Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Если вы мечтаете о прекрасном отдыхе, где можно насладиться красотой природы, посетить и увидеть древние города и исторические здания, а также организовать экономичный отдых, то экскурсия в Памуккале из Кемера соответствует вашим требованиям.

Травертины Памуккале

Первое, что вы должны увидеть в Памуккале, месте встречи природы и истории, – это травертины Памуккале с их естественной красотой и эстетическим внешним видом.

Травертины, которые вызывают восхищение своим белым видом, сначала превращаются в гель, когда целебные воды выходят на поверхность и содержащийся в них карбонат кальция выпадает в осадок, а затем он затвердевает, образуя белые травертины.

Травертины Памуккале, образовавшиеся в результате землетрясений 400 тысяч лет назад, привлекают внимание своими термальными источниками, которые использовались в качестве термальных источников более 1000 лет и служат таким же образом сегодня.

Памуккале, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, также представляют собой важный природный ресурс с точки зрения железа, натрия, калия и магния.

Программа экскурсии

Наш трансферный автомобиль забирает вас из отеля рано утром. Поскольку время встречи в каждом отеле разное, наш продавец туров сообщит вам точное время трансфера во время бронирования.

Памуккале находится на расстоянии 240 км от Кемера. У нас короткий перерыв на завтрак на полпути. Примерно через 4 часа пути мы достигаем Памуккале.

Пaмуккале известен не только своими травертинами и древним городом. Он также известен своим текстилем, вином и камнем оникс. Поэтому в программе есть мастерская текстиля, винный погреб и мастерская по изготовлению ониксового камня.

После обеда мы с гидом посетим древний город Памуккале. Ваш гид расскажет вам историю Памуккале и покажет его самые важные места, такие как римский амфитеатр, травертины, бассейн Клеопатры, музей.

Вы также найдете возможность поплавать в старинном бассейне. После купания в античном бассейне наше время подходит к концу.

Вы приезжаете в гостиницу около 8-10 вечера.

Важная информация