Что вас ждет. Лавандовые поля возле Бурдура и Ыспарты просто поразительны. Между озером Бурдур и горами Таурус чудесные пурпурные долины создают настоящую усладу для глаз. Говорят, что лаванда действует успокаивающе, умиротворяет. Именно это свойство цветка считается одним из ключевых его преимуществ. Когда едешь к лавандовым полям Турции, чувствуешь, что начинаешь расслабляться еще до того, как выходишь из машины. На улице аромат просто захватывает. И чем больше плантация, тем интенсивнее ощущается благоухание.

Отдых в самом Памуккале позволит вам получить истинное удовольствие от хождения босиком по белоснежным травертинам, купания в термальных водах и исследования древних руин Иераполиса. Не упустите исключительную возможность окунуться в райскую атмосферу «Восточного Прованса» и устроить незабываемую фотосессию, где бескрайним сиреневым полям не видно конца.

Важно знатьДетям до 5 лет отдельное кресло в автобусе не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места.