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Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера

Погрузитесь в эпоху античности, посетив легендарные руины Сиде и восхитительный водопад Манавгат
Представьте себя путешественником во времени, отправляясь в экскурсию из Кемера в Сиде и к водопаду Манавгат.

Сиде, когда-то великий торговый порт, где ходили слухи о визите самой Клеопатры, сегодня открывает свои
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тайны для вас. От храма Аполлона до величественного амфитеатра, каждый камень здесь дышит историей.

После осмотра древних руин, экскурсия приведет вас к водопаду Манавгат, где мощь природы создает великолепные пейзажи. Это место, где можно насладиться спокойствием и сделать фотографии, достойные любого альбома.

Подарите себе день, полный открытий и незабываемых впечатлений, вместе с индивидуальной экскурсией в одни из самых живописных уголков Турции

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Увлекательная история древнего Сиде
  • 🏛️ Величественные античные памятники
  • 🌊 Захватывающий водопад Манавгат
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  • 👨‍🏫 Профессиональные гиды-историки
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера

Что можно увидеть

  • Храм Аполлона
  • Амфитеатр II в. до н. э
  • Водопад Манавгат

Описание экскурсии

Отголоски Классической Античности

Самые яркие достопримечательности того времени — храм Аполлона и Амфитеатр II в. до н. э. Вы увидите уцелевший фасад обители, построенной в честь древнегреческого бога солнца и покровителя искусств. А также впечатляющую арену для гладиаторских боев, посмотреть на которые одновременно могли около 20 тысяч человек! До сих пор амфитеатр отличается хорошей акустикой, а с верхних зрительских трибун открываются красивые панорамы окрестностей.

На прогулке вы узнаете об основании города и смысле его названия, представите, как часто он переходил из рук в руки. А также услышите увлекательные факты из его истории: поговорим о том, чем запомнились здесь Марк Аврелий, Клеопатра и два великих полководца — Александр Македонский и Ганнибал.

Водопад Манавгат

Во второй части экскурсии вы посетите очаровательный уголок в окрестностях Сиде. Это порог реки Манавгат — его ширина составляет 40 метров, а высота достигает 2-х, оттого его и называют водопадом. Ежегодно сюда приезжают миллионы людей, чтобы полюбоваться речными горными потоками и сделать незабываемые снимки на фоне захватывающих пейзажей. Запечатлеть это волшебное зрелище теперь сможете и вы!

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: напитки и еда, а также входные билеты в театр Сиде — 17 €/человека, для детей до 8 лет бесплатно; музей — 130 лир/человека, для детей до 8 лет бесплатно; водопад — 30 лир/человека, для детей до 12 лет бесплатно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур
Угур — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2224 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
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и настоящем этой чудесной республики. За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
Т
Отличная эскурсия! Хочу выразить признательность Угуру))) все четко, аккуратно и интересно! Время в дороге 2,5 часа пролетели легко за интересной беседой. Старый город Сиде очень интересный и живописный. По пути
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Угур нас завез и показал развалины римского акведука, который произвел очень сильное впечатление. Водопад невысокий, но красивый и с таким большим количеством людей, что хотелось быстро сфотографироваться и свалить оттуда)))))
Отдельное спасибо Угуру за вкусную кукурузу на обратном пути!!!

Отличная эскурсия! Хочу выразить признательность Угуру))) все четко, аккуратно и интересно! Время в дороге 2,5 часа
Отличная эскурсия! Хочу выразить признательность Угуру))) все четко, аккуратно и интересно! Время в дороге 2,5 часа
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Kate
Очень красивая и познавательная экскурсия. Угур замечательно все подготовил и рассказал. Понравилось, обязательно закажу новые экскурсии в следующий приезд. Спасибо за сказочный день.
Очень красивая и познавательная экскурсия. Угур замечательно все подготовил и рассказал. Понравилось, обязательно закажу новые экскурсии
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