурной воды и нетронутой природы делает это место идеальным для отдыха и незабываемых впечатлений. Что вас ждет? Путешествие начинается с порта Адрасана, откуда лодка отправляется к острову Сулуада. В пути откроются потрясающие виды на скалистые берега, укромные бухты и бирюзовую гладь Средиземного моря. Остров имеет вулканическое происхождение и отличается красноватыми скалами, обрывающимися прямо в воду. На острове расположены два уединенных пляжа: южный — Suluada Kumsal, протяженностью 150 метров, с мягким песком и плавным заходом в воду, и северо-западный, окруженный скалами, со светлым песком и мелким гравием. Морская вода здесь настолько прозрачна, что позволяет увидеть дно даже на глубине 20 метров. Во время экскурсии предусмотрены остановки для купания в самых живописных местах, а также возможность исследовать остров, сделать потрясающие фотографии и насладиться уникальной атмосферой. Почему стоит посетить остров Сулуада?

Кристально чистая вода и белоснежные пляжи, сравнимые с Мальдивами.

Живописные бухты, идеальные для купания и снорклинга.

Уникальные скальные образования и подводные пейзажи.

Спокойная атмосфера вдали от шумных туристических маршрутов. Экскурсия на остров Сулуада в Адрасане — это возможность увидеть одну из самых красивых природных достопримечательностей Турции и провести день в настоящем райском уголке. Важная информация:.

Спокойная атмосфера вдали от шумных туристических маршрутов. Экскурсия на остров Сулуада в Адрасане — это возможность увидеть одну из самых красивых природных достопримечательностей Турции и провести день в настоящем райском уголке. Важная информация:.

• Спокойная атмосфера вдали от шумных туристических маршрутов. Экскурсия на остров Сулуада в Адрасане — это возможность увидеть одну из самых красивых природных достопримечательностей Турции и провести день в настоящем райском уголке. Важная информация: