Описание тура
Экспедиционный тур по югу Турции на авто, с посещением основных достопримечательностей региона, совмещенный с экскурсиями и пляжным отдыхом.
Программа тура по дням
Мероба или добро пожаловать
Мы встречаемся в аэропорту Анталии и сразу заселяемся в гостиницу. Так как все прилетят уставшие, первый день будет лайтовый, восстановительный после долгого перелета отдыхая в гостинице, или на пляжу, а вечером прогуляемся по набережной города
Движение-жизнь
После завтрака, мы отправимся гулять по старому городу, посетим все достопримечательности (крепость, порт итд), а после обеда, отправимся к Дюденскому водопаду, но не просто будем смотреть на него со смотровой как все туристы, а спустимся по скале к подножью! Там открывается невероятный вид, это не передать словами!
А после, встретим розовый закат в парке на смотровой.
Экстрим господа
На третий день, немного отдохнув на море, мы поедем к гайнюкскому каньону, часть пути которого проходит по живописной горной дороге, которая так де является частью знаменитой ликийской тропы, которую мы преодолеем на пикапах, а далее на лодках поплывем в глубь теснины с чистейшей водой.
Вдоволь насладившись природой, мы поедем в Кемер, заселимся в гостиницу, немного отдохнем и отправимся по ликийской тропе, в место откуда открывается потрясающий вид на город встречать закат, а вечером поужинаем в хорошем ресторане
Райский остров
С утра, на целый день мы отправимся на корабле в морскую экскурсию на райский остров, по пути останавливаясь в красивейших бухтах для купания в лазурных водах средиземного моря, где мы с кайфом проведем время плескаясь в море и загорая на золотом песке и яхте, обед на котором вам очень понравится, а после, если останется время, мы прогуляемся по ликийской тропе с фантастическими пейзажами к древнему городу Фазелис, расположенный в очень живописном месте
Горы зовут тех, чей дух им по росту
В этот день нас ждет каньон Кёпрюлю, расположенный в очень живописном ущелье горной Турции, лазурная вода, каменный мост и горы вокруг, красота неописуемая!
Далее мы отправимся в сторону Зеленого каньона, где нас ждет прогулка на корабле по ущельям каньона, оде мы сможем порыбачить, искупаться в чистейшей воде, ныряя прям с корабля.
И напоследок остановимся у красивого водопада Манавгат, а вечером мы заселимся в гостиницу в городе Аланья
Штурм Алании
Немного отдохнув на море, мы отправимся в горы чтоб посетить пещеру Дим. Вертикальная пещера находящаяся на горе Джеби-Рейс в 12 км к северо-востоку от города Аланья. Пещера, являющаяся второй по длине в Турции, служит одной из главных туристических достопримечательностей Алании а после, пообедаем в горах, с видом на город и море.
Далее нас ждет крепость Алании. Средневековая крепость на вершине горы, откуда открывается фантастический вид на море, город и конечно же закат, который мы здесь встретим, а вечером прогуляемся по набережной города
Бай бай
Настал последний день нашего тура. Поэтому с утра напоследок можно отдохнуть на море или прогуляться по магазинам, а в 12:00 выселимся из гостиницы и выдвинемся в аэропорт Анталии.
Ориентировочно 16:00 мы будем в аэропорту
На этом наш тур подходит к концу, но мы не прощаемся, ведь есть еще столько интересных мест которые мы вместе еще можем посмотреть.)
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
- Проживание в гостиницах со всеми удобствами
- Завтраки
- Входные билеты в заповедники
- Входной билет в пещеру
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Перелет до Анталии и обратно
- Обеды и ужины 100$
- Прогулка на яхте 25$
- Прогулка на катере 25$
- Музеи и Руины