Круиз
Закат на острове Сулуада: круиз на яхте из Кемера
Погрузитесь в атмосферу волшебного заката на острове Сулуада. Белоснежные пляжи, кристально чистая вода и незабываемые виды ждут вас
Начало: Ваш отель
«Экскурсия на яхте к острову Сулуада на закате из Анталии и Кемера Экскурсия на яхте к острову Сулуада на закате из Анталии и Кемера предлагает вам возможность увидеть Мальдивы в Турции под волшебными красками заката»
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
1 мая в 13:00
2 мая в 13:00
$50 за человека
Водная прогулка
Мальдивы Адрасана: на остров Сулуада из Кемера
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
«Мальдивы Адрасана: путешествие на остров Сулуада Отправьтесь в увлекательное морское путешествие на остров Сулуада — один из самых живописных островов Турции, известный как турецкие Мальдивы»
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
$27 за человека
Водная прогулка
Тур в исторические города Демре, Мира и на остров Кекова
Начало: Ваш отель
«Сегодня это место, слегка изолированное от цивилизации, ведь здесь никто не живет, не проводятся реставрационные работы, а на острове можно встретить разве что коз, которых сюда привозят заботливые хозяева»
Расписание: Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
Сегодня в 07:30
20 апр в 07:30
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилиана8 октября 2024Очень хорошая организация. В сравнении с экскурсией 2 дня назад с другой компанией, хорошо организована безопасность на яхте. Рыбка вкусная.
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «На острова»
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Сколько стоит экскурсия по Кемеру в апреле 2025
Сейчас в Кемере в категории "На острова" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 50. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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