Приглашаем вас в захватывающее путешествие из Кемера, которое сочетает в себе величие многовековой истории и чарующую красоту природы Турции. Вас ждет посещение древнего города Сагалассос, где каждый камень хранит эхо

прошлого. Город, оставивший яркий след в истории, откроет перед вами свои тайны: от амфитеатра до действующего фонтана Антонинлер, построенного во времена Римской империи. Затем маршрут приведет вас к Озеру Салда, известному своей невероятной бирюзовой водой и белоснежными пляжами, напоминающими Мальдивы. Узнайте, какие уникальные минералы содержатся в его водах и почему озеро считается одним из самых чистых и красивых в Турции. Ваше путешествие будет не только познавательным, но и наполненным незабываемыми впечатлениями от великолепных пейзажей и атмосферы древности. Организационные детали учтены: входные билеты в Сагалассос и расходы на еду и напитки оплачиваются отдельно, обеспечивая вам гибкость в планировании дня. Это путешествие станет одним из самых ярких воспоминаний о Турции

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сагалассос: перемещение во времени

Вы увидите главные достопримечательности древнего города: центральную площадь, амфитеатр и действующий фонтан Антонинлер, построенный во времена Римской империи. Оцените сохранившиеся образцы ажурной резьбы по камню и античные барельефы. Раскроете, как Сагалассос связан с Александром Македонским, на какую эпоху пришелся его расцвет и что положило конец его развитию.

Озеро Салда — турецкие Мальдивы

Салда покорит вас бирюзовой водой, чистейшим песком и сказочными видами. Я раскрою, какие полезные минералы в нем содержатся, почему озеро не нагревается даже в сильную жару и какое отношение оно имеет к Марсу. А также: как объяснить ярко-голубой окрас озера, почему его береговая линия не типична для Турции и в чем особенности местного климата.

Организационные детали