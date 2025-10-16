А Алексей Морская прогулка к райскому острову Сулуада Хорошая поездка за такую стоимость! Приятно, что она не занимает весь день, к ужину вы уже будете в отеле)



Красивые скалы и пляжи, людей не очень много. Идеальная поездка для тех, кто хочет поплавать на кораблике и искупаться на красивых пляжах

А Анастасия Морская прогулка к райскому острову Сулуада читать дальше Адрасан (насколько помню), на острове посетили 3 бухты, где давалось по часу на купание и фото, на 3 бухте уже не такой живописный вид, на первых вода прям голубая из за мелкой белой гальки. Единственное минус - народу много, и фото уединённое тяжело сделать. Поездка на остров понравилась: забрали с отеля из Гейнюк, была остановка по пути к острову на перерыв, отправлялись с бухты

А Анна Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Кемера

Экскурсия оставила неоднозначные впечатления. С одной стороны, организация была на хорошем уровне: нас вовремя забрали из читать дальше отеля, а поездка проходила в комфортабельном автобусе с кондиционером. Однако ожидания от программы, озвученной гидом, не совсем совпали с реальностью.

Девушка-гид кратко рассказала план, но, например, количество и тип остановок не полностью соответствовали описанию. По факту первая остановка с купанием была в бухте, после нее обед. Обед понравился, на выбор курица/рыба. Далее мы отправились к острову Сулуада. Должно было быть две остановки с разных сторон острова, но была только одна и мы не ожидали, что там будет настолько много народу, из-за кораблей буквально яблоку негде упасть. После острова подплыли к пещере и в завершении была одна остановка в открытом море для купания.

А Анжелика Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Кемера Чудесная морская прогулка с возможностью плавать у островов. Вкусный обед-брали рыбу дораду на гриле. Дорога до порта не утомительно, минут 40. Нам все понравилось. Спасибо команде.

Э Энже Морская прогулка к райскому острову Сулуада Лучшая экскурсия для отдыха и релакса. Посетили 3 точки для купания, вода везде кристально чистая ❤️ так же яхта заехала в красивую горную арку, получились самые лучше снимки. Помимо обеда угощают турецким чаем с самовара😊. Экскурсия 100/100, рекомендую

Л Лилия Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Кемера Экскурсия понравилась, увидели много красивых мест, насладились вдоволь купанием и морской прогулкой! На острове вода действительно как на Мальдивах, цвет нереальный! Обед тоже вкусный был!

С София Морская прогулка к райскому острову Сулуада Все очень понравилось,хорошо все объяснили,вкусно кормили,родители остались в восторге,молодцы!

Ю Юлия Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Кемера По организованности все четко,обед вкусный.

Локации красивые,но такое огромное количество народа,все у берега друг друга толкают. Если хорошо плаваете можно отплыть подальше,тогда норм.



Спасательных жилетов не видела,не знаю предоставляют или нет. в баре цены не маленькие,коктейль примерно 13 евро….

М Мурат Морская прогулка к райскому острову Сулуада Это не первая наша экскурсия на лодке в Турции. Организовано всё неплохо: чёткий тайминг, аккуратный и внимательный экипаж. Ненавязчивый фотограф Мурат из Казахстана. На обед еда стандартная, всё свежее. Пассажиры из разных стран. Экскурсионных легенд не рассказывают)

К Ксения Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Кемера Прекрасная экскурсия по красивым островам.

Все было как заявлено

Из отеля забрали, на корабле покатали, в море искупали, накормили и в отель вернули

Рекомендую!

Ю Юлия Морская прогулка к райскому острову Сулуада Бронировала экскурсию для приятельницы и ее дочери. Остались очень довольны. Сказали, что все, что было заявлено в программе, было. Рекомендуют всем!

И Илья Морская прогулка к райскому острову Сулуада читать дальше одна небольшая остановка. Далее нас посадили на лодку, людей конечно там очень много, но дискомфорта не было. Море безумно красивое, ребята на корабле тоже большие молодцы, очень понравилась организация мини путешествия. Первая остановка на час была в какой-то бухточке на берегу, после чего поели и отправились плавать на сам остров. Вода чистейшая, прозрачнейшая, прямо Мальдивы. Людей и кораблей конечно куча, нормально сфоткаться сложно, поэтому мы просто наслаждались моментом. Далее нас свозили посмотреть на пещеру, после которой купались прямо посреди моря. Очень красиво, наплавались вдоволь! В предпоследний день в Турции решили съездить на расслабляющую экскурсию, посидеть полюбоваться видами. Трансфер из Кемера достаточно быстрый, по пути