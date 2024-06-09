1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Фазелис и природный парк Улупинар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$587 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$735 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Памуккале: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Перге - античный город, водопад Куршунлу и Деппо Аутлет
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$437 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Природные Чудеса Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$427 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в аквариум Антальи из Кемера
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$427 за всё до 5 чел.
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