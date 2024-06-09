Памуккале — это чудо природы, или, как его ещё называют, восьмое чудо света.
Оно образовалось за тысячелетия из-за минеральной воды с кальцием, которая, стекая по холмам, создала белоснежные травертины. Здесь у вас будет возможность фотографироваться.
Оно образовалось за тысячелетия из-за минеральной воды с кальцием, которая, стекая по холмам, создала белоснежные травертины. Здесь у вас будет возможность фотографироваться.
Ближайшие даты:
Время начала: 05:00, 06:00
Что вас ожидает:
- Памуккале
- Античный Театр
- Хиераполис Античный город
- Бассейн Клеопатрой с термальной водой
- Белоснежные белье травертины
- Археологический музей в Памуккале
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Античный театр «Арена» служил местом проведения гладиаторских боёв во времена Римской империи. В бассейне Клеопатры вы сможете искупаться и поплавать в термальной воде, как это делали в древности для лечения и профилактики болезней. Античный город Иераполис, относящийся к Римскому периоду, известен своей архитектурой, историей, некрополем и археологическим музеем. У вас будет свободное время для изучения этих достопримечательностей. Исторические памятники и архитектура Памуккале порадуют вас своим разнообразием. В течение дня у вас будет возможность сделать фотографии в красивых архитектурных памятниках и парках, которые мы посетим. Ваши воспоминания об этом месте останутся с вами на всю жизнь. Важная информация:
- Во время приятного и полезного свободного времени вы сможете купить сувениры, попробовать натуральные фруктовые вина, продегустировать вино и оливковое масло.
- Среди сувениров обратите внимание на камни ониксы и драгоценные камни султаниты.
- Экскурсия проводится из региона Кемер.
- На экскурсии вам будет удобно в удобной одежде и обуви. Желательно проверить прогноз погоды в городе региона перед началом тура.
- Возьмите с собой деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки.
- Место встречи — ваш отель.
- Все транспортные средства имеют лицензию и сертификат Д-2, а также страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии.
Ежедневно в 05:00, 06:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале
- Античный Театр
- Хиераполис Античный город
- Бассейн Клеопатрой с термальной водой
- Белоснежные белье травертины
- Археологический музей в Памуккале
Что включено
- Услуги гида
- Wi-Fi
- Три бутылки воды
- Транспорт: минивен на 10 человек
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду, обед и сувениры
- Входной билет в Памуккале - 30 Евро с человека, дети до 8 лет - вход бесплатно
- Входной билет в Бассейн Клеопатры с термальной водой - 250 лир с человека, дети до 8 лет - вход бесплатно
- Обед - 250 лир с человека, дети с 0 до 6 лет - бесплатно, дети с 6 до 12 лет - 50 % скидка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 05:00, 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- На экскурсии вам будет удобно в удобной одежде и обуви. Желательно проверить прогноз погоды в городе региона перед началом тура. Возьмите с собой деньги на личные расходы, еду, обед, сувениры и подарки. Место встречи - ваш отель. Экскурсии проводятся из региона Кемер. Все транспортные средства имеют лицензию и сертификат Д-2, а также страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии
- Данные экскурсии организуются от Тур фирма с лицензии Но 15879 Mинистерства - Tуризма Республики Турции
- TURSAB BELGE NO 15879 T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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