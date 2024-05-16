Обзорные и познавательные экскурсии Кемера

Найдено 4 экскурсии в категории «Обзорные» в Кемере, цены от $35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Стамбул из Кемера
Групповая
9 часов
17 отзывов
Увлекательная экскурсия в Стамбул из Кемера с посещением исторических мест
Путешествие в Стамбул из Кемера - это уникальная возможность увидеть знаменитые достопримечательности и насладиться атмосферой города за короткое время
Начало: Ваш отель
«После ознакомительного этапа вы сядете в самолет и приземлитесь в Стамбуле после часового полета»
Расписание: Вторник, Средa, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье
12 июня в 03:00
15 июня в 03:00
от $260 за человека
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней цивилизацией
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
43 отзыва
Демре, Мира, Кекова: в глубину веков из Кемера
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по древним городам Турции, где история оживает
Начало: Ваш отель
«Со мной вы отправитесь в путешествие по трем древним городам и познакомитесь с античной историей Турции»
Расписание: с 07.30 до 19.00 – Каждый день
Завтра в 07:00
10 июня в 08:00
от $40 за человека
Ваш идеальный день в Анталье
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до водопада Дюден
Ваш идеальный день в Анталье: узнайте историю Калеичи и восхититесь водопадом Дюден с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
325 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Анталии
Групповая
9 часов
Обзорная экскурсия по Анталии
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней цивилизацией
    Отличная экскурсия! Организация на высшем уровне, динамично, содержательно и увлекательно! Из Кемера дорога не долгая, не утомительно. Вполне можно ехать
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    с детьми (не младенцами, конечно). Живописные виды гор и синева моря, завораживающие руины древних поселений и талантливые гиды. Мы с дочкой в полном восторге! Отдельное спасибо и респект Оксане, замечательный человек и профессионал! Талантливая, находчивая и интересная, кроме того шикарная и коммуникабельная! Очень рекомендую эту экскурсию! По цене: не ищите дешевле - не найдете, а если кто-то предложит меньше цену, значит будет подвох: или увезут не туда или расскажут не о том. Много лет назад была на этой экскурсии с другим организатором, заплатила бешенные деньги, а получила меньшее удовольствие от поездки!

  • Э
    Эльмира
    6 октября 2023
    Экскурсия в Стамбул из Кемера
    Экскурсия понравилась. Гид в Стамбуле Сона влюблена в свое дело и очень доброжелательная. В тур входило посещение голубой мечети, мечети
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    Ая Софие(это просто взрыв эмоций🔥), дворец султана Топкапы с коллекцией драгоценностей оружия и одежды. Впечатлений получили массу🔥🔥🔥! За дополнительную плату взяли морскую прогулку по Босфору, это было замечательное зрелище! Сама организация экскурсии также понравилась, забрали и привезли в отель, обед и ужин включен. Рекомендую💯 👍

  • А
    Анна
    5 февраля 2023
    Экскурсия в Стамбул из Кемера
    Экскурсия замечательная. Гид Нури обладает огромным количеством информации, было интересно погрузиться в историю города Истанбул и Турции в целом. Водная
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    прогулка по Босфорскому проливу оплачивается отдельно, но я рекомендую съездить, открываются красивые виды на город💔 Кормили вкусно! Истанбул понравился, очень колоритный город, приеду снова обязательно. Организация тура отличная. Спасибо! 🇹🇷

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия в Стамбул из Кемера
  2. Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней цивилизацией
  3. Ваш идеальный день в Анталье
  4. Обзорная экскурсия по Анталии
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 325. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Изучение достопримечательностей города Кемера нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Кемере много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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