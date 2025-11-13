Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Мармарис
Без спешки и суеты прогуляйтесь по уютному центру Мармариса. Откройте для себя бело-синие здания, старинную мечеть и замок. Восхититесь яхтами в порту
«Внутри есть музей с находками Римского, Византийского и Османского периодов»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Акьяку - из Мармариса
Индивидуальная экскурсия в Акьяку подарит вам незабываемые впечатления. Увидите древние гробницы, пройдете по «дороге влюблённых» и прокатитесь на лодке
Завтра в 08:30
28 дек в 08:30
€375 за всё до 4 чел.
-
25%
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по турецкой мозаичной лампе в Мармарисе
Создать собственный светильник из стекла и бусин - и забрать его с собой
Начало: Магазин Twiggy на пляже в Мармарисе
Сегодня в 13:00
28 дек в 09:00
€30
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia13 ноября 2025Хочу поделиться восторгом и выразить огромную благодарность Тамаре от всей нашей компании! Мы остались в полном восторге от Мармариса благодаря
- ДДанила2 ноября 2025Хорошая обзорная экскурсия. Нам понравилось 👍 большое спасибо, было интересно
- ММарина28 октября 2025Наш рекомендасьен! Тамара очень интересно рассказывает, чувствуется серьезная подстёжка из знаний об истории и культуре региона. В общении полный комфорт - легкий и весёлый собеседник. Тамара, спасибо! Мы ждём новых экскурсий;)
- SStephan28 октября 2025Очень хорошая и познавательная экскурсия! Тамара замечательный и весёлый гид. Всем советую!
- ИИрина27 октября 2025Хочу выразить огромную благодарность Томе за потрясающую экскурсию по Мармарису! Город очаровал нас своими живописными бухтами, историческими достопримечательностями и гостеприимной
- BBusalaeva24 октября 2025Замечательная экскурсия! Тамара — настоящий профессионал: знает историю и современную жизнь Мармариса, умеет видеть красоту даже там, где другие уже прошли мимо. С ней легко и интересно, чувствуется любовь к своему делу. Очень рекомендуем! ❤️
- ЕЕкатерина22 октября 2025Замечательная экскурсия, а точнее - идеальная познавательная прогулка, не перегруженная, очень живая! Тамара интересно рассказывает, обращает внимание на детали, которые
- еелена22 октября 2025Очень понравилась Евгения, как мастер! Но никакой истории, как было в описании не подавалось, но это не к ней конечно же. Организатору эту часть нужно продумать!
- ТТатьяна20 октября 2025Отлично прогулялись с Тамарой по красивому Мармарису, без напряжения, без спешки, отличное знание истории, прекрасное владение русским языком. Мы гуляли, общались, задавали вопросы. Тамара, спасибо Вам большое.
- ВВасилий20 октября 2025Экскурсия прошла замечательно! Гуляли по маршруту в неспешном темпе, слушая об истории, культуре и быте местного населения. Маршрут по протяженности
