Экскурсия в Анталию из Кемера
Экскурсия в Анталию из Кемера очень популярна среди гостей, которые приезжают в Анталию впервые. Анталия привлекает внимание своими пляжами, бирюзовым морем, красивыми курортами и историей, уходящей корнями в древние времена.
Присоединившись к экскурсии в Анталию из Кемера, вы получите возможность познакомиться с жемчужиной Средиземноморья и туристической столицей Турции Анталией.
Далее мы распишем подробную информацию об экскурсии по Анталии.
Обзорная Экскурсия в Анталию из Кемера, Полна Сюрпризов
Первым делом мы забираем вас из вашего отеля на нашем полностью оборудованном туристическом автобусе, который обеспечит вам необходимый комфорт.
Канатная Дорога
Экскурсия в Анталию из Кемера начинается с поездки по канатной дорогe. По нашему мнению вы не должны пропустить это изысканное событие с неповторимой красотой Анталии. Вы получите удовольствие от поездки по канатной дорогe, наблюдая за жизнью местных жителей.
Под вашими ногами растилается побережье Средиземного моря, и вблизи к вам возвышаются горы Торос.
Калеичи (Старый город)
После прогулки по канатной дороге мы попадаем в центр города. Мы паркуем здесь наш автобус. И наш незабываемый исторический тур по Калеичи (Старому городу) начинается с нашим гидом.
Наша поездка займет около 1 часа. Вы сможете увидеть Рифленый минарет, Часовую башню и ворота Адриана, которые являются одними из символов Анталии. С одной стороны, вы полюбуетесь историческими домами Калеичи, построенными в османской архитектуре, с другой стороны, вы совершите путешествие в историю с повествованием нашего гида.
Самая незабываемая часть нашей экскурсии в Анталию из Кемера – это Калеичи. Поэтому советуем, брать с собой фотоаппарат.
Спустимся в гавань, посетив Старый город. Это историческая гавань Анталии. Он использовался со времен первого поселения Анталии. Здесь мы отправимся в 45-минутный тур на яхте.
Прогулка на Яхте
Мы будем наслаждаться красотой города Анталии, который сочетает в себе самые красивые синие тона моря с его берегами, наблюдая за ним с моря. Плата за тур на яхте не включена в стоимость тура. При желании вы можете сделать заказ у своего гида.
На наш взгляд, чтобы не пропустить ни секунды этих сцен, как можно больше открывайте глаза и не забывайте делать больше фотографий!
Водопад Дюден
После спокойного путешествия на яхте по темно-синим водам Средиземного моря мы посетим одно из природных чудес Анталии- водопад Дюден.
Наш гид проведет вас к краю обрыва, на котором виден водопад с разных сторон, чтобы вы могли рассмотреть это великолепное образование с панорамным видом; конечно, не ставя под угрозу вашу безопасность.
Тут же вы увидите водопад, льющийся с высоты 40 метров. Глядя на этот пейзаж, вы наполните свою душу покоем.
Прощание с экскурсией в Анталию из Кемера
После увлекательной части нашей программы мы сядем в автобус и попрощаемся с Анталией. Вы прибудете в свой отель около 17-18: 00.
Конечно, это прощание не означает конец: вы можете заказать другие туры и мероприятия из Кемера, которые мы организуем.
Подготовьтесь заранее
Время и место встречи
Время встречи гостей из отелей может отличаться. Вам следует подождать перед главным входом в отель (рядом с охраной перед турникетами). Свяжитесь с нами для уточнения времени. Старый город Анталии (отели Калеичи): место встречи – McDonalds рядом с древними воротами Адриана.
Важная информация
Если канатная дорога закрыта из-за погодных условий, мы возвращаем стоимость канатной дороги. При необходимости гид может изменить программу.
Очень важно соблюдать время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать гостей не более 5 минут.
Детям от 0 до 4 лет бесплатно, обед не включен. Дополнительное место для ребенка в автобусе стоит 5 эвро.