Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера

Познакомиться с античной историей города, погулять среди руин и полюбоваться каскадом горных вод

В облике современного курортного центра все еще можно разглядеть черты древнего торгового и военного порта — города, который видел легендарных эллинов, римлян и саму Клеопатру.

На экскурсии вы осмотрите памятники той эпохи и услышите интересные факты из истории Сиде.

А в дополнение отправитесь к порогу реки Манавгат, напоминающему райский водопад.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера

Что вас ожидает

Отголоски Классической Античности

Самые яркие достопримечательности того времени — храм Аполлона и Амфитеатр II в. до н. э. Вы увидите уцелевший фасад обители, построенной в честь древнегреческого бога солнца и покровителя искусств. А также впечатляющую арену для гладиаторских боев, посмотреть на которые одновременно могли около 20 тысяч человек! До сих пор амфитеатр отличается хорошей акустикой, а с верхних зрительских трибун открываются красивые панорамы окрестностей.

На прогулке вы узнаете об основании города и смысле его названия, представите, как часто он переходил из рук в руки. А также услышите увлекательные факты из его истории: поговорим о том, чем запомнились здесь Марк Аврелий, Клеопатра и два великих полководца — Александр Македонский и Ганнибал.

Водопад Манавгат

Во второй части экскурсии вы посетите очаровательный уголок в окрестностях Сиде. Это порог реки Манавгат — его ширина составляет 40 метров, а высота достигает 2-х, оттого его и называют водопадом. Ежегодно сюда приезжают миллионы людей, чтобы полюбоваться речными горными потоками и сделать незабываемые снимки на фоне захватывающих пейзажей. Запечатлеть это волшебное зрелище теперь сможете и вы.

Организационные детали

Дополнительные расходы: напитки и еда, а также входные билеты в театр Сиде — 55 лир/человека, для детей до 8 лет бесплатно; музей — 30 лир/человека, для детей до 8 лет бесплатно; водопад — 10 лир/человека, для детей до 12 лет бесплатно.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Кемере

Из Кемера — в старинный Сиде!
Индивидуальная экскурсия
350
за 1-6 чел.
Из Кемера — в старинный Сиде!
Погулять по руинам античного города, полюбоваться водопадом Манавгат и посетить мечеть Кулийе
Из Кемера — в Перге, Аспендос и Куршунлу
Индивидуальная экскурсия
330
за 1-6 чел.
Из Кемера — в Перге, Аспендос и Куршунлу
Посетить два древних города, полюбоваться водопадом и погрузиться в античную историю
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
Индивидуальная экскурсия
4.7
10
150
135
за 1-9 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
Открыть красивые уединенные места, познакомиться с бытом горных деревушек и покататься над пропастью
Из Кемера в древнюю Кибиру
Индивидуальная экскурсия
300
за 1-6 чел.
Из Кемера в древнюю Кибиру
Увидеть руины римского города, познакомиться с Медузой Горгоной и проникнуться атмосферой античности
Поездка в Стамбул на один день из Кемера
4.7
7
12ч
$199
за 1 чел.
Поездка в Стамбул на один день из Кемера
Пляжный отдых на побережье Турции прекрасен, однако мы предлагаем вам познакомиться и с другими ее...
Понедельник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье
Групповая экскурсия в Памуккале
4.3
3
13ч
39
за 1 чел.
Групповая экскурсия в Памуккале
Увидеть неземные водоемы-каскады, знаменитые источники и античный город
ежедневно в 05:00
Памуккале и античный Иераполис
Индивидуальная экскурсия
5
1
330
за 1-6 чел.
Памуккале и античный Иераполис
Посетить «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по руинам древнего курорта
Демре - Мира - Кекова из Кемера
5
11
11ч
$25
за 1 чел.
Демре - Мира - Кекова из Кемера
Приглашаем вас на экскурсию, которая познакомит вас с погибшей древней цивилизацией
с 07.30 до 19.00 – Каждый день
Дельфинарий в Кемере
4.7
7
$55
за 1 чел.
Дельфинарий в Кемере
Поездка в дельфинарий в Кемере - это знакомство с удивительными существами, отличающимися умом,...
Каждый день, сеанс уточните!
Экскурсия в Анталию из Кемера
4
2
$25
за 1 чел.
Экскурсия в Анталию из Кемера
Прочувствовать уникальную атмосферу, полюбоваться видами и побродить по извилистым каменистым...
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Кемера
4.3
7
13ч
52
за 1 чел.
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Кемера
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
5
3
13ч
50
за 1 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе

Угур проводит ещё 6 экскурсий

Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Индивидуальная экскурсия
5
5
12ч
333
300
за 1-4 чел.
Из Кемера — в Памуккале и античный Иераполис
Погулять по белоснежным склонам, отдохнуть в горячих термальных водах и посетить древний город
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Индивидуальная экскурсия
5
4
200
180
за 1-4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Индивидуальная экскурсия
5
4
10ч
276
235
за 1-4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Погулять по амфитеатру, увидеть ликийские наскальные гробницы и расшифровать древние фрески
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
Индивидуальная экскурсия
10ч
305
275
за 1-4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
Насладиться горными пейзажами, искупаться в бирюзовой воде и погулять среди римских руин
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
Индивидуальная экскурсия
300
255
за 1-4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
Индивидуальная экскурсия
258
220
за 1-4 чел.
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
Отправиться к райскому озеру, раскрыть его секреты и отдохнуть среди ярких пейзажей
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кемере
🇹🇷