Экскурсия Демре Мира Кекова из Кемера

5
1 отзыв
Экскурсия Демре Мира Кекова из Кемера
Экскурсия Демре Мира Кекова из Кемера
Экскурсия Демре Мира Кекова из Кемера
Экскурсия Демре Мира Кекова из Кемера
Экскурсия Демре Мира Кекова из Кемера
Экскурсия Демре Мира Кекова из Кемера
Экскурсия Демре Мира Кекова из Кемера
Экскурсия Демре Мира Кекова из Кемера

Что вы увидите 🤩

  • Церковь Святого Николая
  • Древний ликийский город Мира
  • Древний амфитеатр в Демре
  • Затонувший город Кекова

Экскурсия Демре Мира Кекова из Кемера

Экскурсия Демре Мира Кекова из Кемера – является одним из лучших исторических и культурных туров для духовного развития.
С программой Экскурсии Демре Мира Кекова из Кемера мы отправимся в древние места, известные во всем мире. Кроме того, по пути мы будем наслаждаться уникальными видами! Если вы уже заинтересованы, будьте готовы узнать о замечательных местах, которые мы посетим.

Расстояние между Кемер и Демре

Расстояние между Кемер и Демре примерно 100 км, и 1,5 часа езды на комфортабельном транспорте.
Кроме того, во время нашей поездки Экскурсии Демре Мира Кекова из Кемера вы увидите важные регионы, такие как Кумлуджа, известный своим фестивалем помидоров, и Финике, который известен производством апельсинов и их распространением по всему миру.

Что посмотреть в Мира из Кемера

Мира является незаменимым местом для любителей истории и культуры. Вас особенно удивит то, что вы узнаете о Святом Николае и Церкви.
Сейчас мы расскажем о местах, которые мы посетим.

Церковь Святого Николая

Этот священный и уникальный архитектурный памятник был возведен в 4 веке и посвящен Святому Николаю, которого миллионы называют «Санта-Клаусом»!
В этой церкви вы увидите привлекательные картины, изображающие жизнь Санта-Клауса на стенах, вы узнаете много нового и насладитесь исторической атмосферой.

Древний ликийский город Мира

Недалеко от церкви Святого Николая находится древний город Мира, а это историческое место было названо ликийцами и означает «Страна Солнца».
В Стране Солнца, Мира, вы можете увидеть древние ликийские гробницы, которые являются некрополем, и насладиться древней атмосферой. Потому что эти гробницы датируются 4 веком до нашей эры.

Древний амфитеатр в Демре

Сегодня в нашей стране ровно 206 античных театров (известных), построенных во времена Римской империи. Здесь Амфитеатр Демре считается четвертым по величине из всех этих театров. Он был построен во 2 веке и вмещал ровно 10000 человек!

Затонувший город Кекова

Согласно исследованиям, остров Кекова в древности был частью материка и являлся крупным городом. Однако со временем из-за сильных землетрясений большая часть этого города обрушилась, а вторая часть города превратилась в остров.
Сегодня это древнее место, изолированное от цивилизации и не открытое для заселения из-за своего исторического значения. А этот остров, «Атлантида Турции», гордо носящий название нашей страны, стал одной из самых красивых и известных достопримечательностей. Район, который называют Затонувшим городом, был затоплен сильным землетрясением. Вы сможете увидеть это место, путешествуя на яхте, наблюдая наблюдать за подводным миром, проплывая над затонувшим городом из застекленных секций яхты. Когда вы будете смотреть вокруг, вы будете очарованы повествованием нашего гида.

Замок Симена (Калекёй)

Замок Калекёй расположен напротив острова Кекова. Он был построен в 13 веке и с тех пор довольно хорошо сохранился.
Этот исторический памятник популярен не только своими архитектурными сооружениями, но и уникальным римским театром в замке.
Программа Экскурсии Демре Мира Кекова из Кемера, которую мы организуем, считается одним из лучших туров из Кемера благодаря предлагаемой информации и приятными видами.
Вы можете забронировать место в Экскурсии Демре Мира Кекова из Кемера онлайн, либо связаться с нами для получения дополнительной информации перед бронированием!
Подготовьтесь заранее

Место и время встречи

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи – McDonalds рядом с древними воротами Адриана.
Важная информация
В зависимости от погодных условий программу можно менять!
Планы могут быть немного изменены руководством по сезонным или другим причинам. Некоторые музеи могут быть недоступны для посещения из-за ремонтных работ!
Возьмите с собой солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, шляпу и купальники.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый (12+)
$30
Детский (8-12)
$30
Детский (5-7)
$15
Детский (0- 5)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в отеле в Кемере
  • Обед (напитки за дополнительную плату)
  • Перевозка в полностью кондиционированном автобусе
  • Входной билет Миры
Что не входит
  • Напитки
  • Посещение Церкви Святого Николая
Место начала и завершения
Кемер
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Halil K.
Halil K.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

