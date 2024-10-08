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Досада. Сам остров, закат, купание в ночи, заезжание в пещеры,- просто волшебно. Потом нас встретил водитель и проводил до автобуса. Не поняла только, почему путь не освещен. Кстати, кондиционер работал хорошо. Опять же, по сравнению с предыдущей поездкой, которую покупали а улице. Отдельное спасибо вотсапп поддержке. Всегда отвечали сразу и понятно. Желаю удачи компании.