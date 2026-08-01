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Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера

Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
Приглашаем вас в захватывающее путешествие из Кемера, которое сочетает в себе величие многовековой истории и чарующую красоту природы Турции. Вас ждет посещение древнего города Сагалассос, где каждый камень хранит эхо
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прошлого.

Город, оставивший яркий след в истории, откроет перед вами свои тайны: от амфитеатра до действующего фонтана Антонинлер, построенного во времена Римской империи.

Затем маршрут приведет вас к Озеру Салда, известному своей невероятной бирюзовой водой и белоснежными пляжами, напоминающими Мальдивы.

Узнайте, какие уникальные минералы содержатся в его водах и почему озеро считается одним из самых чистых и красивых в Турции.

Ваше путешествие будет не только познавательным, но и наполненным незабываемыми впечатлениями от великолепных пейзажей и атмосферы древности.

Организационные детали учтены: входные билеты в Сагалассос и расходы на еду и напитки оплачиваются отдельно, обеспечивая вам гибкость в планировании дня. Это путешествие станет одним из самых ярких воспоминаний о Турции

5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность увидеть древний город Сагалассос
  • 🏞️ Потрясающие виды на озеро Салда
  • 📜 Интересные исторические факты и легенды
  • 👨‍🏫 Профессиональные гиды-историки
  • 🗿 Впечатляющие античные памятники
  • 🌿 Природные красоты и чистый воздух
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера

Что можно увидеть

  • Центральная площадь
  • Амфитеатр
  • Фонтан Антонинлер
  • Озеро Салда

Описание экскурсии

Сагалассос: перемещение во времени

Вы увидите главные достопримечательности древнего города: центральную площадь, амфитеатр и действующий фонтан Антонинлер, построенный во времена Римской империи. Оцените сохранившиеся образцы ажурной резьбы по камню и античные барельефы. Раскроете, как Сагалассос связан с Александром Македонским, на какую эпоху пришелся его расцвет и что положило конец его развитию.

Озеро Салда — турецкие Мальдивы

Салда покорит вас бирюзовой водой, чистейшим песком и сказочными видами. Я раскрою, какие полезные минералы в нем содержатся, почему озеро не нагревается даже в сильную жару и какое отношение оно имеет к Марсу. А также: как объяснить ярко-голубой окрас озера, почему его береговая линия не типична для Турции и в чем особенности местного климата.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Сагалассос — 8 € с человека, дети до 8 лет бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур
Угур — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2222 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
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и настоящем этой чудесной республики. За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
И
Цель достигли: посмотрели природу, вспомнили историю. Всё очень позитивно и интересно. Спасибо за путешествие
Цель достигли: посмотрели природу, вспомнили историю. Всё очень позитивно и интересно. Спасибо за путешествие
Цель достигли: посмотрели природу, вспомнили историю. Всё очень позитивно и интересно. Спасибо за путешествие
Цель достигли: посмотрели природу, вспомнили историю. Всё очень позитивно и интересно. Спасибо за путешествие
Цель достигли: посмотрели природу, вспомнили историю. Всё очень позитивно и интересно. Спасибо за путешествие
Цель достигли: посмотрели природу, вспомнили историю. Всё очень позитивно и интересно. Спасибо за путешествие
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Елена
Возвращаемся из поездки, слегка уставшие, но под впечатлением от увиденного и услышанного. Спасибо, Угур, за прекрасно проведенный день!
Возвращаемся из поездки, слегка уставшие, но под впечатлением от увиденного и услышанного. Спасибо, Угур, за прекрасно проведенный день!
Возвращаемся из поездки, слегка уставшие, но под впечатлением от увиденного и услышанного. Спасибо, Угур, за прекрасно проведенный день!
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А
Были на экскурсии 'Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера' в середине октября. Немного утомительны переезды между достопримечательнстями, но можно любоваться горами и деревушками вокруг или пораспрашивать гида
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о местной жизни. Угур внимательный и отзывчивый, с ним очерь приятно поговорить.
Озеро Салда удивительное: такое красивое и спокойное. Купаться в нем не стали, но с удовольствием побродили по воде и полюбовались пейзажами. Есть лавочки под соснами, кафе и небольшой музей, людей почти не было.
Древний город тоже очень понравился! Побродили по развалинам, поднялись к полуразрушенному театру, послушали про историю города. К моему удивлению, 6-летний ребенок тоже был в полном восторге от Сагалассоса)
Спасибо!

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Н
Отличное путешествие. По дороге очень красивые виды. ОЗЕРО впечатляет переливами цвета и масштабностью. Далее проехали в древний город. В городе сохранился древний фонтан, который работет до сих пор! Интересная и позновательная поездка.
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