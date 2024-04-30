Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада

Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Гуляя по кварталам в самом сердце Антальи, можно проследить путь города от эпохи Древнего мира до Османской империи.

Увидите античные ворота, крепостные стены и башни, школу дервишей, древнюю мечеть и порт,
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а также побываете в этнографическом музее. Осматривая памятники, познакомитесь с наследием разных цивилизаций. А после отправитесь к двум живописным водопадам.

На территории национального парка посетите водопад Куршунлу, где часто проходят съёмки турецких сериалов.

В элитном районе Лара полюбуйтесь эффектным Нижним Дюденом - одним из крупнейших в мире водопадов, падающих в море. В стоимость включён трансфер из Кемера и обратно. Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Passat (или другом легковом). Дополнительные расходы: еда и напитки (по желанию). Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок, а также возьмите головные уборы и воду. Экскурсию проведёт гид из нашей команды

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальный маршрут по историческим местам
  2. 🌊 Посещение двух живописных водопадов
  3. 🏛 Погружение в древнюю и османскую историю
  4. 🚗 Комфортный трансфер на автомобиле
  5. 👟 Возможность прогуляться по старинным улочкам

Что можно увидеть

  • Ворота императора Адриана
  • Площадь Республики
  • Музей Мевлевихане
  • Минарет Йивли
  • Этнографический музей
  • Римские крепостные стены
  • Оборонительная башня Хыдырлык
  • Анталийский морской порт
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Калеичи: древнейший район Антальи

На атмосферных улочках исторического центра вы перенесётесь в далёкое прошлое и представите, как жил и развивался город, основанный ещё во 2 веке до н. э. пергамским царём Атталом. В нашей программе:

  • Ворота императора Адриана. Рассмотрим триумфальную арку, ставшую символом Старого города. Это единственные сохранившиеся ворота древних стен.
  • Площадь Республики. На центральной площади Антальи вы увидите памятник основателю Турецкой республики Мустафе Кемалю Ататюрку.
  • Музей Мевлевихане. Посетим комплекс, где находилась школа дервишей. Вы познакомитесь с историей суфийского центра, построенного в 13 веке.
  • Минарет Йивли и древняя мечеть. Осмотрим символ всей Антальи — средневековый религиозный памятник, интересный своей архитектурой.
  • Этнографический музей. Также вы изучите коллекцию экспонатов, посвящённую эпохе Османской империи.
  • Античные фортификации. Я расскажу о римских крепостных стенах и оборонительной башне Хыдырлык.
  • Древний порт. Кроме того, вы увидите анталийский морской порт, где стоят корабли, декорированные в стиле античной мифологии.

Водопады

На территории национального парка вы посетите живописный водопад Куршунлу. Здесь часто проходят съёмки турецких сериалов. А в элитном районе Лара полюбуемся эффектным Нижним Дюденом — это один из крупнейших в мире водопадов, падающих в море.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из Кемера и обратно
  • Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Passat (или другом легковом)
  • Дополнительные расходы: еда и напитки (по желанию)
  • Позаботьтесь об удобной обуви для прогулок, а также возьмите головные уборы и воду
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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E
30 апр 2024
Гид Ислам - очень тактичный, вежливый, приятный в общении. Свободно владеет русским языком. Родился, вырос и живёт в Турции, и знает об этой стране всё. Подробно обо всём рассказывал на
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протяжении всего дня.
Мы были с двумя детьми, а с ними бывает, что случаются форс-мажоры, Ислам во всём нам помогал и очень спокойно реагировал на капризы и различные ситуации с детьми. За что ему огромное СПАСИБО! 🙏
Экскурсия была насыщенная и прошла комфортно для нас с детьми. Мы увидели много красивых мест.
От экскурсии и гида у нас остались только положительные эмоции и впечатления. Рекомендуем 👍

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