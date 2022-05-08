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Прогулка на лошадях в Кемере

Добавьте ярких впечатлений в ваш отдых с конной прогулкой по живописным тропам Кемера. Подходит для всех, даже новичков
Прогулка на лошадях в Кемере - это возможность насладиться живописными видами предгорий Таврских гор. Конные маршруты проходят через хвойные леса и горные тропы, предлагая уникальные впечатления. Для новичков предусмотрен инструктаж,
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а для опытных - возможность выбрать продолжительность поездки. В программе также трансфер из отелей региона и обратно. Утренние прогулки вдоль побережья добавят романтики вашему отдыху. Возьмите с собой воду и крем от загара, чтобы комфортно провести время на свежем воздухе

5
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐎 Подходит для всех уровней
  • 🌲 Живописные маршруты
  • 🌅 Утренние прогулки на рассвете
  • 🚐 Удобный трансфер
  • 🕒 Гибкая продолжительность
  • 🏞 Природные красоты
Прогулка на лошадях в Кемере
Прогулка на лошадях в Кемере
Прогулка на лошадях в Кемере

Что можно увидеть

  • Таврские горы
  • Хвойные леса

Описание экскурсии

Прогулка на лошадях Откройте для себя нетронутую природу предгорий Таврских гор в сопровождении великолепных лошадей!:

  • Ежедневные конные прогулки проходят среди хвойных лесов и по живописным горным тропам.
  • Продолжительность на выбор: 1 час или 2 часа.

• По желанию — уникальная возможность отправиться на прогулку верхом на рассвете по побережью, наслаждаясь мягким светом утреннего солнца. Продолжительность — 1,5 часа Краткая программа:

  • Трансфер из отелей региона Кемер;
  • Инструктаж и знакомство с лошадьми;
  • Прогулка на лошадях по маршруту;
  • Завершение программы и отдых;

• Трансфер обратно в отели. Важная информация:

  • Точное время выезда из отеля будет сообщено накануне тура вечером до 20:00;
  • Возьмите с собой воду, головной убор, крем от загара.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Природный ландшафт
  • Лесная зона региона Кемер
Что включено
  • Трансфер
  • Верховая езда
  • Страховка
  • Инструктор.
Что не входит в цену
  • Питание и напитки
  • Личные расходы (сувениры, фото, видео).
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Точное время выезда из отеля будет сообщено накануне тура вечером до 20:00
  • Возьмите с собой воду, головной убор, крем от загара
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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1
Р
Вообще ни на что не похоже - полный восторг! Главное, раньше никогда не имела опыта эмм общения с лошадьми, а тут что называется сел и поехал) На велосипеде учиться кататься дольше)) Рядом был инструктор-сопровождающий. Местность очень красивая. Для любителей конных прогулок эта экскурсия будет незабываемой. Очень рекомендую!
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А
Ездили вдвоем с дочкой, она раньше никогда не видела лошадей вблизи - что поделать, дитя города. Конечно, и ребенок, и я сама были в восторге, когда увидели, насколько лошади умные, послушные и абсолютно беззлобные животные.
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В
Спасибо за экскурсию! Не смотря на то, что я катался в первый раз, уже через полчаса я ехал абсолютно сам без помощи!) Экскурсия проходит через горный лес по тропе, откуда открываются отличные виды!
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К
Персонал очень внимательный и заботливый. Видно, что они очень любят животных и хорошо ухаживают за ними. Время пролетело незаметно. Рекомендую такую поездку всем.
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И
Всё чётко и качественно. Лошадки чистые и ухоженные. Отличный маршрут по лесу. Фото в конце прогулки(естественно за отдельную плату). Рекомендую к посещению.
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С
Любителям экотуризма самое то. Не очень долго длится, не успеваешь устать. Животные все послушные, знают свое дело:) Спасибо за эту экскурсию.
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