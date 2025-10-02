Путешествие на остров Сулуада - это возможность провести день на белоснежных пляжах с кристально чистой водой.
Вас ждут живописные бухты, уникальные скальные образования и спокойная атмосфера вдали от шумных туристических маршрутов.
Вас ждут живописные бухты, уникальные скальные образования и спокойная атмосфера вдали от шумных туристических маршрутов.
5 причин купить эту прогулку
- 🏝️ Белоснежные пляжи и кристально чистая вода
- 📸 Потрясающие виды и уникальные фотографии
- 🛥️ Увлекательное морское путешествие
- 🌊 Идеальные условия для купания и снорклинга
- 🗺️ Спокойная атмосфера вдали от толп туристов
Что можно увидеть
- Сулуада
- Средиземное море
Описание водной прогулки
Мальдивы Адрасана: путешествие на остров Сулуада Отправьтесь в увлекательное морское путешествие на остров Сулуада — один из самых живописных островов Турции, известный как турецкие Мальдивы. Уникальное сочетание белоснежных пляжей, лазурной воды и нетронутой природы делает это место идеальным для отдыха и незабываемых впечатлений. Что вас ждет? Путешествие начинается с порта Адрасана, откуда лодка отправляется к острову Сулуада. В пути откроются потрясающие виды на скалистые берега, укромные бухты и бирюзовую гладь Средиземного моря. Остров имеет вулканическое происхождение и отличается красноватыми скалами, обрывающимися прямо в воду. На острове расположены два уединенных пляжа: южный — Suluada Kumsal, протяженностью 150 метров, с мягким песком и плавным заходом в воду, и северо-западный, окруженный скалами, со светлым песком и мелким гравием. Морская вода здесь настолько прозрачна, что позволяет увидеть дно даже на глубине 20 метров. Во время экскурсии предусмотрены остановки для купания в самых живописных местах, а также возможность исследовать остров, сделать потрясающие фотографии и насладиться уникальной атмосферой. Почему стоит посетить остров Сулуада?
- Кристально чистая вода и белоснежные пляжи, сравнимые с Мальдивами.
- Живописные бухты, идеальные для купания и снорклинга.
- Уникальные скальные образования и подводные пейзажи.
Спокойная атмосфера вдали от шумных туристических маршрутов. Экскурсия на остров Сулуада в Адрасане — это возможность увидеть одну из самых красивых природных достопримечательностей Турции и провести день в настоящем райском уголке. Важная информация:.
Спокойная атмосфера вдали от шумных туристических маршрутов. Экскурсия на остров Сулуада в Адрасане — это возможность увидеть одну из самых красивых природных достопримечательностей Турции и провести день в настоящем райском уголке. Важная информация:.
• Спокойная атмосфера вдали от шумных туристических маршрутов. Экскурсия на остров Сулуада в Адрасане — это возможность увидеть одну из самых красивых природных достопримечательностей Турции и провести день в настоящем райском уголке. Важная информация:
- Это морская экскурсия, она не предусматривает сопровождение экскурсоводом. На гулете присутствует капитан и сотрудники, которые говорят на английском и русском языках. Они курируют группу по питанию, таймингу и помогают, если возникнут проблемы.
- В целях безопасности приносить с собой на гулет еду и алкогольные напитки запрещено. Гости могут с собой взять только небольшую бутылку воды.
- Внезапно изменившаяся погода и ветер могут повлиять на прогулку на корабле.
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает капитан, ориентируясь по местности.
- Детям до 5 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках).
- При бронировании экскурсии указывайте, пожалуйста, актуальный номер для связи по Whats.
- App (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами.
- Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi.
08:00 — 09:00 трансфер в регионе Кемер. Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Побережье Адрасана - скалы, зелень и бирюзовые бухты
- Остров Сулуада - вулканический ландшафт и белоснежные пляжи
- Южный пляж Suluada Kumsal - мягкий песок и плавный заход
- Северо-западный пляж - треугольный берег, скалы и валуны
- Скальные гроты - причудливые формы и игра света
- Проходы между скалами - узкие морские коридоры
- Подводный мир - видимость до 20 метров
- Голубая бухта - бирюзовая вода и купание
- Дикие пляжи - уединенные места у моря
- Панорамные виды - идеальные кадры природы
Что включено
- Трансфер от и до вашего места проживания / места встречи
- Обед (рыба/курица, рис, салат)
- Чай и фрукты на остановке «Freshwater Spring»
- Страховой полис на время экскурсии
Что не входит в цену
- Напитки
- Фото и видео
- Персональный обед детям до 5 лет без отдельного билета (по желанию) - 5 USD
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
Завершение: Доставим обратно к месту проживания / месту встречи
Когда и сколько длится?
