1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Церковь Святого Николая и древний город Мира
Путешествие в Демре: храм Святого Николая и руины города Мира. Узнайте историю святого и древнего города с профессиональным гидом
Завтра в 08:30
24 июня в 08:30
€300 за всё до 4 чел.
скидка
35%
Индивидуальная
4 часа
Из Кемера - в древний Фазелис
Посетить археологический комплекс и прикоснуться к истории античного города
Начало: У вашего отеля
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
315€205 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентин6 июня 2024Автор знает свой вопрос, связывает историю с современностью. Понравилось то, что нам рассказали об изменениях в понимании функционирования храма, где служил Николай Чудотворец. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «История и архитектура»
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