Экскурсия в Анталию из Кемера

Экскурсия в Анталию из Кемера очень популярна среди гостей, которые приезжают в Анталию впервые. Анталия привлекает внимание своими пляжами, бирюзовым морем, красивыми курортами и историей, уходящей корнями в древние времена.

Присоединившись к экскурсии в Анталию из Кемера, вы получите возможность познакомиться с жемчужиной Средиземноморья и туристической столицей Турции Анталией.

Далее мы распишем подробную информацию об экскурсии по Анталии.

Обзорная Экскурсия в Анталию из Кемера, Полна Сюрпризов

Первым делом мы забираем вас из вашего отеля на нашем полностью оборудованном туристическом автобусе, который обеспечит вам необходимый комфорт.

Канатная Дорога

Экскурсия в Анталию из Кемера начинается с поездки по канатной дорогe. По нашему мнению вы не должны пропустить это изысканное событие с неповторимой красотой Анталии. Вы получите удовольствие от поездки по канатной дорогe, наблюдая за жизнью местных жителей.

Под вашими ногами растилается побережье Средиземного моря, и вблизи к вам возвышаются горы Торос.

Калеичи (Старый город)

После прогулки по канатной дороге мы попадаем в центр города. Мы паркуем здесь наш автобус. И наш незабываемый исторический тур по Калеичи (Старому городу) начинается с нашим гидом.

Наша поездка займет около 1 часа. Вы сможете увидеть Рифленый минарет, Часовую башню и ворота Адриана, которые являются одними из символов Анталии. С одной стороны, вы полюбуетесь историческими домами Калеичи, построенными в османской архитектуре, с другой стороны, вы совершите путешествие в историю с повествованием нашего гида.

Самая незабываемая часть нашей экскурсии в Анталию из Кемера – это Калеичи. Поэтому советуем, брать с собой фотоаппарат.

Спустимся в гавань, посетив Старый город. Это историческая гавань Анталии. Он использовался со времен первого поселения Анталии. Здесь мы отправимся в 45-минутный тур на яхте.

Прогулка на Яхте

Мы будем наслаждаться красотой города Анталии, который сочетает в себе самые красивые синие тона моря с его берегами, наблюдая за ним с моря. Плата за тур на яхте не включена в стоимость тура. При желании вы можете сделать заказ у своего гида.

На наш взгляд, чтобы не пропустить ни секунды этих сцен, как можно больше открывайте глаза и не забывайте делать больше фотографий!

Водопад Дюден

После спокойного путешествия на яхте по темно-синим водам Средиземного моря мы посетим одно из природных чудес Анталии- водопад Дюден.

Наш гид проведет вас к краю обрыва, на котором виден водопад с разных сторон, чтобы вы могли рассмотреть это великолепное образование с панорамным видом; конечно, не ставя под угрозу вашу безопасность.

Тут же вы увидите водопад, льющийся с высоты 40 метров. Глядя на этот пейзаж, вы наполните свою душу покоем.

Прощание с экскурсией в Анталию из Кемера

После увлекательной части нашей программы мы сядем в автобус и попрощаемся с Анталией. Вы прибудете в свой отель около 17-18: 00.

Конечно, это прощание не означает конец: вы можете заказать другие туры и мероприятия из Кемера, которые мы организуем.

Подготовьтесь заранее

Время и место встречи

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи – McDonalds рядом с древними воротами Адриана.

Важная информация

Если канатная дорога закрыта из-за погодных условий, мы возвращаем стоимость канатной дороги. При необходимости гид может изменить программу.

Очень важно соблюдать время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать гостей не более 5 минут.

Детям от 0 до 4 лет бесплатно, обед не включен. Дополнительное место для ребенка в автобусе стоит 5 эвро.