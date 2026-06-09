Вас ждут лесные тропы, виды на Таврские горы, тихие деревенские дороги и атмосфера полного спокойствия вдали от шумных курортов.
Программа подойдёт даже тем, кто никогда раньше не ездил верхом: у нас послушные и ухоженные лошади и опытные инструкторы, которые помогут освоиться и почувствовать себя уверенно в седле.
Программа подойдёт даже тем, кто никогда раньше не ездил верхом: у нас послушные и ухоженные лошади и опытные инструкторы, которые помогут освоиться и почувствовать себя уверенно в седле.
Описание экскурсии
- Перед началом прогулки мы познакомим вас с лошадьми, проведём инструктаж и поможем подготовиться к маршруту.
- Вы отправитесь на верховую прогулку по спокойным природным тропам мимо фруктовых садов, сосновых лесов и холмов.
- В самых живописных местах мы будем делать остановки, чтобы сфотографироваться и отдохнуть.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на автомобиле или минивэне с кондиционером из отеля и обратно, сопровождение инструктора и защитный шлем. Детские кресла — по запросу.
- Дополнительно по желанию оплачиваются напитки и профессиональная фото- и видеосъёмка — подробности в переписке.
- Эта программа не подойдёт детям младше 6 лет, беременным и людям с серьёзными заболеваниями позвоночника и суставов.
- Дети до 18 лет могут участвовать только в сопровождении взрослых.
- С вами будет инструктор из нашей команды.
ежедневно в 08:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бассат — Организатор в Кемере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Если хотите увидеть настоящую Турцию без спешки, очередей, доплат и туристических «разводов» — буду рад познакомиться и организовать для вас идеальный день. Мы выезжаем рано утром, пока город и достопримечательности ещё
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