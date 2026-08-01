Приглашаем вас в захватывающее путешествие из Кемера, которое сочетает в себе величие многовековой истории и чарующую красоту природы Турции. Вас ждет посещение древнего города Сагалассос, где каждый камень хранит эхо
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность увидеть древний город Сагалассос
- 🏞️ Потрясающие виды на озеро Салда
- 📜 Интересные исторические факты и легенды
- 👨🏫 Профессиональные гиды-историки
- 🗿 Впечатляющие античные памятники
- 🌿 Природные красоты и чистый воздух
Что можно увидеть
- Центральная площадь
- Амфитеатр
- Фонтан Антонинлер
- Озеро Салда
Описание экскурсии
Сагалассос: перемещение во времени
Вы увидите главные достопримечательности древнего города: центральную площадь, амфитеатр и действующий фонтан Антонинлер, построенный во времена Римской империи. Оцените сохранившиеся образцы ажурной резьбы по камню и античные барельефы. Раскроете, как Сагалассос связан с Александром Македонским, на какую эпоху пришелся его расцвет и что положило конец его развитию.
Озеро Салда — турецкие Мальдивы
Салда покорит вас бирюзовой водой, чистейшим песком и сказочными видами. Я раскрою, какие полезные минералы в нем содержатся, почему озеро не нагревается даже в сильную жару и какое отношение оно имеет к Марсу. А также: как объяснить ярко-голубой окрас озера, почему его береговая линия не типична для Турции и в чем особенности местного климата.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: Сагалассос — 8 € с человека, дети до 8 лет бесплатно
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур — ваша команда гидов в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2222 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Цель достигли: посмотрели природу, вспомнили историю. Всё очень позитивно и интересно. Спасибо за путешествие
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Возвращаемся из поездки, слегка уставшие, но под впечатлением от увиденного и услышанного. Спасибо, Угур, за прекрасно проведенный день!
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А
Были на экскурсии 'Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера' в середине октября. Немного утомительны переезды между достопримечательнстями, но можно любоваться горами и деревушками вокруг или пораспрашивать гида
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Н
Отличное путешествие. По дороге очень красивые виды. ОЗЕРО впечатляет переливами цвета и масштабностью. Далее проехали в древний город. В городе сохранился древний фонтан, который работет до сих пор! Интересная и позновательная поездка.
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