Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Экскурсия в Памуккале из Кемера

Ни один отдых на побережье Турции не обходиться без этого места

3.8
4 отзыва
Ни один отдых на побережье Турции не обходиться без этого места.

Вы, наверное, видели на картинках белоснежные скалы. Это Памуккале.

Со мной вы отправитесь в это удивительное место на один день.

У вас будет время, чтобы искупаться в бассейне Клеопатры и прогуляться по античному городу.

Вы прогуляетесь по улочкам Иераполиса вместе с гидом и узнаете об этом месте немного больше.
Экскурсия в Памуккале из Кемера
Экскурсия в Памуккале из Кемера
Экскурсия в Памуккале из Кемера
Экскурсия в Памуккале из Кемера
Экскурсия в Памуккале из Кемера
Экскурсия в Памуккале из Кемера
Экскурсия в Памуккале из Кемера
Если вы мечтаете о прекрасном отдыхе, где можно насладиться красотой природы, посетить и увидеть древние города и исторические здания, а также организовать экономичный отдых, то экскурсия в Памуккале из Кемера соответствует вашим требованиям.
Травертины Памуккале
Первое, что вы должны увидеть в Памуккале, месте встречи природы и истории, – это травертины Памуккале с их естественной красотой и эстетическим внешним видом.
Травертины, которые вызывают восхищение своим белым видом, сначала превращаются в гель, когда целебные воды выходят на поверхность и содержащийся в них карбонат кальция выпадает в осадок, а затем он затвердевает, образуя белые травертины.
Травертины Памуккале, образовавшиеся в результате землетрясений 400 тысяч лет назад, привлекают внимание своими термальными источниками, которые использовались в качестве термальных источников более 1000 лет и служат таким же образом сегодня.
Памуккале, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, также представляют собой важный природный ресурс с точки зрения железа, натрия, калия и магния.
Программа экскурсии
  • Наш трансферный автомобиль забирает вас из отеля рано утром. Поскольку время встречи в каждом отеле разное, наш продавец туров сообщит вам точное время трансфера во время бронирования.
  • Памуккале находится на расстоянии 240 км от Кемера. У нас короткий перерыв на завтрак на полпути. Примерно через 4 часа пути мы достигаем Памуккале.
  • Пaмуккале известен не только своими травертинами и древним городом. Он также известен своим текстилем, вином и камнем оникс. Поэтому в программе есть мастерская текстиля, винный погреб и мастерская по изготовлению ониксового камня.
  • После обеда мы с гидом посетим древний город Памуккале. Ваш гид расскажет вам историю Памуккале и покажет его самые важные места, такие как римский амфитеатр, травертины, бассейн Клеопатры, музей.
  • Вы также найдете возможность поплавать в старинном бассейне. После купания в античном бассейне наше время подходит к концу.
  • Вы приезжаете в гостиницу около 8-10 вечера.
Важная информация
  • Дети до 5 лет и младше размещаются бесплатно.
  • Дети до 12 лет могут присоединиться к экскурсии вместе со взрослым.
  • Детские кресла предоставляются по запросу, если это было указано во время бронирования.
  • Вы должны носить удобную обувь для ходьбы.
  • Вы должны принести шляпу, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки.
  • Также купальники на случай, если вы купаетесь в античном бассейне.
  • Плата за древний бассейн является дополнительной.
  • Гид имеет право вносить изменения в программу тура при необходимости.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый (12+)
$38
Детский (8-12)
$38
Детский (5-7)
$20

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по Памуккале и Иераполису
  • Входные билеты
  • Обед
  • Транспорт туда и обратно в большинство отелей Кемера
  • Живая экскурсия с комментариями на английском и русском языках
Что не входит
  • Напитки
  • Античный бассейн в Памуккале
Место начала и завершения
Кемер
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Halil K.
Halil K.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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