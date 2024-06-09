Во время приятного и полезного свободного времени вы сможете купить сувениры, попробовать натуральные фруктовые вина, продегустировать вино и оливковое масло.

Среди сувениров обратите внимание на камни ониксы и драгоценные камни султаниты.

Экскурсия проводится из региона Кемер.

На экскурсии вам будет удобно в удобной одежде и обуви. Желательно проверить прогноз погоды в городе региона перед началом тура.

Возьмите с собой деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки.

Место встречи — ваш отель.

Все транспортные средства имеют лицензию и сертификат Д-2, а также страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии.

Что вас ожидает: Античный театр «Арена» служил местом проведения гладиаторских боёв во времена Римской империи. В бассейне Клеопатры вы сможете искупаться и поплавать в термальной воде, как это делали в древности для лечения и профилактики болезней. Античный город Иераполис, относящийся к Римскому периоду, известен своей архитектурой, историей, некрополем и археологическим музеем. У вас будет свободное время для изучения этих достопримечательностей. Исторические памятники и архитектура Памуккале порадуют вас своим разнообразием. В течение дня у вас будет возможность сделать фотографии в красивых архитектурных памятниках и парках, которые мы посетим. Ваши воспоминания об этом месте останутся с вами на всю жизнь. Важная информация: