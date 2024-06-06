Экскурсии Кемера об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Кемере, цены от €35, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Церковь Святого Николая и древний город Мира
Путешествие в Демре: храм Святого Николая и руины города Мира. Узнайте историю святого и древнего города с профессиональным гидом
Завтра в 08:30
24 июня в 08:30
300 за всё до 4 чел.
Из Кемера - в древний Фазелис
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
4 часа
Из Кемера - в древний Фазелис
Посетить археологический комплекс и прикоснуться к истории античного города
Начало: У вашего отеля
24 июня в 08:30
25 июня в 08:30
315205 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Анталии
Групповая
9 часов
Обзорная экскурсия по Анталии
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом
  2. Из Кемера - в древний Фазелис
  3. Обзорная экскурсия по Анталии
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Фазелис
  10. Калеичи
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 300 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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