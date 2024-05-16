1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Увлекательная экскурсия в Стамбул из Кемера с посещением исторических мест
Путешествие в Стамбул из Кемера - это уникальная возможность увидеть знаменитые достопримечательности и насладиться атмосферой города за короткое время
Начало: Ваш отель
«После ознакомительного этапа вы сядете в самолет и приземлитесь в Стамбуле после часового полета»
Расписание: Вторник, Средa, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье
12 июня в 03:00
15 июня в 03:00
от $260 за человека
Групповая
11 часов
Демре, Мира, Кекова: в глубину веков из Кемера
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по древним городам Турции, где история оживает
Начало: Ваш отель
«Со мной вы отправитесь в путешествие по трем древним городам и познакомитесь с античной историей Турции»
Расписание: с 07.30 до 19.00 – Каждый день
Завтра в 07:00
10 июня в 08:00
от $40 за человека
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до водопада Дюден
Ваш идеальный день в Анталье: узнайте историю Калеичи и восхититесь водопадом Дюден с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€325 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья16 мая 2024Отличная экскурсия! Организация на высшем уровне, динамично, содержательно и увлекательно! Из Кемера дорога не долгая, не утомительно. Вполне можно ехать
- ЭЭльмира6 октября 2023Экскурсия понравилась. Гид в Стамбуле Сона влюблена в свое дело и очень доброжелательная. В тур входило посещение голубой мечети, мечети
- ААнна5 февраля 2023Экскурсия замечательная. Гид Нури обладает огромным количеством информации, было интересно погрузиться в историю города Истанбул и Турции в целом. Водная
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Обзорные»
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Сейчас в Кемере в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 325. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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