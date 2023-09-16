Групповая экскурсия из Кемера: Исследование Памуккале и лавандовых полей
Если вы давно мечтали побывать на лавандовых полях и вдохнуть этот восхитительный аромат, необязательно ехать во Францию — исполнить свою мечту можно и в Турции.
Предлагаем отправиться в увлекательное путешествие, которое приведет вас не только в «Восточный Прованс», но и к белоснежным травертинам Памуккале и руинам древнего города Иераполиса.
Предлагаем отправиться в увлекательное путешествие, которое приведет вас не только в «Восточный Прованс», но и к белоснежным травертинам Памуккале и руинам древнего города Иераполиса.
Что вас ожидает:
- Памуккале
- Бассейн Клеопатры
- Античные город Иераполис
- Лавандовые поля
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет. Лавандовые поля возле Бурдура и Ыспарты просто поразительны. Между озером Бурдур и горами Таурус чудесные пурпурные долины создают настоящую усладу для глаз. Говорят, что лаванда действует успокаивающе, умиротворяет. Именно это свойство цветка считается одним из ключевых его преимуществ. Когда едешь к лавандовым полям Турции, чувствуешь, что начинаешь расслабляться еще до того, как выходишь из машины. На улице аромат просто захватывает. И чем больше плантация, тем интенсивнее ощущается благоухание.
Отдых в самом Памуккале позволит вам получить истинное удовольствие от хождения босиком по белоснежным травертинам, купания в термальных водах и исследования древних руин Иераполиса. Не упустите исключительную возможность окунуться в райскую атмосферу «Восточного Прованса» и устроить незабываемую фотосессию, где бескрайним сиреневым полям не видно конца.
Важно знатьДетям до 5 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страхова
- Трансфер от/до отеля
- Русскоговорящий гид-историк
- Обед
- Входные билеты
- Что не входит
- Завтрак в ресторане и любые напитки
- Бассейн Клеопатры — за дополнительную плату 13$ (по желанию)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: На ресепшн вашего отеляЗавершение: В вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Спасибо за бронирование!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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