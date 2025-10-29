Приглашаем вас в захватывающее морское приключение на борту пиратской яхты! Поднимайтесь на борт и отправляйтесь навстречу солнцу, морю и веселью.
Впереди — живописные пейзажи Средиземного побережья, остановки у бухты Клеопатры и на бухте города Фазелис, пенная вечеринка и вкусный обед. Почувствуйте себя пиратом на отдыхе — будет весело!
5 причин купить эту прогулку
- ⚓️ Пиратская атмосфера
- 🌊 Живописные бухты
- 🎉 Пенна вечеринка
- 📸 Фото на фоне моря
- 🍽️ Вкусный обед
Что можно увидеть
- Фазелис
- Бухта Клеопатры
- Кемерская гавань
- Райский залив
Описание водной прогулки
Морское приключение Отправьтесь в незабываемое морское путешествие на пиратской яхте — это будет день, наполненный приключениями, смехом и красивейшими морскими пейзажами! Вас ждёт уникальная атмосфера: корабль стилизован под настоящий пиратский фрегат, и вы почувствуете себя героем морской саги — только без опасностей, ведь настоящих пиратов здесь не бывает! Маршрут проходит по самым живописным бухтам побережья Кемера, до которых невозможно добраться по суше. Мы сделаем остановки в таких уголках, как: древний город Фазелис с его заливом с прозрачной водой, знаменитая бухта Клеопатры, уютная Кемерская гавань и действительно сказочный Райский залив. Незабываемые эмоции Во время плавания у вас будет возможность искупаться в кристально чистых водах, понежиться на солнце на верхней палубе, сделать яркие фото на фоне моря и скал, а также повеселиться на пенной вечеринке. На борту вас ждёт живая атмосфера! Также работает бар, где можно перекусить или заказать прохладительные напитки. Важная информация:
Не забудьте взять с собой полотенце, купальник, солнцезащитный крем, головной убор, очки и если есть снаряжение для снорклинга.
Ежедневно в 9:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Фазелис
- Бухта Клеопатры
- Кемерская гавань
- Райский залив
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на яхте целый день
- Обед
Что не входит в цену
- Все напитки на яхте
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 300 человек.
Важная информация
- Не забудьте взять с собой полотенце
- Купальник
- Солнцезащитный крем
- Головной убор
- Очки и если есть снаряжение для снорклинга
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
29 окт 2025
Очень понравилась экскурсия с 4-х летним ребенком на корабле пиратском: питание, организация- всё отлично. Трансфер был вовремя и индивидуальный:)
А
Анастасия
28 окт 2025
Шикарная экскурсия за небольшую сумму, с детьми вообще огонь. Красивые виды, диджей, много места для передвижения по кораблю, вкусный обед, пенная вечеринка, купание!!!
А
Александр
28 окт 2025
Понравилось всё! Вовремя приехал трансфер, на яхте все было замечательно, хорошо покормили, отлично поплавали, привезли обратно в отель! Все супер
В
Виталий
24 окт 2025
Отличная морская прогулка, 3 остановки, для купания анимационное шоу.
Но не давали напитки
И
Ирина
23 окт 2025
Отличная организация!
Новый корабль выше любых похвал, душевный коллектив корабля и прекрасные локации, для тех кому надоел пляж отеля, а заморачиваться с самостоятельным путешествиям до жемчужин Средиземного моря не хочется.
Трансфер организован отлично, забрали и довезли в ценности и сохранности.
Рекомендую
Н
Никита
23 окт 2025
О
Ольга
20 окт 2025
Очень рекомендую! Хорошая организация, трансфер привезли -отвезли.
Яхта большая,везде лежаки, обед замечательный (получше, чем в некоторых гостиницах кормят).
Море великолепное, теплое, прозрачное.
Спасибо!
I
IRINA
20 окт 2025
Прекрасная организация, нас забрали у отеля и в конце доставили
Все вовремя
Вкусно накормили
И
Ирина
19 окт 2025
Д
Дмитрий
18 окт 2025
Советую, отлично провели время. Обязательно к посещению
Н
Наумова
15 окт 2025
Р
Радмир
12 окт 2025
30.09.2025
Понравилось:
Трансфер приехал вовремя. Яхта просторная, была возможность выбрать места, как под навесом, так и под солнцем на лежаках. Для всех желающих выдавались спасательные жилеты, поэтому купаться могли даже те, кто
F
Fyodor
12 окт 2025
Всё хорошо. Агрегатор связал нас с местными партнерами. Те, в свою очередь, сообщили детали трансфера (номер ам пристали, когда она уже приехала) Оплата на месте!!! Сдача в долларах, отлично. За такие деньги ещё и обедом накормили. У местного Гида в разы дороже.
В
Владимир
9 окт 2025
Ю
Юля
8 окт 2025
Всё понравилось.
