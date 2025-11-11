Отправьтесь в увлекательное путешествие по древним городам Перге, Аспендос и Сиде! Вас ждут античные руины, амфитеатры, храмы и живописные виды, погружающие в атмосферу прошлого. Уникальное сочетание истории и природы сделает этот день незабываемым. Идеальный выбор для ценителей культуры и ярких впечатлений!
Описание экскурсии
Живописное путешествие Погрузитесь в увлекательное путешествие по древним городам Перге, Аспендос и Сиде, а также насладитесь красотой водопада Куршунлу во время однодневной экскурсии из Антальи. Этот тур предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой историей и культурным наследием региона. Перге Первой остановкой станет древний город Перге — один из главных археологических памятников Турции. Это был крупный центр Памфилии, основанный еще в бронзовом веке. При осмотре вы увидите хорошо сохранившиеся ворота, колоннады, римские бани, стадион и амфитеатр. Перге поражает тем, как гармонично сплелись следы эллинистической и римской архитектуры, и здесь легко представить, как выглядела жизнь тысячелетия назад. Аспендос Следующий пункт — Аспендос, знаменитый своим древнеримским театром, который признан одним из самых хорошо сохранившихся в мире. Театр вмещает до 15 тысяч зрителей и до сих пор используется для фестивалей и концертов. Здание отличается выдающейся акустикой — голос актера, стоящего на сцене, слышен даже на самых верхних рядах. Вы узнаете о роли Аспендоса в истории и о гениальности его архитекторов. Сиде Город-музей под открытым небом — Сиде расположен на берегу моря и славится руинами античного города, среди которых особенно выделяется храм Аполлона на самом берегу. Во времена Римской империи это был важный торговый порт. Прогуливаясь по старым улочкам, вы увидите фрагменты крепостных стен, колонны, агора (рынок), фонтаны и театр. В этом месте прошлое буквально оживает на каждом шагу. Водопад Куршунлу Завершает путешествие природная жемчужина — водопад Куршунлу, спрятанный среди сосновых лесов. Это прекрасное место для отдыха и фото. Водопад окружен живописными тропинками, небольшими мостиками и смотровыми площадками. Здесь вас ждет короткая прогулка по тенистым тропам и возможность освежиться у прохладных струй водопада. Важная информация:
Одевайтесь по погоде и в удобную обувь, возьмите с собой головной убор и воду.
В пятницу в 7:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древний город Перге
- Амфитеатр, колоннады, римские бани, стадион
- Аспендос
- Древнеримский театр
- Сиде
- Храм Аполлона
- Водопад Куршунлу
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Русскоязычный гид
- Обед
- Входные билеты в Перге, Аспендос и Сиде
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В пятницу в 7:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде и в удобную обувь
- Возьмите с собой головной убор и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
