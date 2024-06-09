По популярности

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Фазелис и природный парк Улупинар Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00 $ 587 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 12 часов Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30 $ 735 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 12 часов Памуккале: индивидуальная экскурсия из Кемера Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00 $ 750 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов Перге - античный город, водопад Куршунлу и Деппо Аутлет Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 $ 437 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Природные Чудеса Антальи Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 $ 427 за всё до 5 чел.