👥Групповые🚌На автобусеВодные🍀Природа🔭Обзорные📜История и культура

Еще несколько похожих предложений в Кемере

Демре - Мира - Кекова из Кемера
5
11
11ч
$45
за 1 чел.
Демре - Мира - Кекова из Кемера
Приглашаем вас на экскурсию, которая познакомит вас с погибшей древней цивилизацией
с 07.30 до 19.00 – Каждый день
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Кемера
10ч
$25
за 1 чел.
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Кемера
06:00 – 06:30 трансфер в регионе
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Индивидуальная экскурсия
5
4
10ч
276
235
за 1-4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Погулять по амфитеатру, увидеть ликийские наскальные гробницы и расшифровать древние фрески
Памуккале на рассвете + воздушные шары - экскурсия из Кемера
4.3
3
18ч
$120
за 1 чел.
Памуккале на рассвете + воздушные шары - экскурсия из Кемера
На этой экскурсии у вас будет возможность встретить рассвет в небе и полетать на воздушном шаре над...
Понедельник, четверг, Суббота
Экскурсия на Остров Сулуада из Кемера
4.9
51
$25
за 1 чел.
Экскурсия на Остров Сулуада из Кемера
Остров Сулуада называют «Турецкими Мальдивами» и не зря, ведь вода здесь настолько прозрачная, что в...
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
4.9
15
$20
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия в каньон Гёйнюк из Кемера
Каньон Гёйнюк - одно из живописнейшей мест на побережье Средиземного моря
Каждый день 08:00 до 13.00
Дайвинг в Кемере
4.8
19
$25
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Дайвинг в Кемере
Если вы устали от ленивого пляжного отдыха - присоединяйтесь к нашей экскурсии
Ежедневно. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
В Анталию из Кемера: обзорная экскурсия
10ч
$35
за 1 чел.
В Анталию из Кемера: обзорная экскурсия
С нами вы отправитесь в один из крупных турецких курортов - в Анталию
с 08.00 до 18.00, ежедневно
Динопарк в Кемере
$50
за 1 чел.
Динопарк в Кемере
Мы предлагаем туристам отправиться в увлекательнейшее приключение «Динопарк в Кемере» -...
Каждый день с 9:00 до 15:00
Аквариум в Анталье + трансфер из Кемера
$70
за 1 чел.
Аквариум в Анталье + трансфер из Кемера
Океанариум Антальи один из самых больших в мире
Вторник, суббота, четверг, 09:00 — 13:00
Дельфинарий в Кемере
4.7
7
$55
за 1 чел.
Дельфинарий в Кемере
Поездка в дельфинарий в Кемере - это знакомство с удивительными существами, отличающимися умом,...
Каждый день, сеанс уточните!
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
4.5
4
13ч
50
за 1 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе

Halil K. проводит ещё 11 экскурсий

Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
4.8
18
$30
за 1 чел.
Сафари на квадроциклах (страховка включена в стоимость)
Устойчивый квадроцикл несравним со своим двухколесным собратом
Ежедневно в 09:15, 16:15
Экскурсия в Памуккале из Кемера
4.3
4
12ч
$38
за 1 чел.
Экскурсия в Памуккале из Кемера
Ни один отдых на побережье Турции не обходиться без этого места
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
4.8
5
10ч
$40
за 1 чел.
Рафтинг и багги-сафари из Кемера
Если вы устали от скучного пляжного отдыха, то присоединяйтесь к самой активной экскурсии
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Прогулка на Яхте в Кемере
4.5
2
$18
за 1 чел.
Прогулка на Яхте в Кемере
Хотите почувствовать себя настоящим пиратом
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Демре Мира Кекова из Кемера
5
1
11ч
$35
за 1 чел.
Демре Мира Кекова из Кемера
Наша экскурсия в Демре Мира Кекова является одним из лучших исторических и культурных туров
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Снорклинг и дайвинг из Кемера
4.7
11
$35
за 1 чел.
Снорклинг и дайвинг из Кемера
Снорклинг - прекрасная альтернатива пляжному отдыху для тех, кто желает провести время увлекательно...
Ежедневно в 10:15 – 16:30
Аквапарк в Кемере
$40
за 1 чел.
Аквапарк в Кемере
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Рафтинг из Кемера
5
7
10ч
$18
за 1 чел.
Рафтинг из Кемера
Брызги на речных порогах, ощущение драйва и всплеск адреналина - таким будет ваш день вместе с нами!...
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Джип Сафари в Кемере
4.9
8
$30
за 1 чел.
Джип Сафари в Кемере
Джип сафари - приключение по настоящей Турции
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия Джип Сафари Олимпос и Огни Химера
4.8
9
$30
за 1 чел.
Экскурсия Джип Сафари Олимпос и Огни Химера
Этим вечером вы отправитесь в путешествие по местам, о которых в древности слагали легенды
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Прогулка на яхте по уединённым бухтам Анталии
Индивидуальная экскурсия
$600
за 1-8 чел.
Прогулка на яхте по уединённым бухтам Анталии
Анталия - это не только шикарные отели, бирюзовое море и жаркое солнце
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кемере
🇹🇷