Памуккале и Лавандовые поля

Групповая экскурсия из Кемера: Исследование Памуккале и лавандовых полей

Описание
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Ответы на вопросы
Если вы давно мечтали побывать на лавандовых полях и вдохнуть этот восхитительный аромат, необязательно ехать во Францию — исполнить свою мечту можно и в Турции.

Предлагаем отправиться в увлекательное путешествие, которое приведет вас не только в «Восточный Прованс», но и к белоснежным травертинам Памуккале и руинам древнего города Иераполиса.
Памуккале и Лавандовые поля
Памуккале и Лавандовые поля
Памуккале и Лавандовые поля
Памуккале и Лавандовые поля
Памуккале и Лавандовые поля
Памуккале и Лавандовые поля

Что вас ожидает:

  • Памуккале
  • Бассейн Клеопатры
  • Античные город Иераполис
  • Лавандовые поля
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет. Лавандовые поля возле Бурдура и Ыспарты просто поразительны. Между озером Бурдур и горами Таурус чудесные пурпурные долины создают настоящую усладу для глаз. Говорят, что лаванда действует успокаивающе, умиротворяет. Именно это свойство цветка считается одним из ключевых его преимуществ. Когда едешь к лавандовым полям Турции, чувствуешь, что начинаешь расслабляться еще до того, как выходишь из машины. На улице аромат просто захватывает. И чем больше плантация, тем интенсивнее ощущается благоухание.
Отдых в самом Памуккале позволит вам получить истинное удовольствие от хождения босиком по белоснежным травертинам, купания в термальных водах и исследования древних руин Иераполиса. Не упустите исключительную возможность окунуться в райскую атмосферу «Восточного Прованса» и устроить незабываемую фотосессию, где бескрайним сиреневым полям не видно конца.
Важно знатьДетям до 5 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страхова
  • Трансфер от/до отеля
  • Русскоговорящий гид-историк
  • Обед
  • Входные билеты
Что не входит
  • Завтрак в ресторане и любые напитки
  • Бассейн Клеопатры — за дополнительную плату 13$ (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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