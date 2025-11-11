Живописное путешествие Погрузитесь в увлекательное путешествие по древним городам Перге, Аспендос и Сиде, а также насладитесь красотой водопада Куршунлу во время однодневной экскурсии из Антальи. Этот тур предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой историей и культурным наследием региона. Перге Первой остановкой станет древний город Перге — один из главных археологических памятников Турции. Это был крупный центр Памфилии, основанный еще в бронзовом веке. При осмотре вы увидите хорошо сохранившиеся ворота, колоннады, римские бани, стадион и амфитеатр. Перге поражает тем, как гармонично сплелись следы эллинистической и римской архитектуры, и здесь легко представить, как выглядела жизнь тысячелетия назад. Аспендос Следующий пункт — Аспендос, знаменитый своим древнеримским театром, который признан одним из самых хорошо сохранившихся в мире. Театр вмещает до 15 тысяч зрителей и до сих пор используется для фестивалей и концертов. Здание отличается выдающейся акустикой — голос актера, стоящего на сцене, слышен даже на самых верхних рядах. Вы узнаете о роли Аспендоса в истории и о гениальности его архитекторов. Сиде Город-музей под открытым небом — Сиде расположен на берегу моря и славится руинами античного города, среди которых особенно выделяется храм Аполлона на самом берегу. Во времена Римской империи это был важный торговый порт. Прогуливаясь по старым улочкам, вы увидите фрагменты крепостных стен, колонны, агора (рынок), фонтаны и театр. В этом месте прошлое буквально оживает на каждом шагу. Водопад Куршунлу Завершает путешествие природная жемчужина — водопад Куршунлу, спрятанный среди сосновых лесов. Это прекрасное место для отдыха и фото. Водопад окружен живописными тропинками, небольшими мостиками и смотровыми площадками. Здесь вас ждет короткая прогулка по тенистым тропам и возможность освежиться у прохладных струй водопада. Важная информация:

Одевайтесь по погоде и в удобную обувь, возьмите с собой головной убор и воду.