Когда: 08:00 — 09:00 трансфер в регионе Кемер. Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
- Это морская экскурсия, она не предусматривает сопровождение экскурсоводом. На гулете присутствует капитан и сотрудники, которые говорят на английском и русском языках. Они курируют группу по питанию, таймингу и помогают, если возникнут проблемы
- В целях безопасности приносить с собой на гулет еду и алкогольные напитки запрещено. Гости могут с собой взять только небольшую бутылку воды
- Внезапно изменившаяся погода и ветер могут повлиять на прогулку на корабле
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает капитан, ориентируясь по местности
- Детям до 5 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках)
- При бронировании экскурсии указывайте, пожалуйста, актуальный номер для связи по WhatsApp (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами
- Районы Кемера, в которых есть трансфер на экскурсию: Tekirova, Çamyuva, Kiriş, Kemer, Göynük, Beldibi
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Schwarz
2 окт 2025
А
Анна
23 сен 2025
Хорошая экскурсия, но есть нюансы.
Экскурсия оставила неоднозначные впечатления. С одной стороны, организация была на хорошем уровне: нас вовремя забрали из отеля, а поездка проходила в комфортабельном автобусе с кондиционером. Однако
Экскурсия оставила неоднозначные впечатления. С одной стороны, организация была на хорошем уровне: нас вовремя забрали из отеля, а поездка проходила в комфортабельном автобусе с кондиционером. Однако
А
Анжелика
10 сен 2025
Чудесная морская прогулка с возможностью плавать у островов. Вкусный обед-брали рыбу дораду на гриле. Дорога до порта не утомительно, минут 40. Нам все понравилось. Спасибо команде.
А
Анна
6 сен 2025
Ну что могу сказать… представляла я по другому этот остров, думала проведем там несколько часов, фото красивые будут, в итоге это был ужас. . в ряд стояли кораблей 10, не
А
Анна
5 сен 2025
2 часа мы добирались до Андрасана, собирали всех по пути из Кемера, очень долго. Сначала было 2 остановки с разных сторон острова, плотно стояли корабли, плавать особо негде, людей полно.
Л
Лилия
3 сен 2025
Экскурсия понравилась, увидели много красивых мест, насладились вдоволь купанием и морской прогулкой! На острове вода действительно как на Мальдивах, цвет нереальный! Обед тоже вкусный был!
Ю
Юлия
29 авг 2025
По организованности все четко,обед вкусный.
Локации красивые,но такое огромное количество народа,все у берега друг друга толкают. Если хорошо плаваете можно отплыть подальше,тогда норм.
Спасательных жилетов не видела,не знаю предоставляют или нет. в баре цены не маленькие,коктейль примерно 13 евро….
Локации красивые,но такое огромное количество народа,все у берега друг друга толкают. Если хорошо плаваете можно отплыть подальше,тогда норм.
Спасательных жилетов не видела,не знаю предоставляют или нет. в баре цены не маленькие,коктейль примерно 13 евро….
К
Ксения
15 авг 2025
Прекрасная экскурсия по красивым островам.
Все было как заявлено
Из отеля забрали, на корабле покатали, в море искупали, накормили и в отель вернули
Рекомендую!
Все было как заявлено
Из отеля забрали, на корабле покатали, в море искупали, накормили и в отель вернули
Рекомендую!
V
Vezhnina
11 авг 2025
К
Ксения
11 авг 2025
S
Svetlana
28 июл 2025
На один раз. Нормис)
А
Артем
23 июл 2025
К самой экскурсии вопросов нет, нам показали все, что обещали и мы остались довольны, но организация разочаровала. Второй раз ездили от данного агенства, оба раза трансфер пришел с опозданием в
Н
Надежда
19 июл 2025
Очень понравилась экскурсия, прекрасные виды, свежий воздух и лазурная вода!
Делали 4 остановки, на каждую давали достаточно времени, чтобы сделать фото и вдоволь накупаться, для тех, кто не умеет плавать или неуверенно держится на воде, выдавали жилеты. Обед был очень вкусный, на выбор давали рыбу или курицу. Спасибо за экскурсию!
Делали 4 остановки, на каждую давали достаточно времени, чтобы сделать фото и вдоволь накупаться, для тех, кто не умеет плавать или неуверенно держится на воде, выдавали жилеты. Обед был очень вкусный, на выбор давали рыбу или курицу. Спасибо за экскурсию!
Л
Любовь
16 июл 2025
Экскурсия замечательная, эти эмоции бессцены! Штат Галеты работал профессионально. Спасибо, за экскурсию.
В
Валентина
12 июл 2025
Входит в следующие категории Кемера
Похожие экскурсии из Кемера
Водная прогулка
Из Кемера - в голубые бухты Адрасана и Порто-Дженевиз
Погрузитесь в морское приключение из Кемера к бухтам Адрасан и Порто-Дженевиз. Яркие впечатления и отдых вдали от суеты гарантированы
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€55 за человека
-
10%
Водная прогулка
Морская прогулка к райскому острову Сулуада
Отправьтесь в увлекательное путешествие к острову Сулуада, где вас ждут бирюзовые воды и незабываемый отдых на пляже. Купание и обед включены
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
28 апр в 08:00
29 апр в 08:00
$27
$30 за человека
Водная прогулка
3 в 1: Мира, Св. Николай и Кекова
Откройте для себя древние сокровища Ликии: Мира, Кекова и Церковь Св. Николая. История, культура и природа Турции в одном маршруте
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
1 мая в 08:00
$50 за человека