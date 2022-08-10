Представьте себя путешественником во времени, отправляясь в экскурсию из Кемера в Сиде и к водопаду Манавгат.Сиде, когда-то великий торговый порт, где ходили слухи о визите самой Клеопатры, сегодня открывает свои

тайны для вас. От храма Аполлона до величественного амфитеатра, каждый камень здесь дышит историей. После осмотра древних руин, экскурсия приведет вас к водопаду Манавгат, где мощь природы создает великолепные пейзажи. Это место, где можно насладиться спокойствием и сделать фотографии, достойные любого альбома. Подарите себе день, полный открытий и незабываемых впечатлений, вместе с индивидуальной экскурсией в одни из самых живописных уголков Турции

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Отголоски Классической Античности

Самые яркие достопримечательности того времени — храм Аполлона и Амфитеатр II в. до н. э. Вы увидите уцелевший фасад обители, построенной в честь древнегреческого бога солнца и покровителя искусств. А также впечатляющую арену для гладиаторских боев, посмотреть на которые одновременно могли около 20 тысяч человек! До сих пор амфитеатр отличается хорошей акустикой, а с верхних зрительских трибун открываются красивые панорамы окрестностей.

На прогулке вы узнаете об основании города и смысле его названия, представите, как часто он переходил из рук в руки. А также услышите увлекательные факты из его истории: поговорим о том, чем запомнились здесь Марк Аврелий, Клеопатра и два великих полководца — Александр Македонский и Ганнибал.

Водопад Манавгат

Во второй части экскурсии вы посетите очаровательный уголок в окрестностях Сиде. Это порог реки Манавгат — его ширина составляет 40 метров, а высота достигает 2-х, оттого его и называют водопадом. Ежегодно сюда приезжают миллионы людей, чтобы полюбоваться речными горными потоками и сделать незабываемые снимки на фоне захватывающих пейзажей. Запечатлеть это волшебное зрелище теперь сможете и вы!

Организационные детали