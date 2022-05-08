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Р Рита Вообще ни на что не похоже - полный восторг! Главное, раньше никогда не имела опыта эмм общения с лошадьми, а тут что называется сел и поехал) На велосипеде учиться кататься дольше)) Рядом был инструктор-сопровождающий. Местность очень красивая. Для любителей конных прогулок эта экскурсия будет незабываемой. Очень рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Ездили вдвоем с дочкой, она раньше никогда не видела лошадей вблизи - что поделать, дитя города. Конечно, и ребенок, и я сама были в восторге, когда увидели, насколько лошади умные, послушные и абсолютно беззлобные животные. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Владислав Спасибо за экскурсию! Не смотря на то, что я катался в первый раз, уже через полчаса я ехал абсолютно сам без помощи!) Экскурсия проходит через горный лес по тропе, откуда открываются отличные виды! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Ксения Персонал очень внимательный и заботливый. Видно, что они очень любят животных и хорошо ухаживают за ними. Время пролетело незаметно. Рекомендую такую поездку всем. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Всё чётко и качественно. Лошадки чистые и ухоженные. Отличный маршрут по лесу. Фото в конце прогулки(естественно за отдельную плату). Рекомендую к посещению. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет