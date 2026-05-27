Мои заказы

Юг Турции

Экспедиционный тур по югу Турции на авто
Юг ТурцииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Юг ТурцииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Юг ТурцииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Экспедиционный тур по югу Турции на авто, с посещением основных достопримечательностей региона, совмещенный с экскурсиями и пляжным отдыхом.

Программа тура по дням

1 день

Мероба или добро пожаловать

Мы встречаемся в аэропорту Анталии и сразу заселяемся в гостиницу. Так как все прилетят уставшие, первый день будет лайтовый, восстановительный после долгого перелета отдыхая в гостинице, или на пляжу, а вечером прогуляемся по набережной города

Мероба или добро пожаловатьМероба или добро пожаловать
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Движение-жизнь

После завтрака, мы отправимся гулять по старому городу, посетим все достопримечательности (крепость, порт итд), а после обеда, отправимся к Дюденскому водопаду, но не просто будем смотреть на него со смотровой как все туристы, а спустимся по скале к подножью! Там открывается невероятный вид, это не передать словами!
А после, встретим розовый закат в парке на смотровой.

Движение-жизньДвижение-жизнь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Экстрим господа

На третий день, немного отдохнув на море, мы поедем к гайнюкскому каньону, часть пути которого проходит по живописной горной дороге, которая так де является частью знаменитой ликийской тропы, которую мы преодолеем на пикапах, а далее на лодках поплывем в глубь теснины с чистейшей водой.
Вдоволь насладившись природой, мы поедем в Кемер, заселимся в гостиницу, немного отдохнем и отправимся по ликийской тропе, в место откуда открывается потрясающий вид на город встречать закат, а вечером поужинаем в хорошем ресторане

Экстрим господаЭкстрим господаЭкстрим господа
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Райский остров

С утра, на целый день мы отправимся на корабле в морскую экскурсию на райский остров, по пути останавливаясь в красивейших бухтах для купания в лазурных водах средиземного моря, где мы с кайфом проведем время плескаясь в море и загорая на золотом песке и яхте, обед на котором вам очень понравится, а после, если останется время, мы прогуляемся по ликийской тропе с фантастическими пейзажами к древнему городу Фазелис, расположенный в очень живописном месте

Райский остров
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Горы зовут тех, чей дух им по росту

В этот день нас ждет каньон Кёпрюлю, расположенный в очень живописном ущелье горной Турции, лазурная вода, каменный мост и горы вокруг, красота неописуемая!

Далее мы отправимся в сторону Зеленого каньона, где нас ждет прогулка на корабле по ущельям каньона, оде мы сможем порыбачить, искупаться в чистейшей воде, ныряя прям с корабля.
И напоследок остановимся у красивого водопада Манавгат, а вечером мы заселимся в гостиницу в городе Аланья

Горы зовут тех, чей дух им по ростуГоры зовут тех, чей дух им по ростуГоры зовут тех, чей дух им по росту
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Штурм Алании

Немного отдохнув на море, мы отправимся в горы чтоб посетить пещеру Дим. Вертикальная пещера находящаяся на горе Джеби-Рейс в 12 км к северо-востоку от города Аланья. Пещера, являющаяся второй по длине в Турции, служит одной из главных туристических достопримечательностей Алании а после, пообедаем в горах, с видом на город и море.
Далее нас ждет крепость Алании. Средневековая крепость на вершине горы, откуда открывается фантастический вид на море, город и конечно же закат, который мы здесь встретим, а вечером прогуляемся по набережной города

Штурм АланииШтурм АланииШтурм Алании
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Бай бай

Настал последний день нашего тура. Поэтому с утра напоследок можно отдохнуть на море или прогуляться по магазинам, а в 12:00 выселимся из гостиницы и выдвинемся в аэропорт Анталии.
Ориентировочно 16:00 мы будем в аэропорту

На этом наш тур подходит к концу, но мы не прощаемся, ведь есть еще столько интересных мест которые мы вместе еще можем посмотреть.)

Бай бай
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по всему маршруту
  • Проживание в гостиницах со всеми удобствами
  • Завтраки
  • Входные билеты в заповедники
  • Входной билет в пещеру
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Перелет до Анталии и обратно
  • Обеды и ужины 100$
  • Прогулка на яхте 25$
  • Прогулка на катере 25$
  • Музеи и Руины
Визы
Не нужна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Arsen
Arsen — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Добро пожаловать в мир захватывающих приключений вместе с опытной командой, которая приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие по живописному Дагестану и всему Кавказу! Это команда профессиональных гидов-водителей, знающих местность и
читать дальшеуменьшить

местные обычаи. Безопасное передвижение на комфортабельных авто по маршруту. Разнообразие экскурсионных маршрутов для всех уровней подготовки и возраста. Ну и как же без местной вкусной кухни. Наши ценности - качество организации тура, забота о гостях, сохранение природы и культуры Дагестана и Кавказа. Наша собственная гостиница расположена прямо на берегу горной реки "Аварское койсу", окруженная великолепными видами на горы. После насыщенного дня в горах отдыхайте в номерах отеля с роскошными условиями проживания и возможностью насладиться природой. Горный воздух, звуки реки и прекрасные панорамы способствуют релаксации и восстановлению энергии после насыщенных поездок. Утро начинается с бодрящего вида на горы и звука журчащей воды, вечером же гости могут наслаждаться закатом над горами, сидя на уютной террасе гостиницы. Совместные посиделки у костра, беседы, игры сделают отдых ещё приятнее и веселее.

Тур входит в следующие категории Кемера

Похожие туры на «Юг Турции»

Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Кемера
На автобусе
1 день 20 часов
-
20%
20 отзывов
Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Кемера
Начало: Из вашего отелья
Расписание: Время отправления может меняться. В этом случае вы будете уведомлены сообщением.
Завтра в 02:30
29 мая в 02:30
$40$50 за человека
Испытайте волшебство Каппадокии: 2-дневный тур мечты из Кемера
На автобусе
2 дня
-
15%
63 отзыва
Испытайте волшебство Каппадокии: 2-дневный тур мечты из Кемера
Начало: Отели и расположение гостей
$34$40 за человека
Сказочная Каппадокия на 2 дня с проживанием пещерном отеле из Кемера
Пешая
На автобусе
1 день 20 часов
-
25%
7 отзывов
Сказочная Каппадокия на 2 дня с проживанием пещерном отеле из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме вторника, в 2:30
$75$100 за человека
Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте
Полеты на самолетах
1.5 день
Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Четверг, Пятница, Суббота
29 мая в 03:00
2 июн в 03:00
$350 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Кемере
Все туры из Кемера
-11%
84 018 ₽
от 75 174 ₽ за человека