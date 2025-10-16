Мои заказы

Сулуада – экскурсии в Кемере

Найдено 3 экскурсии в категории «Сулуада» в Кемере, цены от $26, скидки до 15%.
Морская прогулка к райскому острову Сулуада
6 часов
10%
202 отзыва
Водная прогулка
Морская прогулка к райскому острову Сулуада
Отправьтесь в увлекательное путешествие к острову Сулуада, где вас ждут бирюзовые воды и незабываемый отдых на пляже. Купание и обед включены
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
28 апр в 08:00
29 апр в 08:00
$27$30 за человека
Морское путешествие к острову Сулуада из Кемера
На автобусе
8 часов
15%
1 отзыв
Водная прогулка
Морское путешествие к острову Сулуада из Кемера
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
3 дек в 09:00
$26.40$31 за человека
Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Кемера
10 часов
21 отзыв
Водная прогулка
Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада
Отправьтесь в морское приключение на остров Сулуада, известный как турецкие Мальдивы. Белоснежные пляжи и кристально чистая вода ждут вас
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
1 мая в 08:00
2 мая в 08:00
$32 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    16 октября 2025
    Морская прогулка к райскому острову Сулуада
    Хорошая поездка за такую стоимость! Приятно, что она не занимает весь день, к ужину вы уже будете в отеле)

    Красивые скалы и пляжи, людей не очень много. Идеальная поездка для тех, кто хочет поплавать на кораблике и искупаться на красивых пляжах
  • А
    Анастасия
    25 сентября 2025
    Морская прогулка к райскому острову Сулуада
    Поездка на остров понравилась: забрали с отеля из Гейнюк, была остановка по пути к острову на перерыв, отправлялись с бухты
    Адрасан (насколько помню), на острове посетили 3 бухты, где давалось по часу на купание и фото, на 3 бухте уже не такой живописный вид, на первых вода прям голубая из за мелкой белой гальки. Единственное минус - народу много, и фото уединённое тяжело сделать.

  • А
    Анна
    23 сентября 2025
    Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Кемера
    Хорошая экскурсия, но есть нюансы.
    Экскурсия оставила неоднозначные впечатления. С одной стороны, организация была на хорошем уровне: нас вовремя забрали из
    отеля, а поездка проходила в комфортабельном автобусе с кондиционером. Однако ожидания от программы, озвученной гидом, не совсем совпали с реальностью.
    Девушка-гид кратко рассказала план, но, например, количество и тип остановок не полностью соответствовали описанию. По факту первая остановка с купанием была в бухте, после нее обед. Обед понравился, на выбор курица/рыба. Далее мы отправились к острову Сулуада. Должно было быть две остановки с разных сторон острова, но была только одна и мы не ожидали, что там будет настолько много народу, из-за кораблей буквально яблоку негде упасть. После острова подплыли к пещере и в завершении была одна остановка в открытом море для купания.
    На один раз отлично:)

  • А
    Анжелика
    10 сентября 2025
    Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Кемера
    Чудесная морская прогулка с возможностью плавать у островов. Вкусный обед-брали рыбу дораду на гриле. Дорога до порта не утомительно, минут 40. Нам все понравилось. Спасибо команде.
  • Э
    Энже
    5 сентября 2025
    Морская прогулка к райскому острову Сулуада
    Лучшая экскурсия для отдыха и релакса. Посетили 3 точки для купания, вода везде кристально чистая ❤️ так же яхта заехала в красивую горную арку, получились самые лучше снимки. Помимо обеда угощают турецким чаем с самовара😊. Экскурсия 100/100, рекомендую
  • Л
    Лилия
    3 сентября 2025
    Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Кемера
    Экскурсия понравилась, увидели много красивых мест, насладились вдоволь купанием и морской прогулкой! На острове вода действительно как на Мальдивах, цвет нереальный! Обед тоже вкусный был!
  • С
    София
    1 сентября 2025
    Морская прогулка к райскому острову Сулуада
    Все очень понравилось,хорошо все объяснили,вкусно кормили,родители остались в восторге,молодцы!
  • Ю
    Юлия
    29 августа 2025
    Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Кемера
    По организованности все четко,обед вкусный.
    Локации красивые,но такое огромное количество народа,все у берега друг друга толкают. Если хорошо плаваете можно отплыть подальше,тогда норм.

    Спасательных жилетов не видела,не знаю предоставляют или нет. в баре цены не маленькие,коктейль примерно 13 евро….
  • М
    Мурат
    23 августа 2025
    Морская прогулка к райскому острову Сулуада
    Это не первая наша экскурсия на лодке в Турции. Организовано всё неплохо: чёткий тайминг, аккуратный и внимательный экипаж. Ненавязчивый фотограф Мурат из Казахстана. На обед еда стандартная, всё свежее. Пассажиры из разных стран. Экскурсионных легенд не рассказывают)
  • К
    Ксения
    15 августа 2025
    Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Кемера
    Прекрасная экскурсия по красивым островам.
    Все было как заявлено
    Из отеля забрали, на корабле покатали, в море искупали, накормили и в отель вернули
    Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    9 августа 2025
    Морская прогулка к райскому острову Сулуада
    Бронировала экскурсию для приятельницы и ее дочери. Остались очень довольны. Сказали, что все, что было заявлено в программе, было. Рекомендуют всем!
  • И
    Илья
    3 августа 2025
    Морская прогулка к райскому острову Сулуада
    В предпоследний день в Турции решили съездить на расслабляющую экскурсию, посидеть полюбоваться видами. Трансфер из Кемера достаточно быстрый, по пути
    одна небольшая остановка. Далее нас посадили на лодку, людей конечно там очень много, но дискомфорта не было. Море безумно красивое, ребята на корабле тоже большие молодцы, очень понравилась организация мини путешествия. Первая остановка на час была в какой-то бухточке на берегу, после чего поели и отправились плавать на сам остров. Вода чистейшая, прозрачнейшая, прямо Мальдивы. Людей и кораблей конечно куча, нормально сфоткаться сложно, поэтому мы просто наслаждались моментом. Далее нас свозили посмотреть на пещеру, после которой купались прямо посреди моря. Очень красиво, наплавались вдоволь!

  • С
    Светлана
    29 июля 2025
    Морская прогулка к райскому острову Сулуада
    Все понравилось, экскурсия хорошо организована, все вовремя и нет лишних остановок. Конечно в июле очень жарко и воду лучше брать
    с собой, т к все напитки платно. Обед, арбуз и чай включены. Зато море и виды чудесные, можно нырять с корабля и плавать в 3 бухтах))) Спасибо

Сколько стоит экскурсия по Кемеру в декабре 2025
Сейчас в Кемере в категории "Сулуада" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 32 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 224 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.55 из 5
Забронируйте экскурсию в Кемере на 2025 год по теме «Сулуада», 224 ⭐ отзыва, цены от $26. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль