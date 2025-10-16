-
Водная прогулка
Морская прогулка к райскому острову Сулуада
Отправьтесь в увлекательное путешествие к острову Сулуада, где вас ждут бирюзовые воды и незабываемый отдых на пляже. Купание и обед включены
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
28 апр в 08:00
29 апр в 08:00
$27
$30 за человека
-
15%
Водная прогулка
Морское путешествие к острову Сулуада из Кемера
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
3 дек в 09:00
$26.40
$31 за человека
Водная прогулка
Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада
Отправьтесь в морское приключение на остров Сулуада, известный как турецкие Мальдивы. Белоснежные пляжи и кристально чистая вода ждут вас
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
$32 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей16 октября 2025Хорошая поездка за такую стоимость! Приятно, что она не занимает весь день, к ужину вы уже будете в отеле)
Красивые скалы и пляжи, людей не очень много. Идеальная поездка для тех, кто хочет поплавать на кораблике и искупаться на красивых пляжах
- ААнастасия25 сентября 2025Поездка на остров понравилась: забрали с отеля из Гейнюк, была остановка по пути к острову на перерыв, отправлялись с бухты
- ААнна23 сентября 2025Хорошая экскурсия, но есть нюансы.
Экскурсия оставила неоднозначные впечатления. С одной стороны, организация была на хорошем уровне: нас вовремя забрали из
- ААнжелика10 сентября 2025Чудесная морская прогулка с возможностью плавать у островов. Вкусный обед-брали рыбу дораду на гриле. Дорога до порта не утомительно, минут 40. Нам все понравилось. Спасибо команде.
- ЭЭнже5 сентября 2025Лучшая экскурсия для отдыха и релакса. Посетили 3 точки для купания, вода везде кристально чистая ❤️ так же яхта заехала в красивую горную арку, получились самые лучше снимки. Помимо обеда угощают турецким чаем с самовара😊. Экскурсия 100/100, рекомендую
- ЛЛилия3 сентября 2025Экскурсия понравилась, увидели много красивых мест, насладились вдоволь купанием и морской прогулкой! На острове вода действительно как на Мальдивах, цвет нереальный! Обед тоже вкусный был!
- ССофия1 сентября 2025Все очень понравилось,хорошо все объяснили,вкусно кормили,родители остались в восторге,молодцы!
- ЮЮлия29 августа 2025По организованности все четко,обед вкусный.
Локации красивые,но такое огромное количество народа,все у берега друг друга толкают. Если хорошо плаваете можно отплыть подальше,тогда норм.
Спасательных жилетов не видела,не знаю предоставляют или нет. в баре цены не маленькие,коктейль примерно 13 евро….
- ММурат23 августа 2025Это не первая наша экскурсия на лодке в Турции. Организовано всё неплохо: чёткий тайминг, аккуратный и внимательный экипаж. Ненавязчивый фотограф Мурат из Казахстана. На обед еда стандартная, всё свежее. Пассажиры из разных стран. Экскурсионных легенд не рассказывают)
- ККсения15 августа 2025Прекрасная экскурсия по красивым островам.
Все было как заявлено
Из отеля забрали, на корабле покатали, в море искупали, накормили и в отель вернули
Рекомендую!
- ЮЮлия9 августа 2025Бронировала экскурсию для приятельницы и ее дочери. Остались очень довольны. Сказали, что все, что было заявлено в программе, было. Рекомендуют всем!
- ИИлья3 августа 2025В предпоследний день в Турции решили съездить на расслабляющую экскурсию, посидеть полюбоваться видами. Трансфер из Кемера достаточно быстрый, по пути
- ССветлана29 июля 2025Все понравилось, экскурсия хорошо организована, все вовремя и нет лишних остановок. Конечно в июле очень жарко и воду лучше брать
