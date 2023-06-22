Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой
В провинции Анталья сохранилось множество величественных артефактов прошлого. Вы увидите грандиозные античные амфитеатры, стены, ворота, остатки площадей и церквей.
Я расскажу, как жили здесь люди много веков назад, как с этими местами связаны Александр Македонский и апостол Павел. А еще покажу 18-метровый водопад Куршунлу, окруженный лианами и хвойными деревьями.
Вы познакомитесь с историей античного города Перге и увидите его основные достопримечательности, дошедшие до наших дней: стадион, бани, ворота в виде округлых башен, торговую площадь, фонтан, церковь и акрополь. Я расскажу, как Перге стал крупным портом Памфилии, как он повлиял на распространение христианства и кто был его покровительницей. А также: в чем особенности местной архитектуры и зачем на главной улице возвели каскадный водный канал.
Руины Аспендоса и водопад Куршунлу
Аспендос — еще один древний город в окрестностях Антальи. Вы узнаете, кто его основал, на какую эпоху пришелся его экономический и культурный расцвет, почему некоторое время он использовался как караван-сарай и церковь под открытым небом. Рассмотрите прекрасно сохранившийся амфитеатр II века и 15-километровый акведук. В завершение мы отправимся на живописный водопад Куршунлу, где вы сможете отдохнуть от истории и полюбоваться чудесными пейзажами: соснами, дубами, покрытыми мхом камнями и озерами с разноцветными рыбками.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: Перге — €11 с чел., дети до 8 лет — бесплатно, Аспендос — €15 с чел., дети до 8 лет — бесплатно, Куршунлу — €2 с чел.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
С вами буду я или другой гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2222 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом читать дальшеуменьшить
и настоящем этой чудесной республики.
За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Maria
Были с Угуром на экскурсии 31 мая. Нас было трое: я, муж и ребенок 7 лет. Если коротко: нам очень понравилось.
Организация на высоте: Угур встретил нас у отеля и вернул читать дальшеуменьшить
вечером туда же, время в пути не утомительное (максимальный переезд был около 45-50 минут), заранее договорились о том, что нужен обед, причем мы попросили место, где едят сами турки, без пафоса — и не прогадали, было о-о-очень вкусно, хотя обстановка самая простая. И еще для меня очень важный момент: Угур прекрасный водитель, и автомобиль очень просторный и комфортный. Кстати, в автомобиле у него были запасы воды, хотя нам и хватило своих.
Что касается самой экскурсии и материала: тут все просто на высоте. Мы любим такие погружения в культуру и историю — за один день от местного жителя узнаешь больше, чем прочитал бы в 10 книгах и путеводителях. Настоящее знакомство со страной. У Угура отличный русский и поистине энциклопедические знания об истории и культуре родной страны. Рассказ увлек всех — даже нашего юного путешественника. Очень живое, интересное и одновременно с этим глубокое повествование, много нового узнали.
Сам маршрут построен хорошо, есть возможность сравнить два древних города, Угур умело подчеркивает различия и проводит параллели между ними. И водопад в конце — как заслуженный бонус после жары и солнцепека. Дальше не рассказываю — лучше сходите сами и послушайте.
Спасибо Угуру, смело рекомендуем!
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Т
Татьяна
Были на экскурсии 7 мая 2024 года. Угур помог организовать поездку для 10 человек. Комфортные переезды, впечатляющие места интересный рассказ. Угур образованный эрудированный рассказчик с прекрасным русским языком. Мы остались читать дальшеуменьшить
очень довольны и готовы рекомендовать эту экскурсию. Эти места стоит посмотреть! Поели в местном ресторанчике, очень вкусно.
Важно, что эта поездка была без заезда в торговые точки, все в комфортном темпе, без беготни.
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М
Мария
Отличная экскурсия, Угур очень знающий гид. С нами было двое детей, им было тяжеловато по жаре, но Угур и для них придумал занятие. Спасибо большое!
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ирина
Замечательная экскурсия!. Экскурсия отлично спланирована,. За 10 минут до назначенного время мы встретились с гидом и отправились в путишествие на комфортабельном автомобиле. Так как мы были в Турции впервые, во время читать дальшеуменьшить
переездов,он много рассказывал о стране в целом о её прошлом и настоящем. Воспоминания о поездке остались самые тёплые. Античные города произвелии яркое впечатление, нам была дана возможность без спешки осмотреть все архитектурные объекты и выделить время для знакомства с местной кухней. Завершалась экскурсия в национальном парке у водопада Куршунлу. Мы остались очень довольны гидом, корректный, эрудированный человек и ещё прекрасный водитель,управлял машиной очень аккуратно. Итогом путишествия были прекрасное настроение и множество красивых фотографий. Спасибо за экскурсию .
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В
Владимир
Отличная экскурсия! Мы остались очнь довольны Угур - замечательный человек: приятный в общении, корректный, эрудированный и отлично говорит по русски. Экскурсия отлично спланирована, что немаловажно для жаркого времени года. С утра читать дальшеуменьшить
мы осматривали больший по размерам античный город Перге, а на самый пик жары были оставлены объекты поменьше между которыми были переезды в машине с кондиционером. Водопад Куршунлу завершал экскурсию. Это живописное прохладное место, зелень и краски которого резко контрастировала с окружающей местностью, помог снять напряжение от жаркого дня. Вся экскурсия проводилась в комфортном даже для не очень спортивных людей темпе. Угур давал много информации как об античном прошлом Турции, так и о сегодняшней жизни обычных людей и охотно шел навстречу пожеланиям своих гостей. Так, кроме заявленной программы, он нашел время для обеда в живописном месте. а так же дал возможность выпить апельсинового сока из сорванных самими апельсинов. Мы готовы рекомендовать эту экскурсию всем, кто интересуется античным прошлым и природными красотами Турции
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Т
Татьяна
Экскурсия началась вовремя, без задержек. Гид хорошо знает историю,как по теме Экскурсии,так и в общем хорошо ориентируется в Древней Истории. Повествование материала происходит не только на самих объектах, но и читать дальшеуменьшить
во время передвижения на автомобиле. Чтобы было важным для меня получить максимум исторической информации. Если нужно какие то изменения по Экскурсии или например обед в красивом месте,нужно оговорить заранее. По месту передвижения Экскурсии таких мест для обеда не было.
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